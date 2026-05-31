EsSalud se pronuncia tras diligencias del Ministerio Público por presunto caso de corrupción y aclara investigación sobre S/ 1,800 millones

El Ministerio Público realizó diligencias urgentes en la sede central del Seguro Social de Salud (EsSalud) ante la presunta comisión de actos de corrupción vinculados a compras por S/ 1,800 millones. La intervención estuvo a cargo del Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, según informó la institución a través de su cuenta oficial.
Las pesquisas se relacionaron con la elaboración de un proyecto de Decreto de Urgencia (DU) que habría permitido la contratación directa de bienes y servicios por S/ 1,800 millones, sin pasar por los procedimientos ordinarios de licitación pública. De acuerdo con la Fiscalía, la medida tendría como finalidad atender un presunto desabastecimiento de medicamentos y equipos médicos en EsSalud.
Un reporte de TV Perú Noticias indicó que fiscales llegaron cerca de las 10:00 a. m. en tres vehículos e ingresaron a las instalaciones para recabar documentación y sostener conversaciones con funcionarios y gerentes. El medio señaló que la investigación se activó tras denuncias periodísticas sobre la existencia del proyecto normativo y el alcance del monto involucrado.
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Fiscalía investiga presunta contratación sin licitación por S/ 1,800 millones
En su comunicación pública, el Ministerio Público precisó que las diligencias se realizaron “ante la presunta comisión de actos de corrupción” en EsSalud y que las investigaciones estaban “vinculadas a la elaboración” de un DU. La Fiscalía sostuvo que este proyecto habría buscado habilitar un esquema de contratación directa de bienes y servicios por más de S/ 1,800 millones, sin el circuito regular de licitación.
“Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro realiza diligencias urgentes en la sede central del Seguro Social de Salud (EsSalud), ante la presunta comisión de actos de corrupción en dicha institución”, precisó el Ministerio Público mediante su cuenta de X.
Según la información difundida por la propia Fiscalía, la propuesta normativa se habría sustentado en la necesidad de responder a un presunto desabastecimiento, especialmente de medicamentos y equipos médicos. Ese punto fue el eje de la intervención: determinar el origen, sustento y trazabilidad del proyecto, además de identificar a los responsables de su formulación.
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El canal de televisión reportó el ingreso de tres vehículos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y señaló que, durante la mañana, el personal fiscal permaneció en las oficinas para obtener información y precisar “de qué se trataba este decreto de urgencia”. El canal también indicó que las diligencias continuaban mientras se aguardaba una declaración formal de alguna autoridad.
EsSalud afirma que monto de S/ 1,800 millones es una estimación técnica
Tras la intervención, EsSalud difundió un comunicado en el que informó que ha brindado y seguirá brindando facilidades al Ministerio Público. Además, sostuvo que entregó de forma “voluntaria y transparente” la documentación e información requerida para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
En el mismo pronunciamiento, EsSalud afirmó que las indagaciones fiscales están vinculadas “estrictamente a una propuesta de Decreto de Urgencia” y remarcó que “no se ha realizado ninguna contratación, adjudicación ni desembolso”. Sobre el monto investigado, precisó que la cifra de S/ 1,800 millones corresponde a una “estimación técnica proyectada” para el abastecimiento farmacéutico anual, y que no se trataba de un proceso de compra en ejecución.
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La institución explicó que la iniciativa de la norma técnica respondió a la necesidad de agilizar mecanismos legales para resolver el desabastecimiento de medicamentos, insumos y materiales médicos esenciales. Sin embargo, indicó que, tras la evaluación técnica y legal, la propuesta “fue formalmente desestimada” por la entidad antes de la diligencia fiscal.
En su comunicado, EsSalud sostuvo que sus procesos de adquisición se realizan conforme a la normativa vigente y que aplica mecanismos orientados a prevenir irregularidades. También informó que cada sol invertido será visible en su Portal de Transparencia, como parte de sus compromisos de rendición de cuentas.
Finalmente, la entidad señaló que los servicios en sus hospitales continúan sin interrupciones y que la atención a los asegurados se mantiene con normalidad. En esa línea, afirmó que respeta los canales institucionales de control y consideró que la participación del Ministerio Público y el acompañamiento permanente de la Contraloría General de la República constituyen garantías para asegurar una gestión regular y la continuidad de la atención.
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