Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del partido por el tercer lugar de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La selección peruana de vóley fue superada por Venezuela y perdió 3-0 en las semifinales de la Copa Panamericana Sub 17 2026. Con este resultado, el equipo nacional disputará el partido por la medalla de bronce ante un rival al que ya enfrentó previamente en el torneo.
Programación del Perú vs Canadá
Perú volverá a enfrentar a Canadá, esta vez por el tercer puesto de la Copa Panamericana Sub 17. El partido se disputará este domingo 31 de mayo a las 15:00 horas (hora peruana) en el Gimnasio Jorge Galeano de Tegucigalpa.
Dónde ver el Perú vs Canadá, partido por el tercer lugar
El partido por el tercer puesto de la Copa Panamericana Sub 17, que disputará Perú, se transmitirá en directo a través del canal oficial de CONDEPOR HONDURAS en YouTube. Esta opción digital permite a los aficionados seguir el encuentro desde cualquier lugar, sin depender de la televisión tradicional ni restricciones geográficas.
Infobae Perú ofrecerá una cobertura en tiempo real del desempeño de la selección nacional, con actualizaciones inmediatas, análisis de las jugadas más destacadas y toda la información relevante sobre la participación peruana en Tegucigalpa, para que los seguidores estén informados minuto a minuto sobre el torneo.
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