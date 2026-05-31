Perú Deportes

Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del partido por el tercer lugar de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La selección nacional irá en búsqueda de la medalla en el torneo continental ante un rival que ya venció. Conoce todos los detalles de este decisivo cotejo

Guardar
Google icon
A qué hora juega Perú vs Canadá: duelo por tercer lugar de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026.
A qué hora juega Perú vs Canadá: duelo por tercer lugar de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026.

La selección peruana de vóley fue superada por Venezuela y perdió 3-0 en las semifinales de la Copa Panamericana Sub 17 2026. Con este resultado, el equipo nacional disputará el partido por la medalla de bronce ante un rival al que ya enfrentó previamente en el torneo.

Programación del Perú vs Canadá

Perú volverá a enfrentar a Canadá, esta vez por el tercer puesto de la Copa Panamericana Sub 17. El partido se disputará este domingo 31 de mayo a las 15:00 horas (hora peruana) en el Gimnasio Jorge Galeano de Tegucigalpa.

La selección de voleibol Sub-17 de Venezuela celebra con euforia su pase a la gran final del Torneo Panamericano tras vencer a un aguerrido equipo de Perú. Revive el emocionante punto final y la celebración del equipo.

Dónde ver el Perú vs Canadá, partido por el tercer lugar

El partido por el tercer puesto de la Copa Panamericana Sub 17, que disputará Perú, se transmitirá en directo a través del canal oficial de CONDEPOR HONDURAS en YouTube. Esta opción digital permite a los aficionados seguir el encuentro desde cualquier lugar, sin depender de la televisión tradicional ni restricciones geográficas.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura en tiempo real del desempeño de la selección nacional, con actualizaciones inmediatas, análisis de las jugadas más destacadas y toda la información relevante sobre la participación peruana en Tegucigalpa, para que los seguidores estén informados minuto a minuto sobre el torneo.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleyCopa PanamericanaSelección peruana de vóley sub 17peru-deportesvóley peruano

Más Noticias

Golazo de Alex Valera con media vuelta y violento remate en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

Los ‘cremas’ volvieron a marcar después de cinco partidos consecutivos. El delantero celebró con mucha cólera en el Monumental

Golazo de Alex Valera con media vuelta y violento remate en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs FC Cajamarca: partidazo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sin Pablo Guede en el banco, los ‘blanquiazules’ buscarán cerrar con récord la campaña frente el cuadro de Hernán Barcos. El ‘Pirata’ volverá a ver al equipo de sus amores tras polémica salida. Conoce los horarios del emocionante duelo

A qué hora juega Alianza Lima vs FC Cajamarca: partidazo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Héctor Cúper buscará pasar la página de la eliminación de la Libertadores, recibirá al ‘rojo matador’ en casa. Sigue las incidencias del crucial duelo

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Anderson Santamaría con certero cabezazo para marcar el 2-0 en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

El defensor nacional se ha despachado con su segunda diana desde su arribo a la escuadra de Odriozola en el curso pasado. ’Santa’ se ha ganado un lugar indiscutible en la zaga ’crema’ ante la reciente lesión de Williams Riveros

Gol de Anderson Santamaría con certero cabezazo para marcar el 2-0 en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

Martín Pérez Guedes se retira del fútbol tras el Universitario vs Sport Huancayo, según L1 Max: “El grupo está tocado con la noticia”

El argentino tendrá un homenaje en el estadio Monumental luego del partido por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026

Martín Pérez Guedes se retira del fútbol tras el Universitario vs Sport Huancayo, según L1 Max: “El grupo está tocado con la noticia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Tribunal de Honor exhorta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a evitar agresiones en debate presidencial

Tribunal de Honor exhorta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a evitar agresiones en debate presidencial

Camionetas usadas por Roberto Sánchez pertenecen a sujeto intervenido por llevar droga y a investigado por tráfico de terrenos

PJ absuelve a la procuradora general María Caruajulca, pero no se librará de una sanción

Roberto Sánchez firma “compromiso por el Perú” junto a colectivos y gremios

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: agenda de actividades antes del 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

Tony Succar reversiona un “tema escondido” de Michael Jackson junto a Luis Enrique y lo incluye en su nuevo disco ‘ASUCCAR’

Tony Succar reversiona un “tema escondido” de Michael Jackson junto a Luis Enrique y lo incluye en su nuevo disco ‘ASUCCAR’

Suheyn Cipriani y la gran ayuda que tuvo de Jessica Newton cuando no tenía dinero para pagar el parto de su hija

Hoy concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

La cantante venezolana Briella debuta en Perú y presenta “2 Novios”, su nuevo sencillo que que apunta a ser hit

Del error técnico a la denuncia pública: qué pasó con la votación del Miss Grand All Stars 2026 y el caso Suheyn Cipriani

DEPORTES

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo de Alex Valera con media vuelta y violento remate en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

Gol de Anderson Santamaría con certero cabezazo para marcar el 2-0 en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

Martín Pérez Guedes se retira del fútbol tras el Universitario vs Sport Huancayo, según L1 Max: “El grupo está tocado con la noticia”

Jugadores de Universitario y su espectacular gesto con Martín Pérez Guedes en lo que sería su último partido: le dieron la cinta de capitán