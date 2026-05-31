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Martín Pérez Guedes besó la cancha del estadio Monumental y rompió en llanto tras salir del Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

El motor del centro del campo del tricampeón peruano se quebró en la recta final del partido. Después de tres años exhibiendo un nivel alto, dirá adiós al club por razones personales

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El centrocampista argentino dejó el campo sobre el final del lance contra Sport Huancayo y se quebró delante de los aficionados. | VIDEO: L1MAX

Martín Pérez Guedes, acaso el futbolista que conectó con mayor fuerza con la hinchada, ha cerrado su exitosa etapa en Universitario de Deportes protagonizando un episodio emotivo en su casa. Durante el partido contra Sport Huancayo, por el final del Torneo Apertura 2026, el argentino experimentó un cúmulo de sensaciones.

Desde la antesala del enfrentamiento se habían facilitado señales relacionadas a la marcha definitiva de MPG. Luego llegaron algunas señales claras: la entrega de la cinta de capitán al centrocampista y su salida del vestuario encabezando la fila del grupo. Con el rostro desencajado, recibió el calor de las cuatro tribunas.

Martín Pérez Guedes se despide de Universitario llevando la cinta de capitán. - Crédito: Liga 1
Martín Pérez Guedes se despide de Universitario llevando la cinta de capitán. - Crédito: Liga 1

Ya dentro del escenario no tuvo mayor trascendencia hasta que sobre los 80’ minutos llegó la variante ordenada por el entrenador Héctor Cúper. Como si hubiese estado planeado, Martín Pérez Guedes tomó con calma la decisión, se retiró con parsimonia del gramado y entregó la jineta.

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Pero al momento de avistar la banca de suplentes, el motor de Universitario se dejó llevar por las emociones: se secó el sudor producto del esfuerzo desplegado contra el ‘rojo matador’, se arrodilló sobre el césped del Monumental y lo besó con un cariño incalculable para luego romper en llanto ante la vista de los espectadores que corearon su nombre.

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