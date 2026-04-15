Miguel Torres califica de “irresponsable” la protesta de Rafael López Aliaga por fraude electoral: “Muestra las pruebas”

El candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Miguel Torres, responde a las críticas de Rafael López Aliaga contra Keiko Fujimori y sus acusaciones de fraude electoral, calificando sus manifestaciones como 'irresponsables'. | Canal N

En medio de la tensión postelectoral y tras la protesta liderada por Rafael López Aliaga frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, respondió a los cuestionamientos sobre la ausencia de Keiko Fujimori en la manifestación y sobre las acusaciones de fraude formuladas por el líder de Renovación Popular.

Torres subrayó en Canal N que “lo último que le pueden decir a Keiko es que no da la cara”, y defendió a la candidata, asegurando que Fujimori “ha dado cátedra de lo que es enfrentar las situaciones, por más injustas que sean”.

“O sea que me digan: ‘Oye, que debería estar...’ A ver, señor López Aliaga, usted está haciendo ahí, evidentemente, una manifestación irresponsable llamándole insurgencia nacional. Nuestra candidata lo que está haciendo es continuar con su elaboración del plan de gobierno, escuchando a la población que son los que nos traen los problemas, pero también las soluciones que debemos impartir en un gobierno”, señaló.

Consultado sobre la negativa pública de López Aliaga a aceptar los resultados, incluso si accede a la segunda vuelta, Torres fue enfático al recordar que “estamos dentro de un sistema electoral” y que las discrepancias deben canalizarse por las vías procedimentales establecidas. “No es que, si no me gusta, todo se detiene. Hay principios de democracia que todos debemos aceptar, sea cual sea nuestra posición política”, sostuvo.

Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, critica al aspirante presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en un contexto político tenso en Perú. (Infobae Perú)

“Lo único que le pediría es que muestre las pruebas o siquiera los indicios. Lo que nosotros vemos son alegatos, son afirmaciones de una persona que ha demostrado en más de una oportunidad que la estabilidad emocional no lo acompaña”, puntualizó.

Cabe mencionar que, previo al desarrollo de la protesta convocada por Renovación Popular, Rafael López Aliaga se mostró confiado en recibir el respaldo de otros candidatos presidenciales como Jorge Nieto (Partido Del Buen Gobierno) y de la propia Keiko Fujimori. No obstante, ambos han marcado distancia de dichas alegaciones, rechazando sumarse a las denuncias.

Cuestiona legitimidad de la ONPE

El candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, Miguel Torres, también señaló que las explicaciones ofrecidas por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, resultan insuficientes para disipar las dudas sobre la transparencia del proceso. Torres saludó el inicio de un proceso de investigación por parte de la Junta Nacional de Justicia y advirtió que minimizar las incidencias como simples “errores puntuales” pone en entredicho la capacidad de la ONPE para conducir una segunda vuelta polarizada y de alto escrutinio público.

El dirigente de Fuerza Popular remarcó que las críticas hacia la gestión de Corvetto no son nuevas, y señaló que la falta de legitimidad percibida en la conducción del organismo electoral se ha venido acumulando desde hace tiempo. Torres subrayó la necesidad de que la ONPE ofrezca “condiciones claras y precisas” que aseguren resultados libres de cuestionamientos, y destacó el rol de los personeros partidarios como garantes del voto.

En ese sentido, informó que en la primera vuelta de esta jornada electoral, Fuerza Popular desplegó más de 22.000 personeros y anticipó que ese esfuerzo será reforzado en la próxima etapa para evitar irregularidades como las registradas en procesos anteriores por las que Keiko Fujimori denunció fraude electoral cuando se enfrentó a Pedro Castillo en una segunda vuelta en las elecciones del 2021.

Finalmente, Torres consideró que la decisión sobre la continuidad de Corvetto estará en manos de la Junta Nacional de Justicia, pero insistió en que la confianza en las autoridades electorales será clave para preservar la legitimidad y la estabilidad democrática durante la segunda vuelta.