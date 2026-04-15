Perú

Miguel Torres califica de “irresponsable” la protesta de Rafael López Aliaga por fraude electoral: “Muestra las pruebas”

El candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular también calificó al líder de Renovación Popular como una figura “emocionalmente inestable” por no respetar los principios básicos de la democracia

Guardar
El candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Miguel Torres, responde a las críticas de Rafael López Aliaga contra Keiko Fujimori y sus acusaciones de fraude electoral, calificando sus manifestaciones como 'irresponsables'. | Canal N

En medio de la tensión postelectoral y tras la protesta liderada por Rafael López Aliaga frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, respondió a los cuestionamientos sobre la ausencia de Keiko Fujimori en la manifestación y sobre las acusaciones de fraude formuladas por el líder de Renovación Popular.

Torres subrayó en Canal N que “lo último que le pueden decir a Keiko es que no da la cara”, y defendió a la candidata, asegurando que Fujimori “ha dado cátedra de lo que es enfrentar las situaciones, por más injustas que sean”.

“O sea que me digan: ‘Oye, que debería estar...’ A ver, señor López Aliaga, usted está haciendo ahí, evidentemente, una manifestación irresponsable llamándole insurgencia nacional. Nuestra candidata lo que está haciendo es continuar con su elaboración del plan de gobierno, escuchando a la población que son los que nos traen los problemas, pero también las soluciones que debemos impartir en un gobierno”, señaló.

Consultado sobre la negativa pública de López Aliaga a aceptar los resultados, incluso si accede a la segunda vuelta, Torres fue enfático al recordar que “estamos dentro de un sistema electoral” y que las discrepancias deben canalizarse por las vías procedimentales establecidas. “No es que, si no me gusta, todo se detiene. Hay principios de democracia que todos debemos aceptar, sea cual sea nuestra posición política”, sostuvo.

Imagen dividida: a la izquierda, un hombre de traje hablando a un micrófono con un retrato de mujer en primer plano; a la derecha, un hombre con gorra y camisa
Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, critica al aspirante presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en un contexto político tenso en Perú. (Infobae Perú)

“Lo único que le pediría es que muestre las pruebas o siquiera los indicios. Lo que nosotros vemos son alegatos, son afirmaciones de una persona que ha demostrado en más de una oportunidad que la estabilidad emocional no lo acompaña”, puntualizó.

Cabe mencionar que, previo al desarrollo de la protesta convocada por Renovación Popular, Rafael López Aliaga se mostró confiado en recibir el respaldo de otros candidatos presidenciales como Jorge Nieto (Partido Del Buen Gobierno) y de la propia Keiko Fujimori. No obstante, ambos han marcado distancia de dichas alegaciones, rechazando sumarse a las denuncias.

Cuestiona legitimidad de la ONPE

El candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza PopularMiguel Torres, también señaló que las explicaciones ofrecidas por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, resultan insuficientes para disipar las dudas sobre la transparencia del proceso. Torres saludó el inicio de un proceso de investigación por parte de la Junta Nacional de Justicia y advirtió que minimizar las incidencias como simples “errores puntuales” pone en entredicho la capacidad de la ONPE para conducir una segunda vuelta polarizada y de alto escrutinio público.

El dirigente de Fuerza Popular remarcó que las críticas hacia la gestión de Corvetto no son nuevas, y señaló que la falta de legitimidad percibida en la conducción del organismo electoral se ha venido acumulando desde hace tiempo. Torres subrayó la necesidad de que la ONPE ofrezca “condiciones claras y precisas” que aseguren resultados libres de cuestionamientos, y destacó el rol de los personeros partidarios como garantes del voto.

En ese sentido, informó que en la primera vuelta de esta jornada electoral, Fuerza Popular desplegó más de 22.000 personeros y anticipó que ese esfuerzo será reforzado en la próxima etapa para evitar irregularidades como las registradas en procesos anteriores por las que Keiko Fujimori denunció fraude electoral cuando se enfrentó a Pedro Castillo en una segunda vuelta en las elecciones del 2021.

Finalmente, Torres consideró que la decisión sobre la continuidad de Corvetto estará en manos de la Junta Nacional de Justicia, pero insistió en que la confianza en las autoridades electorales será clave para preservar la legitimidad y la estabilidad democrática durante la segunda vuelta.

Temas Relacionados

Fuerza PopularKeiko FujimoriRafael López Aliagafraude electoralElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

País para Todos llama “excandidato” a Carlos Álvarez y rechaza sus declaraciones en las que acepta su derrota

Álvarez difundió un video en el que aceptaba que “no se logró el objetivo” y felicitó a los candidatos que pasarían a segunda vuelta. Aún así, afirmó que las elecciones fueron “bastante extrañas”

País para Todos llama “excandidato” a Carlos Álvarez y rechaza sus declaraciones en las que acepta su derrota

Caso Minosska Pinto: familia y colegas exigen justicia en vigilia realizada en Piura tras su asesinato

La médica perdió la vida cuando recibió al menos dos disparos al momento de ingresar a su vivienda. Las autoridades apuntan a un asesinato por encargo

Caso Minosska Pinto: familia y colegas exigen justicia en vigilia realizada en Piura tras su asesinato

Rebeca Escribens se refiere al perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao : “Le da vergüenza reconocerlo”

La conductora de espectáculos lamentó la actitud de Baigorria frente a su esposo durante su discurso en un reconocimiento internacional

Rebeca Escribens se refiere al perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao : “Le da vergüenza reconocerlo”

Resultados ONPE al 92.199% EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Sigue en tiempo real el avance del escrutinio de votos en cada región del país. Los resultados oficiales se actualizan conforme avanza el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Resultados ONPE al 92.199% EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Resultados ONPE al 91.122 % EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales actualiza minuto a minuto los resultados oficiales en una jornada clave para el país. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú desplazó a Rafael López Aliaga y marcha segundo

Resultados ONPE al 91.122 % EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

País para Todos llama “excandidato” a Carlos Álvarez y rechaza sus declaraciones en las que acepta su derrota

País para Todos llama “excandidato” a Carlos Álvarez y rechaza sus declaraciones en las que acepta su derrota

Resultados ONPE al 92.199% EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Resultados ONPE al 91.122 % EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú 2026

Resultados parciales de elecciones en Perú: cerrada disputa entre Roberto Sánchez y López Aliaga para enfrentar a Keiko Fujimori

Josué Gutiérrez: “No hay condiciones para hablar de un fraude” en las Elecciones

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens se refiere al perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao : “Le da vergüenza reconocerlo”

Rebeca Escribens se refiere al perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao : “Le da vergüenza reconocerlo”

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, llegó a Lima: ¿Qué actividades cumplirá en Lima?

Amiga de Reimond Manco admite que alteró chats presentados en Magaly TV La Firme para acusarlo de infidelidad: “Lo hice de cólera”

Karla Bacigalupo entrega hoy su corona a la nueva Miss Perú 2026: ¿a qué hora y cómo ver la ceremonia?

El emotivo mensaje de la esposa de Reimond Manco al exfutbolista antes de escándalo: “Te admiro, te respeto”

DEPORTES

Universitario tendría su ‘9′ definido para reemplazar a Sekou Gassama: “Tiene que poner plata”

Universitario tendría su ‘9′ definido para reemplazar a Sekou Gassama: “Tiene que poner plata”

Entradas para Alianza Lima vs San Martín: precios y cómo comprar boletos para final ida por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

¿Javier Rabanal recibió ultimátum de Universitario?: detalles de la continuidad del DT tras derrota ante Coquimbo Unido

Sekou Gassama no seguirá en Universitario: la fecha confirmada de su desvinculación

Pablo Guede se negó a hablar sobre Federico Girotti tras su reaparición en Alianza Lima vs ADT por Liga 1 2026