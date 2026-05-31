Tony Succar reversiona un “tema escondido” de Michael Jackson junto a Luis Enrique y lo incluye en su nuevo disco ‘ASUCCAR’

Tony Succar reversiona tema “escondido” de Michael Jackson junto a Luis Enrique

Tony Succar reversionó una “joya escondida” del universo de Michael Jackson junto a Luis Enrique y la convirtió en una versión tropical en español titulada “Quiero Estar Donde Estés”.

El tema forma parte de ASUCCAR, el nuevo álbum del productor, percusionista, arreglista y director musical peruano, disponible desde este 28 de mayo en plataformas digitales.

La canción toma como base “I Wanna Be Where You Are”, clásico asociado a The Jackson 5, pero Succar explicó que buscó alejarse de los hits más obvios para elegir un tema menos versionado y darle una lectura salsera. “Yo he hecho bastante de sus superéxitos conocidos, pero esta vez buscamos una joya escondida y la idea fue nada más y nada menos Luis Enrique”, contó.

“Quiero Estar Donde Estés” es una adaptación al español, con letra trabajada por Luis Enrique, según contó Succar. Youube: Tony Succar.

El origen de la idea: “Vamos a hacerle una versión”

Según relató Tony, la colaboración nació en el estudio, cuando Luis Enrique propuso el título exacto a trabajar. “Estábamos en el estudio y nos dijo: ‘Vamos a hacerle una versión a la canción de I Wanna Be Where You Are’”, recordó el productor.

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Tony añadió un dato clave: Luis Enrique conoció primero esa canción por una versión previa, y a partir de ahí se animó a llevarla al español. El reto, dijo, no solo era musical.

El desafío: adaptar al español sin perder el mensaje original

Succar explicó que el trabajo más complejo estuvo en la adaptación. “No es fácil adaptar una canción al español, pero la letra realmente quedó espectacular”, escribió en redes, celebrando el resultado final.

En su testimonio, remarcó que Luis Enrique asumió esa parte de forma directa: quiso “retarse” y escribir una letra que se acerque al sentido del original. Para Succar, eso implica un equilibrio fino: conservar el mensaje, respetar la melodía y sostener la musicalidad del idioma en una estructura ya establecida.

A ello se sumó lo que describió como el componente más difícil: el marco legal. “Lo más difícil es lo legal”, afirmó, al detallar que el proceso no termina en el arreglo y la grabación, sino en la autorización correspondiente.

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Tony Succar reversiona un “tema escondido” de Michael Jackson junto a Luis Enrique y lo incluye en su nuevo disco ‘ASUCCAR’

El arreglo: inspiración en el original y un giro acústico

Sobre el tratamiento musical, Succar señaló que tomaron como referencia elementos del tema original, pero con un giro en la instrumentación. “Sacamos inspiración de la guitarra original, pero Luis lo aplicó a la guitarra acústica”, explicó.

La coproducción se realizó junto a Marc Quiñones y Livan Mesa, según indicó el propio Tony. En redes, destacó el trabajo de equipo y el sentido de homenaje detrás de la versión.

El contexto que mencionó Tony: “Mientras unos quieren manchar su legado…”

El anuncio del tema vino acompañado de un mensaje más amplio sobre Michael Jackson. Succar expresó molestia por el tipo de narrativas que, según él, resurgen alrededor del artista, y dijo que su decisión era responder con música, no con polémica.

“Mientras unos quieren manchar su legado, nosotros lo celebramos”, escribió. Y añadió que, a su juicio, existen intentos de “sabotear” la imagen del cantante, por lo que él prefirió hacer “lo opuesto” con un homenaje dentro de su nuevo álbum.

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ASUCCAR: el disco más personal de Tony Succar y sus invitados

La versión de “Quiero Estar Donde Estés” llega como parte de ASUCCAR, un proyecto que Succar define como el que más lo representa. “Es una celebración de todo lo que soy musicalmente y de todas las influencias que me han acompañado durante mi vida”, comentó.

El disco reúne una lista amplia de colaboraciones: Gilberto Santa Rosa, Arturo Sandoval, Noel Schajris, Isabela Merced, Amy Gutiérrez, Nella, Pitingo y Mimy Succar, entre otros. La propuesta mezcla salsa con soul, R&B, pop, latin jazz, flamenco e influencias peruanas y japonesas, según el concepto presentado por el artista.

Dentro del álbum, también aparece un eje familiar: la participación de Mimy Succar en tres canciones (“Azúcar”, “Lo Bueno Viene Ya” y “Toki no Nagare ni Mi o Makase”), en un enfoque que Tony vincula a su identidad y herencia.

ASUCCAR reúne colaboraciones con figuras como Gilberto Santa Rosa, Arturo Sandoval, Noel Schajris, Amy Gutiérrez y Mimy Succar.

Una versión con objetivo claro: homenaje y puente generacional

Con “Quiero Estar Donde Estés”, Tony Succar y Luis Enrique apuestan por algo más que un cover: una traducción cultural. Tomaron un clásico del cancionero pop estadounidense y lo llevaron a una lectura tropical en español, pensada para bailar, pero también para conectar generaciones.

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En el centro queda la intención que Succar repitió en su publicación: no discutir el legado de Michael Jackson desde el ruido, sino celebrarlo desde la música. Y hacerlo, además, con una canción que no suele ser la primera elegida cuando se habla de versiones.

Tony Succar lanzó ASUCCAR el 28 de mayo e incluyó una versión tropical de “I Wanna Be Where You Are” junto a Luis Enrique