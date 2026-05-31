Las sentidas palabras de Martín Pérez Guedes tras dejar Universitario y retirarse del fútbol: “Me quedo con el título del 2023″

Martín Pérez Guedes jugó su último encuentro como futbolista profesional en la victoria de Universitario de Deportes frente a Sport Huancayo. El mediocampista argentino, de 34 años, optó por retirarse del fútbol por razones personales relacionadas con su familia.

Pérez Guedes habló luego del triunfo para las cámaras de L1 Max. “Feliz de poder haber aportado un granito de arena a la historia del club. Ahora hay un hincha más desde afuera, contento por todo y por haber estado con este grupo que es fantástico”, fueron sus primeras palabras.

El argentino explicó los motivos que lo llevaron a colgar los botines. “Es una decisión que vengo tomando desde hace un tiempo. Los últimos años resultaron duros porque soy familiero y me gusta estar con mis hijos. Habíamos decidido que ellos regresaran y pensé que este semestre sería más sencillo, pero se me hizo muy difícil. Ahora siento tristeza porque me voy y voy a extrañar mucho a mis compañeros y al club”.

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Pérez Guedes fue consultado sobre su retiro del fútbol y respondió: “Es lo más probable, sí”. Luego explicó cómo llegó a esta decisión: “Hace bastante que tengo este pensamiento, pero cada año lo fui postergando un poco más. A veces uno debe tomar decisiones en la vida, para bien o para mal”.

Las sentidas palabras de Martín Pérez Guedes tras dejar Universitario y retirarse del fútbol.

Pérez Guedes se queda con el título del 2023 ante Alianza Lima

Martín Pérez Guedes fue consultado sobre cuál de los tres títulos obtenidos con Universitario elegiría y respondió: “Claramente, el 2023 fue muy especial para mí, fue el primero y el más emocionante, aunque creo que todos los momentos fueron especiales. Este grupo hizo historia y me siento feliz por todo lo vivido”.

También agradeció a Perú por la oportunidad de continuar su carrera. “Perú me abrió las puertas desde el principio, desde la vez que llegué en 2021 contra San Martín. Después, la gente y el club en Arequipa me recibieron muy bien, igual que mis compañeros. Luego tuve la posibilidad de jugar en el club más grande del Perú y aportar mi granito de arena”.

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Finalmente, dirigió un mensaje a los hinchas de Universitario: “Les pido que sigan apoyando al equipo, que todos juntos se puede salir adelante. Habrá obstáculos en el camino y siempre hay que ver el vaso medio lleno. De cara al Clausura, el equipo va a pelear por el torneo y, si estamos todos unidos, se puede lograr”.

El centrocampista argentino dejó el campo sobre el final del lance contra Sport Huancayo y se quebró delante de los aficionados. | VIDEO: L1MAX

La despedida de Universitario a Pérez Guedes

Universitario preparó un video conmemorativo tras el partido ante Sport Huancayo, en el que se repasaron los mejores momentos de Martín Pérez Guedes durante las casi cuatro temporadas que formó parte del club.

Más tarde, el club le dedicó un mensaje en redes sociales: “Por siempre en nuestra historia, Martín. Nuestro tricampeón Martín Pérez Guedes se retira del fútbol profesional tras una destacada carrera y un histórico paso por Universitario, donde se coronó campeón nacional 2023, 2024 y 2025. ¡Éxitos siempre, querido «Goat»!”.

Universitario despidió a Martín Pérez Guedes, quien se retira del fútbol.