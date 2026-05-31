Gobierno inaugura puesto de vigilancia en Tambopata para reforzar lucha contra la minería ilegal

Gobierno activa nuevo puesto de control en Madre de Dios para frenar avance de la minería ilegal. (Foto: X/@MinamPeru)

El Gobierno inauguró el nuevo Puesto de Vigilancia y Control “Yarinal” en la Reserva Nacional Tambopata, en la región Madre de Dios, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en esta área natural protegida y fortalecer las acciones contra la minería ilegal que afecta la Amazonía peruana.

La ceremonia contó con la participación de la ministra del Ambiente y el ministro del Interior, quienes destacaron que esta infraestructura permitirá intensificar las labores de control en una zona considerada crítica por la presión de actividades ilícitas, especialmente en los alrededores de la reserva y su zona de amortiguamiento, donde se han identificado constantes amenazas a los ecosistemas.

Gobierno inaugura puesto “Yarinal” en Tambopata para reforzar control contra la minería ilegal. (Foto: X/@MinamPeru)

Refuerzo de presencia estatal en zona crítica

El nuevo puesto de vigilancia busca consolidar la presencia institucional del Estado en una de las áreas más vulnerables frente a la expansión de la minería ilegal. Según se informó, esta base operativa permitirá una intervención más rápida y coordinada ante actividades ilícitas que amenazan la biodiversidad del lugar.

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Las autoridades señalaron que la infraestructura está ubicada en un punto estratégico frente al sector Apaylón, una zona identificada por su alta incidencia de actividades ilegales. Con ello, se espera mejorar el control territorial y reducir los espacios utilizados por organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de recursos.

Tambopata: inauguran nuevo puesto de vigilancia para fortalecer lucha contra la minería ilegal. (Foto: X/@MinamPeru)

Base operativa para fuerzas del orden

El puesto “Yarinal” servirá como base para el trabajo conjunto de la Marina de Guerra del Perú, el Ejército y la Policía Nacional, en coordinación con los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Esta articulación busca fortalecer las operaciones de vigilancia e interdicción en la zona.

De acuerdo con lo informado, la presencia combinada de estas fuerzas permitirá ampliar las capacidades de patrullaje en la selva de Madre de Dios, una región de difícil acceso donde se han identificado campamentos ilegales vinculados a la minería informal.

Estado refuerza presencia en Tambopata con nuevo puesto de control contra minería ilegal. (Foto: X/@MinamPeru)

Equipamiento tecnológico y logística moderna

La infraestructura inaugurada ha sido equipada con paneles solares, internet satelital, vehículos motorizados y embarcaciones, lo que permitirá mejorar la movilidad y la comunicación en zonas alejadas. Estos recursos facilitarán las labores de vigilancia permanente y la respuesta ante posibles incursiones ilegales.

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Asimismo, el nuevo puesto sustituye al antiguo centro de control “Correntada”, el cual fue incendiado en 2023 en medio de ataques atribuidos a mineros ilegales, lo que evidenció la necesidad de reforzar la presencia del Estado en la zona.

Inauguran base de vigilancia en la Reserva Tambopata para combatir actividades ilegales en la Amazonía. (Foto: X/@MinamPeru)

Estrategia integral contra actividades ilícitas

El funcionamiento del puesto “Yarinal” forma parte de una estrategia más amplia del Estado para enfrentar las economías ilegales que afectan la Amazonía. Esta incluye el fortalecimiento de la red de vigilancia y la incorporación de más personal especializado en las labores de control ambiental.

En paralelo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado mantiene otros nueve puestos de vigilancia en la región, los cuales contribuyen a la detección temprana de actividades ilegales y al monitoreo constante de la Reserva Nacional Tambopata, considerada uno de los principales refugios de biodiversidad del país y de la Amazonía peruana.