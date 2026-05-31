Gobierno inaugura puesto de vigilancia en Tambopata para reforzar lucha contra la minería ilegal

El Gobierno inauguró el nuevo Puesto de Vigilancia y Control “Yarinal” en la Reserva Nacional Tambopata, en la región Madre de Dios, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en esta área natural protegida y fortalecer las acciones contra la minería ilegal que afecta la Amazonía peruana.
La ceremonia contó con la participación de la ministra del Ambiente y el ministro del Interior, quienes destacaron que esta infraestructura permitirá intensificar las labores de control en una zona considerada crítica por la presión de actividades ilícitas, especialmente en los alrededores de la reserva y su zona de amortiguamiento, donde se han identificado constantes amenazas a los ecosistemas.
Refuerzo de presencia estatal en zona crítica
El nuevo puesto de vigilancia busca consolidar la presencia institucional del Estado en una de las áreas más vulnerables frente a la expansión de la minería ilegal. Según se informó, esta base operativa permitirá una intervención más rápida y coordinada ante actividades ilícitas que amenazan la biodiversidad del lugar.
PUBLICIDAD
Las autoridades señalaron que la infraestructura está ubicada en un punto estratégico frente al sector Apaylón, una zona identificada por su alta incidencia de actividades ilegales. Con ello, se espera mejorar el control territorial y reducir los espacios utilizados por organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de recursos.
Base operativa para fuerzas del orden
El puesto “Yarinal” servirá como base para el trabajo conjunto de la Marina de Guerra del Perú, el Ejército y la Policía Nacional, en coordinación con los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Esta articulación busca fortalecer las operaciones de vigilancia e interdicción en la zona.
De acuerdo con lo informado, la presencia combinada de estas fuerzas permitirá ampliar las capacidades de patrullaje en la selva de Madre de Dios, una región de difícil acceso donde se han identificado campamentos ilegales vinculados a la minería informal.
Equipamiento tecnológico y logística moderna
La infraestructura inaugurada ha sido equipada con paneles solares, internet satelital, vehículos motorizados y embarcaciones, lo que permitirá mejorar la movilidad y la comunicación en zonas alejadas. Estos recursos facilitarán las labores de vigilancia permanente y la respuesta ante posibles incursiones ilegales.
PUBLICIDAD
Asimismo, el nuevo puesto sustituye al antiguo centro de control “Correntada”, el cual fue incendiado en 2023 en medio de ataques atribuidos a mineros ilegales, lo que evidenció la necesidad de reforzar la presencia del Estado en la zona.
Estrategia integral contra actividades ilícitas
El funcionamiento del puesto “Yarinal” forma parte de una estrategia más amplia del Estado para enfrentar las economías ilegales que afectan la Amazonía. Esta incluye el fortalecimiento de la red de vigilancia y la incorporación de más personal especializado en las labores de control ambiental.
En paralelo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado mantiene otros nueve puestos de vigilancia en la región, los cuales contribuyen a la detección temprana de actividades ilegales y al monitoreo constante de la Reserva Nacional Tambopata, considerada uno de los principales refugios de biodiversidad del país y de la Amazonía peruana.
Más Noticias
Golazo de Alex Valera con media vuelta y violento remate en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026
Los ‘cremas’ volvieron a marcar después de cinco partidos consecutivos. El delantero celebró con mucha cólera en el Monumental
A qué hora juega Alianza Lima vs FC Cajamarca: partidazo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Sin Pablo Guede en el banco, los ‘blanquiazules’ buscarán cerrar con récord la campaña frente el cuadro de Hernán Barcos. El ‘Pirata’ volverá a ver al equipo de sus amores tras polémica salida. Conoce los horarios del emocionante duelo
Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
El equipo de Héctor Cúper buscará pasar la página de la eliminación de la Libertadores, recibirá al ‘rojo matador’ en casa. Sigue las incidencias del crucial duelo
Tony Succar reversiona un “tema escondido” de Michael Jackson junto a Luis Enrique y lo incluye en su nuevo disco ‘ASUCCAR’
El percusionista ganador de Grammys encontró una joya poco versionada del universo Jackson y la llevó a la salsa en español con Luis Enrique.
Gol de Anderson Santamaría con certero cabezazo para marcar el 2-0 en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026
El defensor nacional se ha despachado con su segunda diana desde su arribo a la escuadra de Odriozola en el curso pasado. ’Santa’ se ha ganado un lugar indiscutible en la zaga ’crema’ ante la reciente lesión de Williams Riveros
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD