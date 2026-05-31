Pati Lorena fue eliminada por segunda vez de La Granja VIP: Paul Michael, Shirley Arica y Gabriela Herrera regresan al reality

Pati Lorena fue eliminada por segunda vez de ‘La Granja VIP’ en una gala cargada de tensión y reencuentros, mientras Paul Michael, Shirley Arica y Gabriela Herrera fueron salvados por el voto del público y regresaron a la competencia.
La noche no solo dejó una despedida: también cerró con un anuncio que cambiará el día a día en la finca, con un recorte drástico del presupuesto de comida para las próximas semanas.
Desde el inicio, el set se sintió contenido. En realities de convivencia, el orden de salvación pesa tanto como el resultado: quien queda para el final atraviesa un suspenso que se nota en pantalla y se traduce en lecturas internas sobre alianzas, popularidad y desgaste emocional.
Paul Michael, primer salvado: el anuncio que reordenó el ánimo
El primer participante en asegurar su permanencia fue Paul Michael, según se informó en la gala. Su salvación marcó el primer quiebre emocional de la noche: un sector celebró, mientras otros quedaron en silencio, recalculando sus opciones.
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El momento también confirmó algo que suele repetirse en el formato: el voto del público no solo decide quién se va, también define quién vuelve con fuerza, con un impulso que puede traducirse en confianza y protagonismo en la casa.
Shirley Arica regresa: alivio para “Víboras” y gesto de apoyo
La segunda salvada fue Shirley Arica, cuyo retorno se vivió como una inyección de energía para el team “Víboras”. Según lo visto en la gala, Samahara Lobatón la recibió con muestras de cariño, un gesto que reforzó la idea de bloque interno y celebró la continuidad de una participante con alta presencia en el reality.
El regreso de Shirley no solo fue una noticia individual. También fue un mensaje hacia el resto del elenco: la competencia se endurece, pero la audiencia sigue premiando a figuras que generan conversación y sostienen trama.
Gabriela Herrera, tercera salvada: reencuentro con “Reales” y despedida con tensión
La tercera participante en volver al reality fue Gabriela Herrera, quien aseguró su permanencia tras varios minutos de suspenso. Su regreso encendió al team “Reales”, que la recibió con gritos, aplausos y un abrazo grupal.
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En ese retorno, Gabriela también protagonizó un intercambio con Pati Lorena que dejó una lectura clara: las diferencias no están cerradas. Aun así, según se mencionó, la bailarina destacó cualidades de Pati y la describió como una mujer trabajadora, en un gesto que mezcló reconocimiento con distancia.
Ese matiz fue una señal de lo que suele dejar cada eliminación: se van personas, pero los conflictos quedan.
Pati Lorena, eliminada y lesionada: la salida con muletas
Con Paul Michael, Shirley Arica y Gabriela Herrera a salvo, la eliminada fue Pati Lorena, considerada dentro del programa como una de las competidoras más carismáticas y divertidas.
Su despedida estuvo marcada por un detalle físico que impactó en el set: llegó con muletas debido a una lesión tras una caída, según se señaló. Ese elemento le agregó un tono distinto a la eliminación: no fue solo la salida de una participante, sino una despedida atravesada por el desgaste real de la convivencia y las pruebas.
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Tras el anuncio, fue recibida por su compadre, un cierre que reforzó su imagen de apoyo fuera de la finca.
El mensaje de Pati Lorena: “El público decide”
En sus palabras finales, Pati Lorena dejó ver emoción y una crítica hacia la convivencia entre equipos. Dijo que se iba apenada por dejar a sus hijas (Shirley Arica y Samahara Lobatón) y describió la semana como dura por la convivencia con el otro team. También afirmó que “el público decide” y que se va contenta por lo aprendido y por el vínculo con los animales.
Su salida, además, deja una consecuencia directa en la dinámica interna: el retorno de tres competidores reordena fuerzas y vuelve más estrecho el margen de error.
El anuncio de Don Valentín: presupuesto de comida al 50%
La gala cerró con un anuncio que cambia la convivencia: Don Valentín informó que el presupuesto de comida se reducirá al 50%, luego de que los granjeros no obedecieran las reglas y cambiaran funciones del tótem de tareas. Según se indicó, es la semana con menos presupuesto de la temporada.
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En un reality de encierro, la comida no es un detalle: es un factor de estabilidad. Cuando escasea, aumenta el roce, se deteriora el ánimo y se vuelven más frágiles las alianzas, porque todo se negocia desde la incomodidad.
Con Pati Lorena fuera por segunda vez, tres regresos confirmados y el recorte más duro de la temporada, La Granja VIP entra a una fase de presión alta: menos recursos, más tensiones y una casa que, con el público como árbitro, no perdona errores.
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