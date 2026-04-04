Bonos y aumentos del convenio colectivo estarán en manos de estos 21 representantes del Gobierno

Se vienen los bonos y aumentos para el sector público. Pero primero deberán pasar por un primer filtro: el Gobierno. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Pronto debería empezar ya la negociación colectiva de este 2026 para que defina los beneficios y derechos laborables de los trabajadores del sector público para el 2027.

Como se sabe, el Ejecutivo requería que las centrales gremiales presentaran un proyecto de convenio colectivo en conjunto (un solo documento donde consignen todos los pedidos de mejoras laborales que proponen) para poder iniciar la negociación.

Ahora, no solo ya las cinco centrales principales gremiales presentaron ya el documento a la Presidencia del Consejo de Ministros, sino que la misma PCM ya promulgó la resolución ministerial N° 109-2026-PCM donde lista los 21 representantes de la parte empleadora en quienes estará el futuro del aumento de S/700 y los bonos de hasta S/2.500 que pide la parte trabajadora.

El gobierno de José María Balcázar es el que tendrá que decidir sobre los bonos y aumentos del sector público. - Crédito Presidencia

Ejecutivo ya tienen sus 21 representantes

El Gobierno ha conformado ya la representación empleadora para la negociación colectiva en el nivel centralizado para el periodo 2026. Estos son los funcionarios:

El Secretario Técnico del Proyecto Especial “Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por el Decreto Supremo N° 006-2012-EF”, de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien preside la representación empleadora El Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos de la Presidencia del Consejo de Ministros o su representante, quien actúa como Secretario Técnico de la Comisión Negociadora El Secretario de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros o su representante El Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros o su representante JEANETTE PATRICIA RUBIO MENDOZA, Consultora de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros NAPOLEON ENRIQUE FERNANDEZ URCIA, Asesor de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros. El Director de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas o su representante JULIO FRANCISCO MEJIA VALLEJOS, Consultor de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas o su representante. El Director General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas o su representante El Director de la Dirección de Gestión de Personal Activo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas o su representante El Director de la Dirección de Programación de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas o su representante El Director General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o su representante El Director de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa o su representante El Director General de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio del Interior o su representante El Director de Normativa de Trabajo de la Dirección de Normativa de Trabajo de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo El Director de la Dirección de Registros Nacionales de Relaciones de Trabajo de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación o su representante. MELISA ELIANA SAMAME GUEVARA, representante del Ministerio de Salud. El Gerente de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil El Asesor II de la Presidencia Ejecutiva del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil El representante de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE).

Las medidas económicas aprobadas empezarían a correr desde el 1 de enero de 2027. - Crédito Andina

Los gremios de la parte trabajadora

La parte trabajadora también deberá designar a sus 21 representantes. Mientras, estas son las organizaciones que presentaron el proyecto de convenio colectivo:

Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (CTE Perú) designa a 4 representantes

Confederación Nacional de Servidores Públicos del Peru (Conasep Perú) designa a 3 representantes

Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) designa a 6 representantes

Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Peru (Confetep) designa a 4 representantes

Confederación Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal (Unasse) designa a 4 representantes.