Perú

Negociación colectiva en el sector público tendría nueva fecha límite por dictamen del Congreso

La Comisión de Trabajo aprobó un nuevo dictamen que cambiaría los plazos en que resuelve el convenio colectivo

Guardar
Para aplicar los nuevos plazos
Para aplicar los nuevos plazos solo falta que el Pleno del Congreso apruebe la norma y luego el Ejecutivo la promulgue. - Crédito Andina

Mientras en el sector público el Ejecutivo ya dio el primer paso para empezar la negociación colectiva —el proceso en el que entre Estado y empleados acuerdan implementar mejoras laborales— y los gremios deben presentar de nuevo su proyecto de convenio colectivo, en el Congreso se plantean cambios para este procedimiento.

La Comisión de Trabajo y Segurida Social aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley 13888/2025-CR, que, con texto sustitutorio, plantea modificar la Ley 31188, Ley de Negociación Colectiva, a fin de “optimizar los plazos del procedimiento de negociación colectiva”.

Así, entre todos los cambios el más definitorio es que se plantea que, antes que los trabajadores puedan plantear una huelga ante falta de acuerdo, tanto Estado y gremios podrán requerir el inicio de un proceso arbitral potestativo que debe concluir como máximo el 31 de octubre. Es así que esta sería el plazo final para dar el convenio colectivo (sin considerar una posible huelga).

La negociación colectiva tiene nuevo
La negociación colectiva tiene nuevo hito. Pero ahora la PCM le pasa la 'pelota' a los gremios para que propongan de nuevo el aumento de sueldos y bonos. - Crédito Andina

Negociación colectiva centralizada

“La finalidad de la propuesta es garantizar el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la negociación colectiva, evitando que los plazos legales se conviertan en un obstáculo para acuerdos reales y sostenibles, asegurando que el trato directo, la conciliación y el arbitraje, cuenten con plazos razonables, efectivos, garantizando la vigencia económica de los acuerdos y el principio de previsión presupuestal”, resaltó la Comisión de Trabajo sobre el dictamen que se aprobó con 11 votos a favor.

Así, se modificaría el artículo 13 de la Ley 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, por el lado tanto de la negociación colectiva centralizada como la descentralizada.

Por el lado de la centralizada así cambiaría el texto que rige el procedimiento, más que nada sobre los procesos y cómo deben estar validados:

  • El proyecto de convenio colectivo se presenta ante la Presidencia del Consejo de Ministros entre el 1 de noviembre y el 30 de enero del siguiente año
  • El trato directo debe iniciarse dentro de los diez días calendario de presentado el proyecto de convenio colectivo y puede extenderse hasta por 30 días calendario siguientes de iniciado el trato directo, por acuerdo de las partes
  • De no llegarse a un acuerdo en el trato directo, las partes pueden recurrir a los mecanismos de conciliación, que podrán desarrollarse hasta por 30 días calendario, contados desde la culminación del trato directo. La solicitud de conciliación se presenta directamente ante la Autoridad de Trabajo
  • Los acuerdos alcanzados con incidencia económica son remitidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, dentro de los cinco días de su suscripción, para su inclusión en el proyecto de ley de presupuesto público, conforme a los canales correspondientes
  • Las partes establecen una comisión de seguimiento para supervisar el cumplimiento de los acuerdos arribados.
En marzo debe empezarse las
En marzo debe empezarse las negociaciones del convenio colectivo, pero podría el inicio podría demorar. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Negociación colectiva descentralizada

Pero los mayores cambios se aplican para el proceso de la negociación colectiva descentraliza:

  • El proyecto de convenio colectivo se presenta ante la entidad pública entre el 1 de noviembre y el 30 de enero del siguiente año
  • El trato directo debe iniciarse dentro de los diez días calendario siguientes contados a partir del 31 de enero. La etapa de trato directo concluye hasta el 15 de julio
  • De no llegarse a un acuerdo en el trato directo, las partes pueden utilizar los mecanismos de conciliación, que podrán durar hasta 30 días contados a partir de la terminación del trato directo. La solicitud de conciliación se presenta directamente ante la Autoridad Administrativa de Trabajo
  • De no llegarse a un acuerdo en la etapa de conciliación, cualquiera de las partes podrá requerir el inicio de un proceso arbitral potestativo, que debe concluir como máximo el 31 de octubre, salvo que los trabajadores decidan optar por la huelga
  • En el caso del literal anterior, los trabajadores pueden alternativamente declarar la huelga, conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo 010- 2003-TR, y su reglamento
  • En caso que los mecanismos de conciliación y/o arbitraje concluyan con posterioridad al 15 de julio, la implementación de las disposiciones con incidencia presupuestaria se efectúa en el marco de las fases del proceso presupuestario, y rige a partir del 1 de enero del año en el que la entidad asigne los recursos para su atención.

Temas Relacionados

Negociación colectivaConvenio colectivoComisión de Trabajoperu-economia

Más Noticias

Incendio en Jicamarca: bomberos controlan siniestro en almacén de reciclaje iniciado en la madrugada

El siniestro consumió cerca del 50% de los materiales almacenados, según informó un vocero del Cuerpo General de Bomberos. Además, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas durante la emergencia

Incendio en Jicamarca: bomberos controlan

Gobierno destina US$ 17,760 para reparar aeronave de la FAP varada en Chile tras misión en la Antártida

La FAP activó un operativo logístico tras confirmarse que la aeronave Hércules KC-130H FAP 393 quedó varada en la ciudad de Punta Arenas, Chile, durante su retorno de una expedición científica en la Antártida

Gobierno destina US$ 17,760 para

Aguinaldo y bono de escolaridad del sector público también podría aumentar a un sueldo entero

Luego de que se apruebe la gratificación y CTS para los trabajadores CAS, dos nuevos proyectos vuelven a proponer extender esto para todos los estatales. Se acumulan las propuestas

Aguinaldo y bono de escolaridad

Fechas del cronograma de pagos de sueldos de marzo 2026 en el Banco de la Nación ya iniciaron

Pago de remuneraciones públicas inician este miércoles 18 de marzo según el cronograma BN. ¿Algún bono se paga este mes?

Fechas del cronograma de pagos

Bono para docentes será de S/67, pero habrá descuento para un grupo de beneficiarios

El nuevo bono para los maestros será uno de un monto bajo, y al que inclusive se le descontará un porcentaje, tal como se estipulo en el convenio colectivo 2025-2026 acordado con el SUTEP

Bono para docentes será de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Energía, Ángelo Alfaro,

Ministro de Energía, Ángelo Alfaro, es denunciado por violencia sexual: mujer declara que el abuso ocurrió cuando era menor

Keiko Fujimori lamenta salida de Denisse Miralles y señala que Fuerza Popular evaluará a Luis Arroyo antes de decidir confianza

Intervienen hospitales de EsSalud en Chiclayo por millonario contrato ligado al entorno de Brunella Horna, nuera de César Acuña

Universidad de César Acuña firmó convenio con EsSalud en medio de polémica: entidad afirma que acuerdo no es “excepcional”

Wolfgang Grozo niega haber ido a Sarratea y admite que negó amistad con Zamir Villaverde por vergüenza de su “dudosa reputación”

ENTRETENIMIENTO

Magaly TV expone quiénes fueron

Magaly TV expone quiénes fueron las modelos y el millonario gasto del viaje a Argentina de Mario Irivarren, Francho, Patricio y Said Palao

Usuarios critican segunda parte del ampay de Magaly TV y aseguran que ‘Said Palao se salvó’: “¿Falta tercera parte?”

Onelia Molina decepcionada de Patricio Parodi tras ampay de Mario Irivarren en Argentina: “Esperaba mucho más, me defraudó”

Patricio Parodi se deslinda del ampay que terminó con la relación de Onelia Molina y Mario Irivarren: “No he defraudado a nadie”

Magaly Medina celebra a Rebeca Escribens por decirle a Christian Domínguez que no tiene moral: “Hazlo más seguido”

DEPORTES

Sorteo de la Copa Libertadores

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO HOY: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en fase de grupos

A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026 HOY: detalles del evento en Conmebol

Franco Navarro advierte que salida de Pablo Guede de Alianza Lima solo será posible si San Lorenzo paga “una cláusula alta”

Renzo Garcés fue desconvocado de la selección peruana por lesión y no estará para los amistosos ante Senegal y Honduras

Ignacio Buse vs Damir Džumhur: día, hora y canal TV del partido por primera ronda del ATP Masters 1000 de Miami