Posponer la alarma puede provocar un efecto negativo en el cerebro, según neurólogos

Presionar el botón de repetición del despertador es una costumbre tan común que muchas personas apenas la cuestionan. Sin embargo, tres expertos en neurología advierten que el hábito de posponer la alarma cada mañana puede provocar una reducción del volumen cerebral a largo plazo, según publicó Parade el 29 de mayo de 2026. El efecto va mucho más allá de la sensación de cansancio matutino. La interferencia con el sueño REM y la alteración del reloj biológico pueden tener consecuencias profundas sobre la salud cognitiva, según los especialistas consultados.
La neuróloga y experta en medicina del sueño Meredith Broderick señala que el sueño representa el momento en que el cerebro transita del modo activo al de reparación y consolidación de la memoria. “La privación crónica del sueño le arrebata al cerebro esa ventana de mantenimiento nocturno”, explicó la doctora en declaraciones recogidas por Parade. La falta de descanso adecuado priva al sistema nervioso de funciones restaurativas esenciales.
PUBLICIDAD
El neurocientífico Evian Gordon, director médico de Total Brain, detalla que durante el sueño profundo y la fase REM el cerebro elimina residuos metabólicos, entre ellos proteínas asociadas a trastornos como el alzhéimer. Además, en ese período se consolidan los recuerdos y se restablece el equilibrio electroquímico necesario para la concentración, el ánimo y la toma de decisiones. Al presionar repetidamente la alarma, el cerebro inicia un nuevo ciclo de sueño que no logra completar. “Con el tiempo, esta fragmentación envía señales confusas al reloj circadiano y erosiona progresivamente la fiabilidad de la señal biológica de despertar”, advirtió Gordon.
El impacto de la fragmentación del sueño
El neurólogo John Jon Stewart Hao Dy define este fenómeno como “fragmentación del sueño”. Las transiciones frecuentes entre vigilia y sueño impiden que el cerebro complete el proceso de despertar de manera efectiva. De acuerdo con Dy, el resultado inmediato es una sensación de aturdimiento y una menor capacidad para afrontar demandas cognitivas complejas.
PUBLICIDAD
Gregg Pauletti, especialista en salud cognitiva y cofundador de NeuroSynchrony Health, advierte que posponer la alarma suele ser un síntoma de privación crónica del sueño o de desajuste entre el ritmo biológico y los horarios habituales. Pauletti indicó que los patrones irregulares de sueño afectan la calidad del descanso, la estabilidad energética y el rendimiento mental durante la jornada. “Los patrones irregulares de sueño y vigilia dificultan que el organismo mantenga una buena calidad de descanso, niveles de energía estables y un rendimiento cognitivo óptimo a lo largo del día”, señaló Pauletti.
Consecuencias a largo plazo y recomendaciones
Según los cuatro especialistas consultados por Parade, la falta crónica de sueño puede reducir el volumen cerebral, en particular en áreas vinculadas a la memoria y la cognición. Pauletti citó investigaciones que asocian el sueño deficiente con un menor volumen cerebral. Por su parte, Broderick remarcó un estudio realizado con 600 adultos, que mostró que quienes presentaban dificultades moderadas para dormir tenían cerebros equivalentes a los de personas 1,6 años mayores, mientras que aquellos con dificultades severas mostraban una edad cerebral estimada 2,6 años superior a la real, incluso tras ajustar por otros factores de salud.
PUBLICIDAD
Para mitigar estos efectos, los especialistas recomiendan cambios concretos en la rutina matinal. El primer paso, según Gordon, consiste en evitar el uso del botón de repetición y levantarse con la primera alarma. Pauletti sugiere mantener una hora de despertar constante, incluso los fines de semana, ya que el cerebro responde mejor a los patrones regulares. Tanto Broderick como Gordon aconsejan reducir la exposición a pantallas durante la primera hora del día, dado que la luz artificial puede modificar el ritmo circadiano.
Todos los expertos destacan los beneficios de la luz solar matutina. Abrir las persianas o salir a caminar unos minutos ayuda a reforzar la función cerebral saludable y la regulación del estado de ánimo. “El movimiento físico por la mañana, incluso algo tan sencillo como un paseo breve, puede reforzar la función cerebral saludable y la regulación del estado de ánimo”, apuntó Pauletti.
Más Noticias
Elecciones 2026: mañana termina el traslado de material electoral al interior del Perú, según informe de ONPE
La Oficina Nacional de Procesos Electorales indica que el material para Lima y Callao será enviado a los locales de votación a partir del 5 de junio
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 31 de mayo de 2026
El país vivió una serie de movimientos telúricos recientes, de acuerdo con los datos del Instituto Geofísico del Perú, lo que motiva nuevas recomendaciones sobre simulacros y acciones de prevención
Tragedia en la Panamericana Norte: despiste de minivan deja al menos cuatro muertos en Pacasmayo
Al menos una menor de edad figura entre las víctimas fatales del accidente ocurrido a la altura del cerro Chilco, donde equipos de emergencia atendieron a una docena de heridos trasladados a hospitales de la región La Libertad
Debate presidencial en Lima: así será el cierre de calles hoy, domingo 31 de mayo, y otros detalles
La realización del evento político en el Centro de Convenciones, en San Borja, motivó el bloqueo temporal de accesos cercanos, medida destinada a garantizar la protección de participantes y la normalidad en la transmisión según disposiciones del JNE
¿Qué es el jet lag y cómo se puede evitar?
Este efecto desincroniza el reloj biológico del organismo y puede provocar desde accidentes de tráfico hasta episodios psiquiátricos. Expertos de Harvard y la Universidad de Michigan explican qué ocurre en el cuerpo y cómo minimizar sus efectos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD