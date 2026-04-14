Se confirmó la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “He tomado la decisión en marzo”

Milett Figueroa se sinceró ante los medios sobre la decisión de romper su noviazgo con el conductor (Amor y Fuego)

Después de meses de rumores, especulaciones y un sinfín de versiones cruzadas en medios y redes, finalmente llegó la confirmación: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ya no están juntos. La relación, que nació en los pasillos de Bailando 2023 (América) y se transformó rápidamente en una de las más comentadas de la farándula argentina y peruana, llegó a su fin tras dos años y medio. Esta vez, fue la propia modelo peruana quien se animó a dar la noticia a la televisión peruana, poniendo punto final a las dudas sobre su presente sentimental.

Milett eligió el programa Amor y Fuego (Willax TV) para contar su verdad y despejar todas las especulaciones. Con su estilo directo y sin rodeos, la modelo aseguró: “Que lo que hago yo es siempre honesto y sincero y soy transparente y no tengo que esconderme de nadie ni de nada. Y les aclaro a toda la gente que está hablando las cosas como son. Y no hay que mentir sobre la gente y no hay que difamar a la gente”.

Consultada por los conductores sobre el estado actual de la relación, Milett fue contundente: “Yo he tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy con ninguna persona, estoy soltera. Sí”. La modelo, que mantuvo la reserva sobre los motivos de la separación, pidió respeto y evitó entrar en detalles sobre el cierre de esta importante etapa de su vida: “Espero que lo puedan respetar. Se terminó la relación, así que estoy tranquila con mi decisión y estoy firme con ella”.

Milett aseguró que su romance con el conductor terminó en marzo pasado (Instagram)

En la entrevista, Milett aclaró que no le gusta que se distorsione la realidad y pidió que se respete su sinceridad: “La verdad, no me gusta que estén hablando cosas que no son y la verdad es así. Y yo tuve una relación hasta finales de marzo. Así que...”. Ante la insistencia del notero, ratificó: “Estamos en abril, estoy soltera, así que chicos, por favor, espero que lo respeten y que no sigan especulando cosas que no son, porque la verdad estoy cansada”.

La historia de amor entre Figueroa y Tinelli comenzó a gestarse en los estudios de Bailando 2023, donde la química entre ambos fue evidente desde el primer encuentro. En noviembre de ese año, la pareja oficializó su romance y, desde entonces, cada paso que dieron juntos fue seguido de cerca tanto por la prensa argentina como por la peruana. A lo largo de estos años, compartieron viajes, grabaciones y celebraciones familiares, e incluso se mostraron juntos en las grabaciones del reality familiar Los Tinelli (Amazon Prime Video), que pronto verá la luz y promete revelar detalles inéditos del clan Tinelli.

Sin embargo, la relación siempre estuvo bajo la lente de la opinión pública, con rumores de crisis y versiones de distanciamiento que se intensificaron en los últimos meses. Uno de los momentos más comentados fue la ausencia de Milett en el cumpleaños número 66 de Tinelli, celebrado en abril, lo que alimentó aún más las sospechas sobre el quiebre. Además, la prensa argentina llegó a sugerir que la continuidad pública del vínculo obedecía a exigencias contractuales para el reality, agregando más presión sobre la pareja.

La historia de amor de la exparej comenzó durante las grabaciones del Bailando 2023 (Instagram)

Durante casi tres años, Milett y Marcelo intentaron mantener la armonía lejos de los flashes, pero las especulaciones nunca dejaron de acecharlos. Las preguntas sobre el futuro, los proyectos en común y la convivencia se multiplicaron en cada aparición pública. Sin embargo, fue la propia Figueroa quien eligió dar un cierre definitivo a la historia y apostar a una nueva etapa, lejos de los rumores y las versiones cruzadas.

Por su parte, Tinelli aún no se pronunció públicamente sobre la separación, mientras los seguidores y los medios siguen atentos a cualquier señal o declaración. La noticia ya genera repercusiones en Perú y Argentina, marcando el final de uno de los romances más seguidos de la farándula regional en los últimos años.

Con su sinceridad habitual, Milett busca ahora enfocarse en nuevos desafíos y dejar atrás una historia de amor que, pese a la exposición y los rumores, supo ganarse un lugar en la agenda mediática y en el corazón de muchos fanáticos. El cierre de este capítulo abre la puerta a nuevas oportunidades, mientras la modelo peruana pide, más que nunca, respeto por su vida privada y un poco de paz después de tanta exposición.