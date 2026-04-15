Diana Sánchez asegura sobre ampay de Said Palao: “Eso no es un error, es una decisión”, luego del perdón de Alejandra Baigorria

Diana Sánchez cuestiona la reconciliación entre Alejandra Baigorria y Said Palao al considerar que la infidelidad fue una decisión y no un simple error. (Instagram Diana Sánchez / Said Palao)

La reconciliación de Alejandra Baigorria y Said Palao, tras el escándalo del ampay en Argentina, continúa generando debate y cuestionamientos. Diana Sánchez, exintegrante de realities y ahora conductora en ‘+QTV’, fue una de las voces más enfáticas al analizar la situación y diferenciar lo que, a su juicio, constituye un verdadero error de una decisión consciente.

Según Sánchez, el comportamiento de Palao no puede ser excusado como un simple desliz, sino que debe ser asumido como una elección que implica consecuencias para la relación. Durante su participación en el programa ‘Sin + que decir’, Sánchez fue contundente: “Eso no es un error, eso es una decisión. Error es olvidarme de recogerte una hora, llegar tarde, no abrirte la puerta. Olvidarme de una cita, eso es un error”, manifestó.

La también conductora de ‘Yo Soy’ explicó: “Hacer una cosa como esa (el ampay) es decidir, decidir poner en riesgo todo lo que la otra persona significa para mí”. La ex chica reality remarcó que, al exponerse de esa manera, Said Palao eligió conscientemente sus actos y, por tanto, debe asumir las consecuencias, al igual que la pareja al decidir si continuar o no.

El polémico viaje de Alejandra Baigorria con Said Palao

El análisis de Diana Sánchez ocurre en un contexto donde Alejandra Baigorria y Said Palao han reaparecido juntos en España, a casi un mes del ampay que mostró al chico reality en un yate con otras mujeres en Argentina. Baigorria, quien viajó a Madrid para recibir un premio profesional, fue acompañada por Palao y su familia, lo que confirmó la reconciliación a ojos del público y la prensa.

La presentadora Diana Sánchez comparte una perspectiva sobre la toma de decisiones, afirmando que lo que algunos ven como un error, para ella es una elección deliberada, esto acerca del ampay de Said Palao luego del perdón de Alejandra Baigorria. Video: TikTok @farandula.lorcha

La empresaria incluso dedicó palabras de agradecimiento a su pareja durante la ceremonia: “Y también quiero agradecer a mi esposo. Fue él quien me impulsó y me dijo: ‘Haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a apoyar y te voy a esperar’”, expresó Baigorria, evidenciando que, pese a la controversia, la relación sigue adelante.

La decisión de perdonar a Said generó reacciones encontradas en redes sociales y en el propio entorno familiar. Sergio Baigorria, hermano de la empresaria, salió en defensa de Alejandra ante los comentarios críticos, mientras que el propio Said se mostró tranquilo y orgulloso, compartiendo en redes sociales el mensaje: “Tocó viaje con mi familia, ¿dónde creen? España”.

Análisis de la decisión tomada por Alejandra Baigorria

La postura de Diana Sánchez coincide con la de Magaly Medina, quien también criticó a Baigorria por lo que interpretó como un “premio” a Palao tras el escándalo. “Lo premió con un viaje a Europa”, ironizó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, añadiendo que no hubo un tiempo real de reflexión ni una distancia significativa después del incidente. Medina cuestionó la rapidez de la reconciliación y la falta de un mensaje claro sobre las consecuencias de las acciones en la pareja.

El informe de ‘Magaly TV La Firme’ mostró imágenes de Baigorria y Palao juntos en el aeropuerto, en el avión, en el transporte público y en la ceremonia de premiación, evidenciando la normalidad de su vínculo pese al reciente escándalo. La crítica no se limitó a la empresaria: también la familia fue blanco de cuestionamientos por respaldar la decisión de Alejandra y mantener la imagen de unidad.

Magaly Medina y la psicóloga Mónica Cabrejos analizan el comportamiento de Alejandra Baigorria, quien en un estado de negación, defiende a Said Palao tras su infidelidad y viaja con él a España, buscando culpables en otros lados. ATV/ Magaly TV La Firme.

Desde el ángulo psicológico, Mónica Cabrejos profundizó en la dinámica emocional detrás del perdón, advirtiendo que Baigorria podría estar en una etapa de negación, buscando culpables externos y justificando la conducta de su pareja.

“La posición de ella, como la de muchas personas cuando nos pasan cosas muy malas, que nos duelen, que nos quiebran, no es la capacidad de análisis que podemos tener cuando no estamos involucrados emocionalmente”, explicó Cabrejos, subrayando la dificultad de tomar distancia y evaluar objetivamente la situación.

El peso de la decisión y el impacto en la relación

Diana Sánchez fue aún más directa al definir el comportamiento de Palao como una elección consciente. “Yo decido hacer eso y me la juego porque quizás no me importa tanto. Y esa decisión tiene consecuencias. Y la otra persona tomará la decisión que ella quiera o él quiera, pero de llamar error es, es bastante suave”, sostuvo.

Consultada sobre lo que haría en una situación similar, Sánchez no dudó: “Yo creería que definitivamente no es algo que podría pasar por alto. A largo plazo, sacar de mi vida a una persona que no le puso prioridad a mi amor, a mi tranquilidad, a mi paz, a lo que le entregué... yo y mis hijos agradecerían de quizás sacarlo de mi vida”.