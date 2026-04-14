Perú

Melissa Klug desmiente a Samahara Lobatón y confirma eliminación por falta de votos en ‘La Granja VIP’

La ex participante del reality respondió a los rumores difundidos por Samahara Lobatón y explicó que su eliminación fue resultado del sistema de votaciones abiertas.

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a empresaria peruana aclaró que su salida del reality se debió a la falta de apoyo del público y rechazó la versión de su hija, quien afirmó que todo se debió al fin de un contrato. Panamericana TV

En la reciente edición de ‘La Granja VIP’, Melissa Klug aclaró que su salida se debió exclusivamente a la falta de votos del público, descartando la versión dada por su hija Samahara Lobatón. La empresaria se pronunció durante una conversación con la conductora Ethel Pozo, luego de que Samahara asegurara en el programa “24/7” que la eliminación de su madre se debió a la culminación de su contrato.

En el programa, Ethel Pozo abordó directamente a Klug sobre los comentarios de su hija. “Samahara, en el 24/7, dice a sus amigos del team Víboras que tú no fuiste eliminada, que venció tu contrato. Eso ha generado confusión, porque la gente nos escribe y hemos tenido que responder”, comentó la conductora.

Melissa Klug respondió que no puede hacerse responsable de las declaraciones de Samahara, rechazando así la versión de la influencer. “Ella es una persona adulta y debe asumir lo que dice. En todo caso, llámenla y pregúntenle a ella por qué lo dijo. Todos aquí hemos ingresado con contrato”, precisó.

Melissa Klug desmiente a Samahara Lobatón.
Melissa Klug desmiente a Samahara Lobatón.

Ethel Pozo insistió en que la eliminación se debió a la dinámica del programa y no a una decisión contractual. “Pero tú saliste porque tuviste menos votos, no porque lo como ella dijo”, señaló la hija de Gisela Valcárcel, con el fin de aclarar la situación. “Exacto. Creo que acá ustedes han hecho las votaciones, lo han mostrado”, respondió Melissa Klug.

Yaco Eskenazi fue más directo en su intervención. “Lo que hay que aclarar es que tu contrato no tenía una fecha de caducidad, porque esto es un reality donde te elimina el público, no se autoelimina uno”, remarcó el conductor del reality.

Klug ratificó que el formato de ‘La Granja VIP’ se basa en votaciones abiertas y que su eliminación fue resultado del apoyo que recibió el resto de los participantes. “Por eso te digo, yo no puedo hacerme responsable sobre lo que ella dijo”, aseguró.

Cuatro personas en un escenario de TV con el logo "La Granja VIP". Un hombre en traje gris y tres mujeres, una con vestido rojo y otra con vestido negro
Melissa Klug fue la última eliminada de 'La Granja VIP'.

¿Estrategías?

Consultada sobre los motivos detrás de las declaraciones de Samahara Lobatón, Melissa consideró que su hija probablemente utilizó esa estrategia como parte del juego. “Acuérdense que todo esto es un juego, se basa de estrategias y seguramente ella lo dijo para que las otras personas lo escuchen y (genere dudas). Es parte del juego", indicó.

Asimismo, señaló que el público recién está aprendiendo cómo son los realitys de convivencia. “Como es algo nuevo para el Perú, un reality así, la gente creo que recién se está enganchando y no entiende que esto es un reality donde hay estrategias, hay mentiras, hay verdades. Tú puedes ir y llevar como se está viendo”, señaló.

Imagen dividida. Izquierda: Samahara Lobatón, joven de cabello oscuro, posa. Derecha: Melissa Klug sonríe mientras abraza a persona con sombrero de vaquero
Samahara Lobatón aseguró que Melissa Klug fue eliminada porque acabó su contrato.

Ethel Pozo señaló que con las palabras de Melissa Klug ya estaba aclarada la situación. Asimismo, reiteró que no podía hacerce cargo de las palabras de Samahara Lobatón. “Ya lo dijo su mamá. Entiendan, si su mamá no se puede hacer responsable, menos Yaco y yo. Es un juego”, dijo la conductora. “Imagínate. Yo qué sabré...”, continuó su compañero.

La empresaria también agradeció a los equipos que participaron en la votación y reconoció el apoyo recibido durante su permanencia en el programa. “Quiero agradecer al team Víboras, al team Leucemia, a Jona, a Jesús y a mi amor, que hicieron su división de votos. Éramos siete u ocho nominados”, explicó.

Melissa Klug enfatizó que se trata de un formato nuevo para el público peruano y que, como en todo reality, existen estrategias, rumores y verdades a medias.

La aclaración de Melissa Klug busca poner fin a los rumores sobre su salida de 'La Granja VIP’ y dejar en claro las reglas del programa, en el que las eliminaciones dependen del voto del público y no de decisiones contractuales.

Melissa Klug es eliminada de ‘La Granja VIP Perú’: Mónica Torres y Pablo Heredia fueron los más votados. Panamericana TV
Melissa Klug es eliminada de ‘La Granja VIP Perú’: Mónica Torres y Pablo Heredia fueron los más votados. Panamericana TV

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