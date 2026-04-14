Perú

Empresas deberán entregar bloqueadores, lentes y chequeos contra el cáncer de piel a trabajadores expuestos al sol en Perú

El sol dejará de ser un problema para los trabajadores. ¿A partir de cuándo entra en vigencia esta norma que alcanza a trabajadores de la construcción, minería, agroindustria y vigilancia, entre otros, en Perú?

Guardar
El Ministerio de Salud de Perú publicó una norma que obliga a empresas públicas y privadas a proteger a trabajadores de radiación ultravioleta solar. REUTERS/Carlos Barria
El Ministerio de Salud de Perú publicó una norma que obliga a empresas públicas y privadas a proteger a trabajadores de radiación ultravioleta solar. REUTERS/Carlos Barria

Trece años después de su promulgación, el Gobierno de Perú, a través del Ministerio de Salud (MINSA), oficializó el reglamento de la Ley Nº 30102, que obliga a las empresas a implementar medidas de prevención para proteger a los trabajadores expuestos a la radiación ultravioleta solar.

Según el Decreto Supremo Nº 003-2026-SA, las entidades empleadoras públicas y privadas deberán incluir en sus sistemas de seguridad y salud acciones concretas para reducir los riesgos asociados a la exposición solar.

Empresas deberán proteger a los trabajadores expuestos al sol

Aunque ha sido ya implementada por buena parte del sector privado, la norma ahora exige oficialmente la provisión de Equipos de Protección Personal (EPP), como lentes con filtro UV, bloqueadores solares y prendas adecuadas, de acuerdo con la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo y las condiciones ambientales.

Además, se establece la realización de exámenes médicos ocupacionales, incluyendo tamizaje dermatológico y oftalmológico, para detectar posibles lesiones vinculadas a la exposición solar. Si se identifica alguna sospecha durante estos exámenes, se debe derivar al trabajador al especialista correspondiente.

agricultura - agroexportacion - esparragos
Empresas de sectores como construcción, minería, transporte y educación deben adaptar sus sistemas de seguridad y salud ocupacional antes de abril de 2028.

Entre las responsabilidades que la ley fija para los empleadores, se encuentran la identificación de peligros, la evaluación de los niveles de riesgo y la adopción de sistemas de trabajo que minimicen la exposición solar.

Las empresas también deben informar a sus trabajadores sobre los riesgos específicos de la radiación ultravioleta y las medidas adoptadas para su protección.

La fiscalización estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), quienes supervisarán el cumplimiento de las medidas y podrán imponer sanciones en caso de incumplimiento.

Se exigirá lentes, bloqueadores y ropa adecuada: ¿Para quiénes?

Según el reglamento, los trabajos que podrían verse afectados son aquellos donde los trabajadores están expuestos de manera directa a la radiación ultravioleta solar, especialmente entre las 10:00 y 16:00 horas (o desde las 09:00 en la Sierra).

Algunos ejemplos, según lo que especifica el reglamento, son:

  • Trabajadores de construcción y obras públicas.
  • Reporteros o periodistas de calle.
  • Personal agrícola y ganadero.
  • Trabajadores de limpieza pública y jardinería.
  • Vigilantes y personal de seguridad en exteriores.
  • Trabajadores de transporte que realizan labores fuera de vehículos.
  • Operarios en minería a cielo abierto.
  • Personal de mantenimiento de infraestructura urbana o rural.
  • Docentes y personal educativo que realiza actividades al aire libre.
  • Trabajadores municipales en actividades de campo.

La norma también abarca a cualquier trabajador que realice labores bajo exposición directa al sol en los horarios establecidos o cuya actividad implique exposición a la radiación UV en más del 30% de su jornada laboral.

SUNAFIL y SERVIR fiscalizarán el cumplimiento en todo el país

El reglamento también fija plazos claros. Las empresas y demás entidades deberán adecuarse a las disposiciones en un plazo de dos años, contados desde la publicación del decreto. Esto implica que antes de abril de 2028 todas las instituciones deberán contar con protocolos y suministros acordes a la normativa.

La norma extiende su alcance a los sectores educativo, estatal y municipal. Los colegios deberán informar a los estudiantes sobre los riesgos de la exposición solar y proveer áreas cubiertas o sombra en espacios al aire libre.

bloqueador
La norma exige el suministro de equipos de protección personal, como lentes con filtro UV, bloqueadores solares y ropa adecuada para cada puesto.

Las actividades escolares al sol deberán realizarse fuera del horario de mayor radiación o en espacios protegidos. El Ministerio de Educación establecerá normas de infraestructura para cumplir con estos requisitos.

Por su parte, los gobiernos regionales y locales tienen la responsabilidad de promover campañas de arborización, incorporar la variable de radiación UV en la planificación urbana y realizar campañas de sensibilización y fiscalización en sus jurisdicciones. Además, deberán coordinar con los sectores salud y educación para ejecutar acciones de prevención.

Por último, el reglamento establece la obligación de fiscalizar y monitorear el cumplimiento de las normas tanto en el ámbito laboral como educativo y comunitario. Las sanciones y procedimientos detallados serán publicados en los próximos seis meses, según lo estipulado en las disposiciones complementarias finales del decreto.

Temas Relacionados

Ministerio de Saludtrabajo formalradiación solarcáncer de pielperu-economia

Más Noticias

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

La candidata de Fuerza Popular encabeza nueve regiones del país, mientras sus porcentajes disminuyen en el sur andino y la sierra central, según el último reporte oficial del órgano electoral

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados ONPE al 76.356 % EN VIVO: conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales actualiza minuto a minuto los resultados oficiales en una jornada clave para el país. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú sube posiciones conforme avanzan los conteos

Resultados ONPE al 76.356 % EN VIVO: conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El conjunto ‘dorado’ quiere lograr la hazaña y dar el batacazo en Argentina contra un equipo ‘pincha’ que es puntero en la liga argentina. Sigue las incidencias

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Rafael López Aliaga acusa un supuesto fraude electoral y llama a protesta frente al JNE: va segundo, según conteo de ONPE

El candidato de Renovación Popular mantiene intactas sus posibilidades de pasar a segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, pero sigue con un empate estadístico con Jorge Nieto y Roberto Sánchez

Rafael López Aliaga acusa un supuesto fraude electoral y llama a protesta frente al JNE: va segundo, según conteo de ONPE

Mark Vito se entera en ‘La Granja VIP’ del pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral: así fue su reacción

El competidor fue enfocado por las cámaras del programa luego de haber salido el domingo 12 de abril a emitir su voto en nuestro país

Mark Vito se entera en ‘La Granja VIP’ del pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral: así fue su reacción
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga acusa un supuesto fraude electoral y llama a protesta frente al JNE: va segundo, según conteo de ONPE

Rafael López Aliaga acusa un supuesto fraude electoral y llama a protesta frente al JNE: va segundo, según conteo de ONPE

Roberto Sánchez se reúne con Pedro Castillo en el penal de Barbadillo mientras avanza el conteo de la ONPE

Elecciones 2026: avanzan conteos de ONPE para definir rival de Fujimori en segunda vuelta, mientras se investiga caos en votaciones

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados ONPE al 77.463 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

ENTRETENIMIENTO

Mark Vito se entera en ‘La Granja VIP’ del pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral: así fue su reacción

Mark Vito se entera en ‘La Granja VIP’ del pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral: así fue su reacción

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, llegará a Lima: ¿cuándo y qué actividades cumplirá en Lima?

Magaly Medina arremete contra César Acuña por contratar a streamers para su campaña política: “Apostó por el caballo perdedor”

Melissa Klug desmiente a Samahara Lobatón y confirma eliminación por falta de votos en ‘La Granja VIP’

Carlos Álvarez imitó a Piero Corvetto tras deficiencias de la ONPE en elecciones: “Regresaste a lo que sabes hacer”

DEPORTES

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Coquimbo Unido: el motivo por el Sekou Gassama será titular en duelo por Copa Libertadores 2026

Entradas para Alianza Lima vs San Martín: precios y cómo comprar boletos para final ida por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

José Carvallo opinó sobre la competencia entre Miguel Vargas y José Carvallo en Universitario: “Es un puesto de mucha confianza”

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026