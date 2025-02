El cuidado de la piel cuesta: mercado de bloqueadores solares crece y sumaría S/ 135 millones en primer trimestre del 2025

Mercado de bloqueadores solares en Perú está en aumento. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

El mercado peruano de bloqueadores solares continuará su tendencia de crecimiento, alcanzando un valor aproximado de S/ 135 millones durante el primer trimestre de 2025, lo que representaría un aumento del 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra destaca como un reflejo de la creciente conciencia sobre el cuidado de la piel, impulsada tanto por el aumento de la radiación UV como por la evolución de los hábitos de consumo.

Según estimaciones del Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh), este segmento se mantiene como uno de los de mayor demanda dentro de la industria cosmética. En los primeros meses del año, los bloqueadores solares presentan alrededor del 35% de las ventas anuales. Según Ángel Acevedo, presidente de Copecoh, la temporada estival, combinada con la intensificación de la radiación ultravioleta (UV), genera un aumento significativo en el consumo de este tipo de productos.

En su análisis, Acevedo detalló que este crecimiento responde no solo a una mayor información sobre el daño de los rayos solares, sino también a cambios en los patrones de consumo, donde los consumidores se han vuelto más exigentes y buscan productos con beneficios dermatológicos específicos.

“El mercado de bloqueadores solares tiene un gran potencial de crecimiento, especialmente en la frecuencia de consumo. A pesar de las tasas de crecimiento de doble dígito en los últimos años, aún estamos lejos de consolidar su uso como un hábito de consumo masivo”, explicó Acevedo para Andina.

A pesar del crecimiento sostenido, la penetración de bloqueadores solares en el Perú sigue siendo baja en comparación con otros productos de cuidado personal. De acuerdo con el estudio presentado, la presencia de bloqueadores solares ronda el 20%, con una diferencia significativa entre los productos faciales y corporales. Mientras los bloqueadores corporales tienen una penetración del 25%, los bloqueadores faciales alcanzan solo un 15%.

Este dato refleja un mercado anual de bloqueadores solares en Perú de aproximadamente 300 millones de soles, una cifra considerablemente inferior a la de otros productos de cuidado facial, como las cremas limpiadoras, humectantes y nutritivas, que suman un mercado anual de 900 millones de soles. En este contexto, Acevedo destacó que, si bien los bloqueadores solares siguen una trayectoria positiva, aún queda un largo camino para que se consoliden entre las compras comunes de la ciudadanía.

No obstante, este producto tiene notable potencial de expansión en el país, no solo en términos de valor sino también en la frecuencia de consumo. Aunque en los últimos años se ha experimentado un aumento de dos dígitos en las tasas de crecimiento, este segmento aún no ha alcanzado el punto de inflexión que permita su consolidación como un hábito común entre la población.

Es importante considerar que el mercado de bloqueadores solares en el país no está limitado a las zonas urbanas más desarrolladas. Según el estudio, el mercado sigue teniendo un margen importante de crecimiento en ciudades del interior del país, como Cusco, Arequipa, Iquitos y Pucallpa, donde la exposición solar y las variaciones climáticas tienen un rol fundamental en la demanda. En conjunto, estas ciudades representan el 40% del mercado, lo que refleja una tendencia de expansión geográfica del consumo.

En cuanto a la distribución geográfica, el 60% de la demanda de bloqueadores solares se concentra en las zonas costeras del Perú, como Lima, Piura y Trujillo. Esta distribución responde principalmente a la mayor exposición solar que experimentan estas regiones durante todo el año. Sin embargo, el crecimiento de la demanda en el interior del país es cada vez más relevante, en lugares con alta radiación y climas variables.

El mercado de bloqueadores solares en Perú se divide principalmente entre dos tipos de productos: los bloqueadores con filtros físicos o minerales, y los bloqueadores con filtros químicos, también conocidos como orgánicos o biológicos.

En caso de los bloqueadores físicos, cuya textura es más densa, se caracterizan por ser más adecuados para pieles sensibles y son la opción preferida para niños. En cambio, los bloqueadores con filtros químicos, de textura ligera, han ganado mayor demanda en productos faciales premium debido a su rápida absorción y características no comedogénicas, lo que los convierte en una opción atractiva para quienes buscan un uso diario en el rostro.

En los últimos años, los bloqueadores faciales han ganado una mayor participación en el mercado, pasando de representar el 25% de las ventas antes de la pandemia a un 45% en valor. Este aumento ha sido especialmente notorio en los niveles socioeconómicos A y B, y se ha extendido también al segmento C alto, lo que ha convertido a los bloqueadores faciales en una categoría clave dentro del sector de protección solar.

En promedio, los bloqueadores faciales tiene un precio de S/105, un costo relativamente elevado debido a las propiedades diferenciadas de estos productos, como su textura ligera y sus características no comedogénicas. Por otro lado, los bloqueadores corporales, con un precio promedio de S/75, continúan siendo más accesibles y populares en las temporadas de mayor exposición solar, como el verano.

El costo de estos productos puede representar una inversión significativa dentro de la canasta familiar, lo que afecta la frecuencia de compra, especialmente en los segmentos socioeconómicos medios y bajos. Esto, según Acevedo, es un factor que aún limita la expansión del mercado.

Los principales proveedores de bloqueadores solares en Perú provienen de países como España, Francia, Colombia y Brasil, generando un ingreso anual de alrededor de 30 millones de dólares. No obstante, la producción nacional también juega un papel clave, especialmente a través de las empresas de venta directa. Estas empresas han logrado adaptarse a las preferencias y necesidades de los consumidores peruanos, ofreciendo productos competitivos a precios más accesibles.