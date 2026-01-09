Perú

Verano 2026: Indecopi sugiere pautas para la compra responsable de bloqueadores solares

La normativa exige que los datos en los envases de estos bloqueadores solares estén en español, sean legibles y permitan identificar fácilmente información esencial como fecha de vencimiento, instrucciones de uso y advertencias

Guardar
Consumidores pueden reclamar si el etiquetado de bloqueadores solares es incompleto, recuerda Indecopi (Créditos: TVPerú)

El inicio de la temporada de verano ha puesto en primer plano la importancia de adquirir protectores solares en establecimientos formales y con rotulado adecuado. En este contexto, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha intensificado sus acciones de fiscalización, con el objetivo de asegurar que los productos destinados a la protección de la piel cumplan con las exigencias normativas en materia de información al consumidor.

Priscila Carnero, representante de la Dirección de Fiscalización de la entidad, explicó a Noticias matinal de TVPerú que los consumidores tienen derecho a acceder a información clara, veraz y suficiente sobre los artículos que adquieren, aspecto fundamental para tomar decisiones responsables y seguras. En ese sentido, indicó que resulta indispensable que los datos estén consignados en español y presentados de manera que se puedan identificar de forma fácil.

La especialista señaló que, en el caso de los bloqueadores solares, la regulación exige que toda la información figure en español, de forma destacada, en cumplimiento del Reglamento Técnico Andino de Etiquetado de Productos Cosméticos y la norma metrológica aprobada en 2019. La experta destacó que estos requisitos permiten a los usuarios reconocer datos esenciales para el uso correcto y seguro de estos cosméticos de uso externo.

Adquirir protectores solares en comercios
Adquirir protectores solares en comercios formales garantiza condiciones óptimas de almacenamiento y conservación, lo que evita riesgos para la salud y asegura la efectividad del producto - Créditos: Difusión.

Entre los elementos obligatorios que deben figurar en el envase, la experta precisó que deben incluirse el nombre del producto, el contenido neto expresado en la unidad correspondiente, la fecha de vencimiento y las instrucciones precisas para su aplicación.

También, remarcó que resulta indispensable la inclusión de advertencias, precauciones, restricciones, condiciones de almacenamiento, lista de ingredientes, razón social del fabricante o importador, número de RUC y país de origen.

La representante de Indecopi enfatizó que es fundamental comprobar que el envase cuente con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). En ese caso, señaló que si una persona nota que esta autorización no figura, la información no aparece en español o falta algún dato esencial, tiene la opción de presentar un reclamo.

Indecopi refuerza la fiscalización de
Indecopi refuerza la fiscalización de protectores solares para asegurar que cumplan con los requisitos de etiquetado y brinden información clara al consumidor - Créditos: Freepik.

Carnero precisó que el primer paso es solicitar al proveedor el libro de reclamaciones, disponible tanto en formato físico como digital, y recordó que la respuesta debe brindarse en un plazo no mayor a quince días.

Además, puntualizó que existe la opción de acudir directamente a Indecopi para presentar un reclamo, buscando una solución rápida a través de la mediación, o iniciar una denuncia administrativa en caso de infracción, lo que puede derivar en un procedimiento sancionador.

Respecto a la verificación y fiscalización, Carnero informó que desde el miércoles, equipos de Indecopi han visitado diferentes comercios en Lima y Callao para monitorear el cumplimiento de los requisitos de etiquetado.

Los protectores solares ayudan a
Los protectores solares ayudan a prevenir el daño causado por la radiación ultravioleta en la piel - Créditos: Freepik.

Explicó que estas inspecciones buscan recabar información, evaluar posibles incumplimientos y exhortar a fabricantes, importadores o comercializadores a corregir cualquier irregularidad. “El objetivo es proteger al consumidor y garantizar que todos los productos en el mercado cumplan con la normativa vigente”, aseguró.

La vocera insistió en la importancia de elegir bloqueadores en establecimientos reconocidos, donde se garantiza el almacenamiento adecuado y la conservación óptima del producto.

“Invitar a los consumidores a realizar sus compras en establecimientos formales, donde se asegure que los productos cuentan con condiciones adecuadas de almacenamiento y conservación, evitando así que su efectividad se vea comprometida”, precisó.

Bloqueador solar (Getty Images)
Bloqueador solar (Getty Images)

Recomendaciones para usar el bloqueador solar

El doctor Carlos Sordo, dermatólogo de la Clínica Ricardo Palma, comparte recomendaciones prácticas para usar correctamente el fotoprotector y saber cómo actuar frente a una exposición excesiva a los rayos ultravioleta.

  1. El bloqueador no se aplica a última hora.

Debe colocarse al menos 20 minutos antes de la exposición al sol para permitir su adecuada absorción. Una vez en la playa o piscina, es fundamental reaplicarlo cada dos horas, ya que el sudor y el roce reducen su efectividad. Zonas como el cuello, las orejas, el rostro y los pies no deben quedar desprotegidas.

  1. Los niños necesitan mayor cuidado.

La piel de los niños es más delicada y sensible, por lo que se recomienda el uso de fotoprotectores con FPS 50+, preferentemente de tipo mineral. La exposición solar sin protección durante la infancia aumenta el riesgo de quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel en la adultez.

  1. El agua pasa factura.

Cada vez que se ingresa al mar o a la piscina, el bloqueador puede perder hasta un 30 % de su eficacia. Si se permanece mucho tiempo en el agua, lo ideal es reaplicarlo cada hora, incluso cuando el producto indique que es resistente al agua.

  1. Cuidados ante una quemadura solar.

Las ampollas nunca deben reventarse, ya que pueden favorecer infecciones. Se recomienda lavar la zona afectada con abundante agua fría. En el caso de los niños, los baños de inmersión ayudan a aliviar el calor y la molestia.

Si la piel está sucia, debe limpiarse con suavidad usando jabones neutros, evitando productos irritantes o exfoliantes. Además, pueden aplicarse compresas frías de manzanilla sobre la zona afectada dos o tres veces al día.

Temas Relacionados

Indecopiprotectores solaresverano 2026peru-noticias

Más Noticias

Gisela Valcárcel regresa a la televisión con reality de baile y más novedades en Panamericana TV junto a Ethel Pozo y Maju Mantilla

Después de tres años alejada de la pantalla chica, la popular ‘Señito’ vuelve con una competencia de baile renovada, lista para sorprender y reunir a toda la familia cada fin de semana

Gisela Valcárcel regresa a la

“Siempre ha sido así, pero no siempre tiene que ser así”: Javier Corcuera retrata la tragedia y la dignidad de Juliaca en ‘Uyariy’

El cineasta peruano estrena Uyariy, un retrato documental que da voz a los familiares de las víctimas y explora cómo la represión y el racismo marcaron a una comunidad que aún exige justicia

“Siempre ha sido así, pero

Midagri refuerza apoyo para proteger la producción agrícola y ganadera en Ayacucho ante heladas

Más de 1.400 productores ganaderos ya cuentan con reservas de alimento para su ganado, lo que busca evitar la caída de la producción durante los meses de frío extremo

Midagri refuerza apoyo para proteger

Golazo de Eryc Castillo para descuento en Alianza Lima vs Unión por Serie Río de La Plata 2026

La ‘Culebra’ ha metido a los suyos, nuevamente, al partido correspondiente a la segunda fecha del certamen de verano. Asistencia de Federico Girotti

Golazo de Eryc Castillo para

Se registró un temblor de magnitud 4 en Áncash

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Se registró un temblor de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Zully Pinchi, aspirante al Senado

Zully Pinchi, aspirante al Senado y vinculada a Martín Vizcarra: “Nunca tuve una relación con él ni la tendría”

Juan José Santiváñez señala que crimen de Andrea Vidal no es asunto de APP y vuelve a negar que su voz aparezca en audios de ‘Culebra’

“Malas mañas”: Hermano de Dina Boluarte y empresario chino operaron con congresistas avalados por José Jerí, según Shimabukuro

No solo fue en el chifa: revelan las reuniones que José Jerí tuvo con empresario chino Zhihua Yang en Palacio de Gobierno

César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel regresa a la

Gisela Valcárcel regresa a la televisión con reality de baile y más novedades en Panamericana TV junto a Ethel Pozo y Maju Mantilla

Magaly Medina evalúa retrasar su retorno a la TV tras delicada cirugía: “Tiene que durarme veinte años”

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

Melissa Klug revela que no sabía de agresión a Samahara Lobatón: “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”

Magaly Medina responde con todo a cirujana que aseguró que tenía múltiples cirugías en el rostro: “La mayor conchudez”

DEPORTES

Golazo de Eryc Castillo para

Golazo de Eryc Castillo para descuento en Alianza Lima vs Unión por Serie Río de La Plata 2026

Renato Solís acusa baja prolongada en Sporting Cristal: intervención quirúrgica planificada por lesión

Canal exclusivo para ver Universitario vs Sport Boys: partido amistoso de pretemporada en Campo Mar 2026

Entrenador de 2 de Mayo aclara sus dichos sobre Paolo Guerrero y rechaza haberlo minimizado: “Sería un desubicado”

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal del debut de los ‘celestes’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026