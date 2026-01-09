Verano 2026: Indecopi sugiere pautas para la compra responsable de bloqueadores solares

Consumidores pueden reclamar si el etiquetado de bloqueadores solares es incompleto, recuerda Indecopi (Créditos: TVPerú)

El inicio de la temporada de verano ha puesto en primer plano la importancia de adquirir protectores solares en establecimientos formales y con rotulado adecuado. En este contexto, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha intensificado sus acciones de fiscalización, con el objetivo de asegurar que los productos destinados a la protección de la piel cumplan con las exigencias normativas en materia de información al consumidor.

Priscila Carnero, representante de la Dirección de Fiscalización de la entidad, explicó a Noticias matinal de TVPerú que los consumidores tienen derecho a acceder a información clara, veraz y suficiente sobre los artículos que adquieren, aspecto fundamental para tomar decisiones responsables y seguras. En ese sentido, indicó que resulta indispensable que los datos estén consignados en español y presentados de manera que se puedan identificar de forma fácil.

La especialista señaló que, en el caso de los bloqueadores solares, la regulación exige que toda la información figure en español, de forma destacada, en cumplimiento del Reglamento Técnico Andino de Etiquetado de Productos Cosméticos y la norma metrológica aprobada en 2019. La experta destacó que estos requisitos permiten a los usuarios reconocer datos esenciales para el uso correcto y seguro de estos cosméticos de uso externo.

Adquirir protectores solares en comercios formales garantiza condiciones óptimas de almacenamiento y conservación, lo que evita riesgos para la salud y asegura la efectividad del producto - Créditos: Difusión.

Entre los elementos obligatorios que deben figurar en el envase, la experta precisó que deben incluirse el nombre del producto, el contenido neto expresado en la unidad correspondiente, la fecha de vencimiento y las instrucciones precisas para su aplicación.

También, remarcó que resulta indispensable la inclusión de advertencias, precauciones, restricciones, condiciones de almacenamiento, lista de ingredientes, razón social del fabricante o importador, número de RUC y país de origen.

La representante de Indecopi enfatizó que es fundamental comprobar que el envase cuente con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). En ese caso, señaló que si una persona nota que esta autorización no figura, la información no aparece en español o falta algún dato esencial, tiene la opción de presentar un reclamo.

Indecopi refuerza la fiscalización de protectores solares para asegurar que cumplan con los requisitos de etiquetado y brinden información clara al consumidor - Créditos: Freepik.

Carnero precisó que el primer paso es solicitar al proveedor el libro de reclamaciones, disponible tanto en formato físico como digital, y recordó que la respuesta debe brindarse en un plazo no mayor a quince días.

Además, puntualizó que existe la opción de acudir directamente a Indecopi para presentar un reclamo, buscando una solución rápida a través de la mediación, o iniciar una denuncia administrativa en caso de infracción, lo que puede derivar en un procedimiento sancionador.

Respecto a la verificación y fiscalización, Carnero informó que desde el miércoles, equipos de Indecopi han visitado diferentes comercios en Lima y Callao para monitorear el cumplimiento de los requisitos de etiquetado.

Los protectores solares ayudan a prevenir el daño causado por la radiación ultravioleta en la piel - Créditos: Freepik.

Explicó que estas inspecciones buscan recabar información, evaluar posibles incumplimientos y exhortar a fabricantes, importadores o comercializadores a corregir cualquier irregularidad. “El objetivo es proteger al consumidor y garantizar que todos los productos en el mercado cumplan con la normativa vigente”, aseguró.

La vocera insistió en la importancia de elegir bloqueadores en establecimientos reconocidos, donde se garantiza el almacenamiento adecuado y la conservación óptima del producto.

“Invitar a los consumidores a realizar sus compras en establecimientos formales, donde se asegure que los productos cuentan con condiciones adecuadas de almacenamiento y conservación, evitando así que su efectividad se vea comprometida”, precisó.

Bloqueador solar (Getty Images)

Recomendaciones para usar el bloqueador solar

El doctor Carlos Sordo, dermatólogo de la Clínica Ricardo Palma, comparte recomendaciones prácticas para usar correctamente el fotoprotector y saber cómo actuar frente a una exposición excesiva a los rayos ultravioleta.

El bloqueador no se aplica a última hora.

Debe colocarse al menos 20 minutos antes de la exposición al sol para permitir su adecuada absorción. Una vez en la playa o piscina, es fundamental reaplicarlo cada dos horas, ya que el sudor y el roce reducen su efectividad. Zonas como el cuello, las orejas, el rostro y los pies no deben quedar desprotegidas.

Los niños necesitan mayor cuidado.

La piel de los niños es más delicada y sensible, por lo que se recomienda el uso de fotoprotectores con FPS 50+, preferentemente de tipo mineral. La exposición solar sin protección durante la infancia aumenta el riesgo de quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel en la adultez.

El agua pasa factura.

Cada vez que se ingresa al mar o a la piscina, el bloqueador puede perder hasta un 30 % de su eficacia. Si se permanece mucho tiempo en el agua, lo ideal es reaplicarlo cada hora, incluso cuando el producto indique que es resistente al agua.

Cuidados ante una quemadura solar.

Las ampollas nunca deben reventarse, ya que pueden favorecer infecciones. Se recomienda lavar la zona afectada con abundante agua fría. En el caso de los niños, los baños de inmersión ayudan a aliviar el calor y la molestia.

Si la piel está sucia, debe limpiarse con suavidad usando jabones neutros, evitando productos irritantes o exfoliantes. Además, pueden aplicarse compresas frías de manzanilla sobre la zona afectada dos o tres veces al día.