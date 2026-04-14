Perú

Elecciones 2026: ¿Cuándo llegará todo el material electoral del exterior, según la Cancillería peruana?

La llegada de las cédulas y actas procedentes de oficinas consulares extranjeras está programada con anticipación y bajo estrictos protocolos de seguridad, según representante del Ministerio de Relaciones Exteriores

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Personas votan en el colegio Señor de los Milagros este lunes en el distrito de Lurín (Perú). EFE/ John Reyes Mejia
Personas votan en el colegio Señor de los Milagros este lunes en el distrito de Lurín (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

La llegada de todo el material electoral proveniente del exterior está prevista, a más tardar, para el viernes 17 de abril, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El director de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Pedro Bravo Carranza, informó que este proceso, realizado en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), contempla la recepción de las cédulas y actas de votación que serán parte fundamental del conteo nacional.

Bravo Carranza detalló que el repliegue del material electoral desde el extranjero comenzó con la llegada del primer vuelo procedente de La Paz, Bolivia.

Una funcionaria electoral revisa las listas de votantes mientras se reanuda la votación en los colegios electorales afectados por retrasos y problemas logísticos durante las elecciones generales en Lima, Perú, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Una funcionaria electoral revisa las listas de votantes mientras se reanuda la votación en los colegios electorales afectados por retrasos y problemas logísticos durante las elecciones generales en Lima, Perú, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El funcionario explicó que la planificación inicial contemplaba completar el proceso hasta la madrugada del jueves 16 de abril, aunque se estableció un margen adicional hasta el viernes para prever posibles demoras en los vuelos o situaciones imprevistas.

El plazo se fijó “para hacer entrega de todo el material replegado de nuestras 114 oficinas consulares”, precisó.

El material electoral que llegará al país incluye las actas con los resultados, las firmas de los votantes y las cédulas de votación utilizadas en el extranjero.

Este conjunto de documentos se traslada bajo estrictas medidas de seguridad, utilizando valijas diplomáticas que pasan con prioridad por Aduanas antes de su envío a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ubicada en el distrito limeño de Jesús María.

La Dirección General de Comunidades Peruanas supervisa el traslado de actas, firmas y cédulas usadas en las elecciones del extranjero. (Andina)
La Dirección General de Comunidades Peruanas supervisa el traslado de actas, firmas y cédulas usadas en las elecciones del extranjero. (Andina)

Logística para el transporte

El embajador Bravo Carranza señaló que el proceso logístico está a cargo de los cónsules, quienes deben acompañar personalmente el material electoral.

En declaraciones difundidas por RPP Noticias, indicó que, en la mayoría de los casos, los cónsules viajan con el material en vuelos comerciales. En situaciones excepcionales, cuando la cantidad de documentos supera una tonelada, el material se transporta como carga, mientras el representante consular viaja por separado.

La protección del material como valija diplomática resulta clave para agilizar los trámites de ingreso al país y garantizar la integridad de las actas y cédulas, cumpliendo con los estándares establecidos por Relaciones Exteriores y la ONPE.

Gran multitud de personas haciendo fila frente a un edificio moderno con estructuras de concreto al aire libre. Hay señales de "MESAS" y números. Montañas al fondo
Cientos de ciudadanos peruanos formaron largas filas en Espacio Riesco, Santiago, para ejercer su derecho a voto, enfrentando significativas demoras durante una jornada electoral multitudinaria. (Foto: BioBio Chile)

Comunidad peruana

Durante su balance sobre el proceso electoral, Bravo Carranza destacó la elevada participación de los ciudadanos peruanos residentes fuera del país.

El funcionario describió la jornada como una “verdadera fiesta democrática” y resaltó que la afluencia de votantes superó el 30 % habitual en este tipo de comicios. “Ahora hemos superado esa barrera y estamos ya acercándonos al 40 % de la participación”, declaró.

El embajador instó a esperar los resultados oficiales de la ONPE, aunque indicó que las cifras preliminares reflejan un mayor interés y compromiso de los ciudadanos peruanos en el exterior con los procesos electorales y el futuro del país.

“La afluencia de los peruanos fue tan masiva que hemos superado el límite tradicional de participación en este tipo de elecciones”, sostuvo.

Imagen dividida. Izquierda: Varias personas supervisan el manejo de paquetes de material electoral. Derecha: Personal de ONPE procesa documentos y usa una laptop
Autoridades de la ONPE supervisan la llegada y el escrutinio de los primeros votos y actas de peruanos residentes en el extranjero, crucial para las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Composición: Infobae Perú / Cancillería)

Importancia del trabajo consular

El traslado seguro y puntual del material electoral representa una de las responsabilidades principales para los cónsules peruanos. Bravo Carranza subrayó que los funcionarios consulares son los encargados de custodiar las maletas con las actas y cédulas, asegurando su resguardo hasta el destino final en Lima.

Este procedimiento permite que los votos emitidos en el extranjero sean contabilizados junto con los del territorio nacional, fortaleciendo la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la ONPE mantienen una coordinación permanente para cumplir los plazos previstos y resguardar la documentación electoral, consolidando la participación de las comunidades peruanas alrededor del mundo en las elecciones generales de 2026.

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