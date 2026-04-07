Perú

Carlos Alcántara en nuevo ampay: actor es captado con rubia que fue vinculada a Jean Deza y John Kelvin

El artista vive al máximo su soltería y nuevamente fue visto disfrutando de la noche con una mujer

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Imagen dividida: a la izquierda, Carlos Alcántara sonriendo con los brazos cruzados; a la derecha, una foto borrosa y morada de dos personas besándose
El reconocido actor Carlos Alcántara fue captado en un ampay junto a una mujer rubia, conocida por haber sido vinculada previamente con Jean Deza y John Kelvin, en un local nocturno de Lima.

Carlos Alcántara atraviesa un momento de notoriedad pública. El actor fue captado en una discoteca de Lima besando a la modelo Stefany Camus, quien ha sido vinculada previamente a figuras del espectáculo como Jhon Kelvin y Jean Deza. Las imágenes, difundidas por el programa Amor y fuego, presentan al popular ‘Cachín’ en actitud afectuosa y despreocupada junto a la joven, en medio de la multitud y sin esconderse de las cámaras.

El registro muestra cómo Alcántara se acerca a Camus, baila con ella y, después de intercambiar unas palabras al oído, ambos se besan. Este episodio se suma a una serie de apariciones públicas del actor, quien desde el anuncio del fin de su matrimonio con Jossie Lindley ha sido visto frecuentando locales nocturnos y eventos sociales los fines de semana.

El encuentro entre Carlos Alcántara y Stefany Camus ocurrió el 1 de abril durante una presentación de la orquesta Charanga Habanera. El intérprete, conocido por su trabajo en televisión y teatro, fue filmado mostrando una actitud relajada, mientras el público observaba la escena desde otras áreas del local. Según las imágenes, el artista disfrutó la noche sin reservas y compartió momentos de complicidad con la modelo.

Carlos Alcántara, hombre calvo con barba, observa a una mujer rubia con traje rosado-rojo en un escenario iluminado con luces verdes y rojas
El actor Carlos Alcántara fue captado en un ampay con una mujer rubia que previamente estuvo vinculada a Jean Deza y John Kelvin.

Desde que se confirmó su separación, Alcántara ha protagonizado otras situaciones similares en distintos clubes de Lima. En semanas recientes, cámaras de programas de entretenimiento lo han captado acompañado por diferentes mujeres, con las que también intercambió muestras de afecto. Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado públicamente sobre su vida amorosa ni sobre la posibilidad de iniciar una relación formal con alguna de las personas que lo han acompañado.

¿Quién es Stefany Camus, la joven que fue captada besando a Carlos Alcántara?

Stefany Camus nació en Tacna y ha conseguido una importante visibilidad en redes sociales, donde supera el medio millón de seguidores. Sus publicaciones muestran una vida cosmopolita, con viajes a países como España, Suecia, Finlandia y Egipto. Actualmente, su perfil de Instagram indica que reside en Emiratos Árabes Unidos, una ubicación que refuerza la imagen de glamour y exclusividad que proyecta en sus plataformas digitales.

Su presencia en la farándula nacional no es reciente. En 2021, Camus apareció en titulares al ser relacionada con el cantante de cumbia Jhon Kelvin. Esto ocurrió poco después de que el músico fuera denunciado por su entonces esposa, Dalia Durán.

Una mujer rubia con cabello largo y un vestido negro ajustado está sentada en un sofá de terciopelo azul en un club, sosteniendo un trago
La mujer, vinculada al actor Carlos Alcántara en su reciente ampay y previamente a Jean Deza y John Kelvin, aparece disfrutando de la noche en un local de entretenimiento.

Más adelante, la modelo fue vinculada con el futbolista Jean Deza, quien sostenía una relación con Gabriela Alava. La difusión de imágenes en un hospedaje motivó que el deportista ofreciera disculpas públicas a su pareja, quien optó por terminar el romance.

En sus redes, Stefany Camus suele compartir fotografías luciendo ropa de baño y vestidos ajustados en escenarios lujosos. La modelo ha estado presente en eventos exclusivos de ciudades como Dubái, donde se ha dejado ver en fiestas y celebraciones privadas.

Carlos Alcántara: Actor captado en ampay con mujer vinculada a Deza y Kelvin
Carlos Alcántara: Actor captado en ampay con mujer vinculada a Deza y Kelvin

La reciente aparición junto a Carlos Alcántara se suma a la lista de figuras con las que ha sido relacionada públicamente. Mientras tanto, el actor mantiene una agenda social activa, con frecuentes visitas a discotecas y reuniones nocturnas desde que puso fin a su matrimonio. En ninguno de los casos, Alcántara ha ofrecido declaraciones sobre su situación sentimental ni ha confirmado el inicio de una nueva relación.

Las imágenes difundidas han generado diversas reacciones en redes sociales y medios especializados. Usuarios y comentaristas han señalado la naturalidad con la que el artista se muestra en esta nueva etapa personal, mientras la atención mediática permanece sobre los movimientos de ambos protagonistas.

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