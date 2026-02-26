Perú

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

Tras la coqueta entrevista entre el actor y Shirley Arica, incrementaron los rumores del nuevo estado civil del protagonista de ‘Asu Mare’

Tras anunciar el fin de su matrimonio, Carlos Alcántara vive una nueva etapa según Andrea Arana. En este video, ella comenta sobre el comportamiento del actor en redes y su encuentro con Shirley Arica, quien lució sorprendentemente tímida. Willax: 'Un día en el mall'

Carlos Alcántara, popularmente conocido como ‘Cachín’, vuelve a ser noticia fuera de los escenarios. Según reveló la conductora de TV Andrea Arana, el protagonista de 'Asu Mare’ estaría separado de su esposa Jossie Lindley tras más de 15 años de matrimonio.

El rumor, que ya circulaba entre seguidores y medios de espectáculos, toma fuerza luego de la reciente entrevista de Alcántara con Shirley Arica, donde la complicidad y los coqueteos no pasaron desapercibidos.

Andrea Arana confirma: “Carlos Alcántara ya ha hecho el anuncio”

En una reciente edición de ‘Un día en el Mall’, Andrea Arana fue clara al señalar que la ruptura no sería reciente y que el actor ya habría hecho oficial el anuncio en su entorno más cercano.

“Él ya ha hecho el anuncio, dice que ha quedado súper bien con su esposa. Son muchos años de matrimonio y yo creo que para que él ya lo diga públicamente no es porque se ha separado ayer, ellos han tenido un proceso largo, estoy convencida”, sostuvo la presentadora.

Arana también resaltó el nuevo momento personal de Alcántara, quien a sus 60 años, estaría disfrutando de su soltería. “Hoy por hoy es un hombre de más de 60 años, pero que está joven, que puede seguir haciendo su vida y que está desatado... Le dijeron ‘alócate bebé’ y él dijo ‘yo mismo soy’”, bromeó.

Un proceso largo para Carlos Alcántara

Todo indica que la separación no fue abrupta, sino el resultado de un proceso de reflexión y acuerdos, priorizando el bienestar de los hijos y el respeto mutuo. Andrea Arana fue enfática:

“Yo creo que para que él lo diga públicamente no es porque se han separado ayer. Ellos han tenido un proceso largo, estoy convencida”, dijo.

Ahora, “Cachín” estaría listo para disfrutar de una etapa de soltería y nuevos proyectos personales y profesionales, mientras Jossie Lindley también transita esta nueva fase en su vida, lejos del foco público.

Carlos Alcántara estaría separado de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio. IG

Una relación que superó momentos difíciles

La pareja de Carlos Alcántara y Jossie Lindley se casó en 2010, tras una larga relación de 16 años, consolidando uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo peruano.

Sin embargo, no todo fue fácil. En agosto de 2025, el propio actor confesó en una entrevista que vivieron una etapa muy dura debido a un delicado problema de salud de Jossie.

“Tuve una etapa difícil de mi esposa, en tema de salud que ha sido muy duro durante los dos últimos años. Eso me llevó a decir: dos años sin trabajar, de retirarme e irnos a vivir afuera. Fue como una decisión apresurada y en ese momento llegó la oferta de Yo Soy”, relató.

A pesar de haber superado esa crisis y continuar juntos, el desgaste habría pasado factura. Las prioridades familiares y los retos personales pesaron en la relación, que ahora, según Arana, habría llegado a su fin en buenos términos.

El último mensaje público de ‘Cachín’ a Jossie Lindley

La última publicación dedicada por Carlos Alcántara a su esposa en Instagram, fechada el 11 de febrero de 2025, fue un mensaje lleno de cariño.

“Hace 32 años nos besamos por primera vez, ese beso duró una eternidad … Siempre juntos en las buenas y en las malas… y yo solamente te vi…”, escribió el actor, acompañando la frase con una foto familiar junto a Jossie y su pequeño hijo.

La declaración, que en su momento fue celebrada por sus seguidores, contrasta con el hermetismo que han mantenido ambos en los últimos meses respecto a su vida privada.

Carlos Alcántara y su última publicación dedicada a su esposa Jossie Lindley. IG

¿La entrevista con Shirley Arica fue la pista clave?

La aparición de Carlos Alcántara junto a Shirley Arica en una entrevista reciente encendió las alarmas. La química y los coqueteos entre ambos no pasaron desapercibidos.

Andrea Arana analizó el encuentro: “Nunca pensé que iba a ver a Shirley Arica y Carlos Alcántara teniendo una entrevista, pero hacen buena química, conversan muy bien. Él le decía que sea auténtica, que le encantaba su personalidad… Siempre que he visto a Shirley, que se ha puesto a Jackson Mora cara a cara, aquí andaba intimidada por Carlos Alcántara. Ahí te das cuenta que, no importa la edad, un hombre galán sabe cómo conquistar”, comentó.

Carlos Alcántara coqueteó con Shirley Arica durante una entrevista, generando un ambiente ameno y lleno de risas entre ambos personajes mediáticos. (YouTube/ Shirley Arica)

