Carlos Alcántara y Stefany Camus: la verdad detrás del ampay y el beso que sorprendió a los fans, cómo se conocieron y a dónde fueron

Stefany Camus se enlaza en vivo para dar detalles de su encuentro con el actor Carlos Alcántara. La modelo revela cómo se conocieron, qué pasó esa noche en la discoteca y aclara cuál es su verdadera relación tras la difusión del polémico video. Video: YouTube QTV / Q'Bochinche

El reciente ampay de Carlos Alcántara (61) besándose con la modelo e influencer Stefany Camus (25) en una discoteca de Barranco continúa generando titulares y comentarios en la farándula peruana. Tras la viralización del video, que muestra a la pareja bailando y compartiendo un beso en el balcón del local, la joven decidió romper su silencio y explicar cómo se dio el encuentro, además de aclarar qué sucedió después de esa noche.

La modelo e influencer Stefany Camus relató cómo fue su primer encuentro con el actor y jurado de ‘Yo Soy’ tras el reciente ampay en una discoteca barranquina. Camus aclaró que no existe ningún romance formal, que ambos están solteros y que el episodio no fue más que un beso producto de la buena onda y la diversión nocturna.

En diálogo con el programa ‘Q’Bochinche’, Camus descartó cualquier vínculo previo o relación formal con el actor. “Lo conocí en Barranco Bar ese día. Conversamos, nos caímos super bien y nos besamos. La verdad es que estábamos tomando demasiado tequila, no te voy a mentir. Me empezó a seguir por Instagram, yo le devolví el follow y todo muy bien. Es una persona muy buena, la verdad”, relató la influencer, que supera los 500 mil seguidores en Instagram y suele compartir contenido sobre moda, viajes y estilo de vida.

Un beso espontáneo y sin compromiso

Camus fue clara al señalar que lo sucedido fue espontáneo y propio de una noche de diversión. “No quiero hacer un lío de todo esto (…) él me cae super bien, por eso nos seguimos en redes sociales. Lo que él haga con su vida privada, la verdad, yo creo que él es libre de hacerlo porque está soltero. Entonces, pecado no hay. Aparte, ¿quién estando soltero no se ha dado un beso con alguien? Yo creo que todos lo hemos hecho”, comentó con naturalidad.

Tras la viralización de las imágenes besándose con 'Cachín', la modelo Stefany Camus rompe su silencio y aclara cuál es su verdadera relación con el reconocido actor peruano. Video: YouTube QTV / Q'Bochinche

Consultada sobre si el vínculo continuó tras el ampay, Stefany fue enfática: “No, créeme que no ha pasado nada más de lo que ustedes ven en el video. De verdad, y sí, claro, conversamos… Seguimos en comunicación”.

La modelo descartó que hayan salido juntos de la discoteca o que la historia haya ido más allá del momento registrado por las cámaras. “Yo me fui, incluso tuve que escaparme de mis amigas porque había mucha fiesta”, agregó.

Si bien reconoció la notoriedad de Alcántara, Camus aseguró que la diferencia de edad no fue un factor determinante esa noche. “Puede tener 60 años, pero se ve muy bien para su edad”, dijo, elogiando el estado físico del actor, aunque dejó en claro que no busca una relación formal y que prefiere seguir disfrutando de su soltería.

La influencer también aprovechó para deslindar de sus episodios pasados con Jhon Kelvin y Jean Deza: “Eso pasó hace muchos años; yo me he alejado de todo ese tipo de escándalos”, manifestó, pidiendo que no la encasillen por situaciones anteriores.

El ampay de Carlos Alcántara y Stefany Camus en una discoteca de Barranco generó controversia en la farándula peruana por la diferencia de edad. (Instagram Carlos Alcántara / Stefany Camus)

Carlos Alcántara, su nueva soltería y la diferencia de edad

El ampay de Carlos Alcántara con Stefany Camus se produce semanas después de que el propio actor confirmara el fin de su matrimonio con Jossie Lindley, relación de más de tres décadas. Actualmente, el recordado ‘Cachín’ de ‘Asu Mare’ y jurado de ‘Yo Soy’ disfruta de su soltería y de una etapa de mayor exposición pública en eventos nocturnos y reuniones sociales.

La diferencia de edad entre ambos fue uno de los aspectos que más llamó la atención en redes sociales: Alcántara tiene 61 años, mientras que Camus tiene 25, lo que implica una distancia generacional de 36 años.

Lejos de incomodarse por los comentarios, la modelo restó importancia al asunto y defendió el derecho de ambos a divertirse sin prejuicios: “Está soltero, yo estoy soltera, me gustó, nos besamos y listo. No habría por qué juzgarlo a él, porque está soltero”, enfatizó.

Camus, natural de Tacna, ha construido una sólida presencia digital y reside actualmente en Emiratos árabes, desde donde suele compartir contenido vinculado a viajes y experiencias internacionales. La modelo subrayó que lo ocurrido con Alcántara no fue premeditado y que la química surgió de manera natural durante la fiesta, en un box compartido con amigos y mucho tequila.