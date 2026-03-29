Perú

PNP captura a líder del Comando Vermelho en Ucayali: había sido liberado en Lima hace tres meses

El operativo de la Policía Nacional terminó con la captura de Bruno de Souza Costa y otro ciudadano brasileño. Ambos contaban con una alerta roja de Interpol, aunque no fueron detenidos con objetos considerados de interés

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PNP captura a líder del Comando Vermelho en Ucayali: había sido liberado en Lima hace tres meses. (Foto: Composición - Infobae/Latina)
PNP captura a líder del Comando Vermelho en Ucayali: había sido liberado en Lima hace tres meses. (Foto: Composición - Infobae/Latina)

En un operativo llevado a cabo en la región de Ucayali, agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a Bruno de Souza Costa, ciudadano brasileño identificado por las autoridades como presunto cabecilla de una facción del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. La detención se realizó cuando el buscado integrante de la banda criminal viajaba en un bus interprovincial desde Lima hacia Pucallpa, siendo interceptado a la altura del kilómetro 34 de la carretera Federico Basadre.

Bruno de Souza Costa, de 33 años, era requerido por la Interpol mediante alerta roja internacional. Durante la intervención, las fuerzas del orden también detuvieron a Sebastião de Azevedo Ferreira, de 42 años, también ciudadano brasileño y con alerta roja internacional por delitos vinculados al narcotráfico. Ambos sujetos fueron identificados entre los pasajeros del transporte público y quedaron bajo custodia en la comisaría de Pucallpa, mientras se define su situación legal en el contexto del proceso de extradición.

El comandante David Silva, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri de Ucayali), explicó detalles del operativo y el perfil del detenido. Añadió: “Sabemos por información policial y también confirmada por la Interpol, que el ciudadano Bruno de Souza Costa sería integrante del Comando Vermelho y ellos vienen preparando sus actividades ilícitas.

La víctima del secuestro era uno de los criminales más buscados por la Interpol en América Latina.
La víctima del secuestro era uno de los criminales más buscados por la Interpol en América Latina.

Ambos, como se ha mencionado en un inicio, con notificación de alerta roja de la Interpol”. El alto mando policial añadió que, al momento del operativo, no se hallaron objetos ilícitos en posesión de los detenidos, pero que la detención se sustenta en las requisitorias internacionales vigentes emitidas por la justicia brasileña.

Silva precisó el procedimiento actual para ambos ciudadanos: “Ya al momento de la intervención de estos dos ciudadanos no se les ha encontrado elementos de interés. Se están llevando las audiencias con relación a la notificación roja que tienen estos dos ciudadanos para que se decida si estas personas van a estar internadas en el penal mientras dure el proceso de extradición”.

Criminal fue liberado en Lima en diciembre

Bruno de Souza Costa había sido liberado en Lima tres meses antes, pese a contar con una alerta internacional de detención. El cabecilla del Comando Vermelho logró obtener la libertad luego de que las autoridades no gestionaran oportunamente su extradición a Brasil.

Fuente: 24 Horas / Panamericana TV

Además, se pudo conocer que De Souza Costa había recibido un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano tras presentar un acta falsa ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), situación que permitió su permanencia en el país.

La liberación del ciudadano brasileño ocurrió en diciembre, tras un proceso judicial que no avanzó por demoras administrativas y falta de coordinación entre las autoridades peruanas y brasileñas. El sujeto, que ya había sido detenido en julio del año anterior tras ser víctima de un secuestro, logró obtener su libertad a pesar de los antecedentes y la alerta internacional en su contra. En esa ocasión se conoció que el detenido utilizó documentación fraudulenta para obtener una identidad peruana, lo que facilitó su tránsito por el país sin ser plenamente identificado.

La nueva detención en Ucayali generó cuestionamientos sobre los mecanismos de control migratorio y la eficacia de los procesos de extradición en casos de criminales internacionales. Actualmente, Bruno de Souza Costa y su compatriota permanecen bajo resguardo policial en Pucallpa, a la espera de la resolución de su situación judicial y un eventual traslado a Brasil, donde enfrentarán cargos por delitos graves relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

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