Perú

Ricardo Belmont es denunciado ante el JNE por vulnerar el silencio electoral con video en Facebook

La transmisión se realizó el 11 de abril, cuando ya regía el silencio electoral previo a los comicios. El material fue eliminado horas después de las redes del candidato de OBRAS

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Un reportaje detalla la acusación contra el candidato presidencial Ricardo Belmont por presuntamente publicar propaganda política durante el silencio electoral. Un experto legal analiza las posibles consecuencias, que podrían incluir hasta una pena de prisión. | Panamericana

En plena jornada de silencio electoral, periodo en el que está prohibida cualquier tipo de propaganda política 24 horas antes de los comicios, el candidato presidencial Ricardo Belmont Casinelli del partido Cívico OBRAS habría incurrido en una presunta infracción al difundir contenido proselitista en sus redes sociales.

De acuerdo con reportes periodísticos, el exalcalde de Lima realizó una transmisión en su cuenta oficial de Facebook el sábado 11 de abril, fecha en la que ya regía la restricción electoral. En el video, Belmont se dirige a sus seguidores e inicia un mensaje que él mismo denomina “editorial”.

“Queridos espartanos y espartanas (…) empezaré mi editorial el día de hoy 11, el 11 tenía que ser, 11 de abril”, se le escucha decir en el material difundido en redes sociales.

Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia es la publicación de otro video en el que el candidato muestra cómo votar por su agrupación política, contenido que constituye propaganda electoral explícita en un periodo en el que está terminantemente prohibida. Según registros, este material fue publicado alrededor de las 9:26 a. m. del mismo día.

Peruvian presidential candidate Ricardo Belmont talks to the media as Peruvians headed to the polls in the country’s general election, with a June 7 runoff expected if no contender clears the 50 per cent threshold needed to win outright, in Lima, Peru April 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Peruvian presidential candidate Ricardo Belmont talks to the media as Peruvians headed to the polls in the country’s general election, with a June 7 runoff expected if no contender clears the 50 per cent threshold needed to win outright, in Lima, Peru April 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Horas después, la transmisión original fue eliminada o restringida, aunque capturas de pantalla y registros del contenido ya circulaban ampliamente, lo que ha motivado cuestionamientos sobre el posible incumplimiento de la normativa electoral vigente.

El exministro de Justicia y especialista en temas electorales José Tello explicó que, de confirmarse la fecha de publicación, el hecho configuraría una infracción.

“Si es que ha sido en la fecha de la prohibición, es decir, a partir de las 00:00 horas del sábado 11 de abril, definitivamente es una infracción y eso está regulado en el Reglamento de Publicidad Estatal, Propaganda Electoral y Neutralidad”, precisó.

Además, advirtió que las consecuencias no solo serían de carácter administrativo. Según detalló, este tipo de conductas también podría constituir un delito electoral contemplado en la Ley Orgánica de Elecciones.

“Conviene señalar que no solamente es un tema administrativo, sino que tiene un carácter penal, porque está considerado como un delito electoral (…) y tiene una pena de cárcel no menor de dos años”, agregó el especialista.

Tras la difusión de estos videos, se ha presentado una denuncia formal contra Ricardo Belmont por presuntamente vulnerar la normativa del silencio electoral.

Será el Jurado Nacional de Elecciones quien determine si el hecho constituye una infracción y qué sanciones corresponderían al candidato en caso de confirmarse la violación del periodo de restricción. El caso pone nuevamente en debate la necesidad de vigilar el cumplimiento de las reglas electorales en entornos digitales y su impacto en la equidad de la competencia electoral.

Ricardo Belmont queda descartado para una segunda vuelta, según boca de urna

Peruvian presidential candidate Ricardo Belmont talks to the media as Peruvians head to the polls in the country’s general election, with a June 7 runoff expected if no contender clears the 50 per cent threshold needed to win outright, in Lima, Peru April 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Peruvian presidential candidate Ricardo Belmont talks to the media as Peruvians head to the polls in the country’s general election, with a June 7 runoff expected if no contender clears the 50 per cent threshold needed to win outright, in Lima, Peru April 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Según el conteo a boca de urna de Ipsos Perú a un 95.7%, Ricardo Belmont Casinelli quedó fuera de la segunda vuelta al no ubicarse entre los dos candidatos más votados. Aunque su apoyo se concentró principalmente en Lima Metropolitana, no logró el alcance nacional suficiente.

El sondeo, con margen de error menor al 2%, posiciona a Keiko Fujimori en el primer lugar, mientras que el segundo puesto se disputa entre Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto.

El resultado confirma las encuestas previas y evidencia las limitaciones de Belmont para consolidar una estructura política a nivel nacional, dejando la contienda en manos de candidatos con mayor organización territorial.

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