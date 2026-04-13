Jorge Luna comparte peculiar momento durante las Elecciones 2026: “Humildad”

Jorge Luna, integrante de Hablando Huevadas, compartió en Instagram el curioso momento que vivió al buscar su mesa de votación durante las Elecciones 2026.

El ambiente de las Elecciones Generales 2026 estuvo marcado por largas filas, demoras en la instalación de mesas y una notable participación ciudadana. Entre los miles de peruanos que acudieron a cumplir con su deber cívico, destacó la presencia de Jorge Luna, integrante del popular dúo cómico 'Hablando Huevadas’, quien compartió en sus redes sociales un curioso y divertido episodio vivido durante el proceso de votación.

A través de su cuenta de Instagram, ‘Jorgito’ publicó un video mostrando parte de su experiencia en el local de sufragio. El comediante evidenció las dificultades comunes de la jornada: “No encuentro mi mesa”, dijo entre risas, mientras recorría los pasillos repletos de personas en busca de su lugar para votar.

Tras algunos minutos de búsqueda, finalmente logró ubicar su mesa y, con característico humor, se grabó diciendo: “Jorgito, humildad”, al mostrar la fila de votantes delante de él, resignado a esperar su turno como cualquier ciudadano.

El video rápidamente sumó reacciones de seguidores y curiosos, quienes se sintieron identificados con la situación. Algunos notaron que Luna votó en una conocida universidad, mientras que otros bromearon sobre su vestimenta: “¿Por qué con polera en este calor?”, se preguntaron en los comentarios.

Jorge Luna, integrante de Hablando Huevadas, compartió en Instagram el curioso momento que vivió al buscar su mesa de votación durante las Elecciones 2026.

Las redes sociales celebran el lado humano del voto

La publicación de Jorge Luna no pasó desapercibida. Los usuarios de X e Instagram destacaron la humildad del humorista al compartir una experiencia tan cotidiana y a la vez universal. “Así somos todos, Jorgito. Nadie se salva de la cola”, escribió una seguidora, mientras que otros resaltaron la importancia de mantener el buen humor ante las demoras y retos propios de la jornada electoral.

Las imágenes también evidenciaron el ambiente de convivencia y paciencia que reinó en muchos locales de votación, donde ciudadanos de todas las edades esperaron su turno para ejercer su derecho. Luna aprovechó la anécdota para reflejar que, en democracia, no existen privilegios y que todos deben cumplir con el mismo proceso.

Figuras del espectáculo cumplen con su deber electoral

La participación de Jorge Luna se sumó a la de otros artistas y personalidades que compartieron en redes su paso por las urnas. Gisela Valcárcel, por ejemplo, relató en sus historias de Instagram que tuvo una experiencia ágil y agradeció la amabilidad de los miembros de mesa.

Ernesto Pimentel (la ‘Chola Chabuca’), Mónica Delta, Natalia Salas, Diana Quijano y Cielo Torres, entre otros, publicaron fotos y videos animando a la ciudadanía a no dejar de votar, pese a las demoras.

Las demoras en la instalación de mesas, la entrega tardía de materiales y las largas filas fueron constantes reportadas por figuras como Diana Quijano y Zelma Gálvez, quienes compartieron su experiencia de espera y la importancia de la paciencia durante el proceso.

Gisela Valcárcel, Mayella Lloclla, Tatiana Astengo y Ernesto Pimentel ejercen su derecho al voto, destacando la participación ciudadana en las elecciones 2026. (Capturas Instagram)

Magaly Medina y otros famosos también vivieron incidencias

La jornada electoral también tuvo episodios inesperados protagonizados por otros rostros conocidos. Magaly Medina llegó a su centro de votación y protagonizó un cruce con personal de la ONPE. “Ay, por favor, la ONPE, con lo mal que ha trabajado hoy día, no debería decirnos nada”, expresó la conductora en entrevista con Trome, defendiendo su derecho a hablar con la prensa pese a las restricciones del personal electoral.

En el extranjero, artistas como Raúl Romero y Roger del Águila cumplieron con su rol de miembros de mesa en Madrid, España, compartiendo imágenes con compatriotas y mostrando que, sin importar la distancia, el compromiso cívico se mantiene firme.

La presentadora Magaly Medina mostró su enojo con el personal de la ONPE después de que no le permitieran declarar tras emitir su voto, criticando la organización de la jornada electoral.

La anécdota de Jorge Luna sirvió como recordatorio de que, en los grandes procesos democráticos, la paciencia y la humildad son valores esenciales. Entre filas interminables y momentos de confusión, el humor y la empatía logran transformar la espera en una experiencia más llevadera y hasta divertida.

En un contexto donde la participación de figuras públicas puede ser interpretada como ejemplo, Luna aprovechó su plataforma para mostrar que todos, sin excepción, forman parte de la misma ciudadanía y que, al final, votar es un acto igualitario para todos los peruanos.