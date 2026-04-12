Magaly Medina molesta con personal de la ONPE por no dejarla declarar tras votación: “Con lo mal que han trabajado hoy”

La presentadora Magaly Medina mostró su enojo con el personal de la ONPE después de que no le permitieran declarar tras emitir su voto, criticando la organización de la jornada electoral.

Magaly Medina acudió a votar como miles de peruanos en las Elecciones 2026. Al salir del centro educativo, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ conversaba con la prensa cuando un trabajador de la ONPE intentó impedir que continuara con sus declaraciones, aunque ya se encontraba fuera del local.

La periodista no aceptó la interrupción. Le explicó al personal que no infringía ninguna norma. Al mismo tiempo, criticó la labor de la entidad electoral debido a los retrasos. “Ay, por favor, la ONPE, con lo mal que ha trabajado hoy día, no debería decirnos nada”, expresó Magaly Medina ante los presentes.

Durante la jornada, varios locales de votación reportaron demoras por falta de material electoral. Medina utilizó la situación para subrayar la importancia de exigir eficiencia y transparencia a las autoridades responsables del proceso.

Magaly Medina habla de las Elecciones 2026

La comunicadora también se refirió a la necesidad de un cambio en el país. “Tiene que haber un cambio, definitivamente, y ojalá escojamos bien pues. El país está lleno de corruptos, por eso no avanzamos”, sostuvo la presentadora en diálogo con Trome.

Sobre la posibilidad de incursionar en la política, Magaly Medina fue tajante. “No me interesa. No hay que decir: ‘de esta agua no hay que beber’, pero no por ahora no. Tengo estrés con el programa para estresarme por un país”, aseguró, descartando aspiraciones políticas por el momento.

Al cambiar de tema, la periodista defendió el rating de su programa. Señaló que la medición actual es diferente, pues muchos espectadores acceden a través de redes sociales.

“No se pueden mofar, la gente ve de otra manera la televisión, la gente ve la televisión a través del YouTube, cuantifiquen. Yo tenía 20 puntos en otras épocas (...) Mi programa es el mejor vendido de mi canal, el más caro o de los más caros de la televisión”, afirmó Magaly Medina.

Magaly Medina

Magaly Medina pidió a los peruanos que se informen antes de votar

Magaly Medina hizo un llamado a la ciudadanía para informarse antes de votar. Invitó a los peruanos a investigar los antecedentes de los candidatos y de los miembros de sus equipos.

La periodista alertó sobre el riesgo de tomar decisiones a la ligera o de guiarse solo por promesas y discursos. “Los peruanos debemos detenernos un poquito y tratar de obtener una mínima información de los antecedentes del candidato y también de quienes lo rodean. No podemos ser tan ligeros de darle nuestro voto a alguien solo creyendo en aquello que promete o porque nos hace reír”, declaró la comunicadora.

En conversación con Infobae Perú, Magaly Medina consideró que el país atraviesa una etapa en la que urge analizar a fondo a quienes aspiran a cargos públicos. “El país necesita un gobernante serio, comprometido y capacitado para hacernos crecer y sacarnos de la inseguridad que vivimos”, afirmó la periodista.

Magaly Medina advierte sobre la necesidad de analizar a los candidatos en la jornada electoral.

El llamado de Magaly Medina cobra fuerza en una jornada donde la indecisión predomina entre los votantes. Sus comentarios se suman a las demandas de mayor transparencia y responsabilidad en el proceso electoral.

El incidente con el personal de la ONPE y las declaraciones de la periodista reabren el debate sobre la relación entre figuras públicas, organismos electorales y el derecho de los ciudadanos a estar informados y ejercer su voto con libertad.