Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa siguen en conteos de madrugada, y rompen cedulas por falta de tinta para imprimir actas

Miembros de una mesa de sufragio se ven obligados a romper las cédulas y actas electorales después de que el sistema STAE presentara fallas. En el video, denuncian que tampoco contaban con tinta para la impresora, por lo que decidieron levantar la mesa. Captura: X.

En medio de la expectativa nacional por los Resultados de la ONPE en las Elecciones Generales 2026, diversos reportes ciudadanos y registros difundidos en redes sociales han puesto en evidencia una situación que ha generado preocupación en distintas regiones del país: la falta de insumos básicos, como tinta de impresora, que habría impedido a miembros de mesa completar adecuadamente el cierre de actas de votación.

Uno de los casos que más repercusión ha tenido proviene de un clip difundido en la plataforma X (antes Twitter), donde se observa a una miembro de mesa enfrentando dificultades para continuar con el proceso electoral debido a problemas técnicos. En el video, que rápidamente se viralizó, se escucha una declaración que resume la tensión del momento:

“Se procedió a romper las cédulas porque el sistema no funcionó esta vez. Tampoco teníamos tinta para la impresora, por lo que decidimos levantar la mesa”, señaló un miembro de mesa del colegio IE 5031 César Vallejo, en el Callao.

Según explicó, los integrantes optaron por anular la mesa ante la imposibilidad de imprimir el acta debido a la falta de tinta. Indicaron que se les informó que el material llegaría entre las 4:00 y 5:00 a. m.; sin embargo, al no poder esperar más tiempo, tomaron esa decisión. “No solo nuestra mesa lo hizo, no podíamos esperar más”, añadió.

Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa rompen actas por fallas técnicas y falta de tinta. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Siguen conteos de madrugada

La escena refleja el nivel de frustración que enfrentaron algunos ciudadanos encargados de garantizar el desarrollo del proceso electoral, quienes, pese a su compromiso, se vieron limitados por la falta de recursos. Este incidente no sería un caso aislado, sino parte de una serie de situaciones similares reportadas desde distintos puntos del país.

En Lima, específicamente desde el colegio Rosa de Santa María, ubicado en el distrito de Breña, miembros de mesa denunciaron que no contaban con tinta suficiente para imprimir las actas oficiales, lo que les impidió cerrar el proceso con normalidad. A pesar de ello, decidieron permanecer en el local de votación durante la madrugada, intentando resolver la situación.

Los reportes indican que varios de estos ciudadanos continuaban en sus puestos incluso pasada la medianoche, algunos hasta las 3:39 a. m., en un esfuerzo por cumplir con su deber. La imagen de miembros de mesa pernoctando en los locales de votación, agotados pero comprometidos, ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde se ha destacado su dedicación.

Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa rompen actas por fallas técnicas y falta de tinta. Captura: Facebook de Roger García.

Falta del sistema STAE

La situación también se replicó en otras regiones del país. En Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, en la región Loreto, se reportaron problemas similares, con miembros de mesa que no pudieron completar el proceso debido a la falta de tinta para imprimir los documentos oficiales.

Asimismo, desde Ferreñafe, en la región Lambayeque, se difundieron testimonios y fotografías que evidencian las dificultades enfrentadas por quienes tenían la responsabilidad de cerrar las actas. En estos casos, los ciudadanos también permanecieron en los locales de votación, esperando soluciones que no llegaban de inmediato.

Estos reportes fueron inicialmente difundidos por una página de noticias en Facebook de Roger García, donde se compartieron imágenes y relatos desde distintas partes del país, generando una rápida viralización y un debate sobre las condiciones en las que se desarrolló el proceso electoral.

Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa rompen actas por fallas técnicas y falta de tinta. Captura: Facebook de Roger García.

Usuarios respaldan a miembros de mesa que continúan de madrugada tras iniciar a las 7 a. m.

El problema de la falta de tinta, aunque pueda parecer menor, tiene implicancias significativas en el contexto electoral. La impresión de actas es un paso fundamental para formalizar los resultados de cada mesa, y cualquier interrupción en este proceso puede generar retrasos, incertidumbre y cuestionamientos sobre la transparencia del conteo.

Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa rompen actas por fallas técnicas y falta de tinta. Composición Infobae / Carol Ruiz.

En este escenario, los miembros de mesa han sido protagonistas de una jornada particularmente exigente. Su rol, que ya implica largas horas de trabajo y una alta responsabilidad, se ha visto agravado por las fallas logísticas, obligándolos a improvisar soluciones o a esperar asistencia que, en algunos casos, tardó en llegar.

Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa rompen actas por fallas técnicas y falta de tinta. Composición Infobae / Carol Ruiz.

A pesar de las dificultades, muchos de ellos optaron por quedarse en sus puestos, demostrando un fuerte compromiso con el proceso democrático. Este esfuerzo ha sido reconocido por ciudadanos en redes sociales, quienes han destacado su dedicación en medio de condiciones adversas.

Mientras tanto, el país continúa atento al avance de los Resultados ONPE 2026, que se actualizan progresivamente conforme se procesan las actas. Sin embargo, estos incidentes podrían influir en los tiempos del conteo, especialmente en aquellas mesas donde el cierre no pudo realizarse de manera inmediata.

Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa rompen actas por fallas técnicas y falta de tinta. Captura: Facebook de Roger García.