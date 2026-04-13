Perú

Flash electoral a Boca de Urna: Así reaccionaron Carlos Orozco, Curwen y ‘Pelao’ Good ante los resultados de las encuestadoras

A través de sus canales de YouTube, los creadores de contenido tuvieron una transmisión especial por elecciones

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Un collage de video muestra a tres comentaristas masculinos: Carlos Orozco con gafas sonriendo, Curwen con audífonos mirando un micrófono, y 'Pelao' Good riendo en un círculo
Carlos Orozco, Curwen y 'Pelao' Good, conocidos comentaristas políticos, reaccionan con diversas expresiones durante la emisión de un flash electoral tras conocerse los resultados de encuestas a boca de urna.

La jornada electoral del 12 de abril de 2026 en Perú estuvo marcada por la reacción en tiempo real de los principales creadores de contenido digital del país, quienes se conectaron a través de sus canales de YouTube para analizar y comentar los resultados de boca de urna difundidos por las principales encuestadoras. La transmisión especial reunió a figuras como Carlos Orozco, Curwen y José Luis Rodríguez —conocido como ‘Pelao’ Good—, quienes sumaron miles de espectadores en un espacio alternativo de debate y análisis político.

En el inicio de la transmisión, Curwen compartió los resultados publicados por Ipsos y notó la ausencia de Carlos Álvarez entre los candidatos favoritos. “¿Y Carlos Álvarez? Horror”, exclamó, recordando las imitaciones realizadas en el programa ‘El Especial de Humor’. Al revisar la información de Datum, Curwen subrayó que los datos ofrecían una versión muy diferente del panorama electoral, lo que generó desconcierto entre los presentes.

El creador de contenido tuvo una transmisión ininterrumpida desde las 8:00 a.m. y recibió los resultados junto a todos los peruanos a las 6:00 p.m. | Diario de Curwen

Por su parte, en La Roro Network, los conductores reaccionaron con un grito de desaprobación ante la aparición de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori como líderes en la encuesta de Datum. La sorpresa dio paso a un breve momento de celebración cuando Jorge Nieto apareció entre los candidatos con mayor respaldo. Alexandra Ampuero, periodista invitada al programa, planteó una postura de cautela: “Esperemos al conteo rápido de la ONPE, solo diré eso”, en referencia a la importancia de esperar los resultados oficiales.

Al difundirse los resultados de Ipsos, Carlos Orozco y el equipo de conductores, donde también participaron Alexandra Ampuero y Jhovan Tomasevich, mostraron sorpresa por la diferencia entre ambas encuestas, aunque destacaron la presencia de Keiko Fujimori en los primeros lugares en todos los escenarios presentados por las consultoras.

Carlos Orozco, acompañado de Alexandra Ampuero y Jhovan Tomasevich, estuvieron a cargo de recibir el Flash Electoral en vivo | YouTube / La Roro Network

El streamer Pelao Good, cuyo nombre real es José Luis Rodríguez, centró su análisis en los resultados de Datum presentados por América TV. “Nieto puede pasar a segunda vuelta”, afirmó tras revisar los números, y celebró el hecho de que César Acuña no figuraba entre los candidatos más votados. “Lo único que puede pasar es que Nieto pase y sea la segunda vuelta Keiko y Nieto”, sostuvo durante la transmisión. Al analizar los datos de Ipsos, la sorpresa se apoderó del set al ver el nombre de Ricardo Belmont en el tercer lugar de la preferencia.

El líder de 'Todo Good' recibió los resultados de Boca de Urna de las principales encuestadoras en vivo | YouTube / Pelaogood

Resultados a boca de urna por parte de las encuestadoras

El flash electoral de Ipsos ubicó a Keiko Fujimori como la candidata con mayor intención de voto, registrando un 16,6% de preferencia. En segundo lugar se posicionó Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 12,1%, seguido de Ricardo Belmont (Obras) con 11,8%, Rafael López Aliaga con 11% y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 10,7%. El reporte mostró una fragmentación significativa y la ausencia de una candidatura dominante.

El porcentaje de votos en blanco, viciados o nulos descendió a 17,5%, el valor más bajo registrado en el año, lo que sugiere una mayor definición del electorado en la etapa final de la campaña. Keiko Fujimori consolidó su liderazgo en regiones como Lima, el norte y la selva peruana.

Boca de urna de las Elecciones 2026 de tres encuestadoras.
Boca de urna de las Elecciones 2026 de tres encuestadoras.

En la medición de Datum para América TV y Canal N, se evidenció una fuerte polarización en Lima y Callao, donde Keiko Fujimori alcanzó el 16,5% y Rafael López Aliaga el 17,4%. Carlos Álvarez sumó 7,1% en la capital, mientras que en el sur del país Jorge Nieto lideró con 9% de la preferencia.

El porcentaje de indecisos, votos blancos y nulos en las distintas encuestas osciló entre 17% y 28%, una cifra que podría alterar el escenario a medida que avance el conteo oficial. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que el conteo rápido comenzaría durante las primeras horas de la noche, mientras persiste la expectativa por conocer quién acompañará a Keiko Fujimori en una eventual segunda vuelta presidencial.

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