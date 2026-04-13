Filas desde el amanecer para votar en Lurín y San Juan de Miraflores: así se desarrolla el segundo día de votación

Personas hacen fila para votar durante las elecciones generales de Perú, en el distrito de San Juan Miraflores, en Lima, Perú, 12 de abril de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Decenas de ciudadanos de Lurín y San Juan de Miraflores se presentaron desde las primeras horas de la mañana de este 13 de abril en sus respectivos centros de votación para ejercer su derecho al voto, en una jornada que transcurre con normalidad tras la llegada del material electoral.

En el colegio Rodrigo Lara Bonilla de Lurín, uno de los trece centros de votación que no abrió el día anterior por la ausencia de material electoral, el flujo de votantes comenzó a incrementarse poco antes del amanecer.

Según información de RPP Noticias, efectivos policiales confirmaron que el material electoral arribó durante la madrugada y el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la distribución interna en las siete mesas habilitadas para la jornada.

La gente vota durante las elecciones generales de Perú, en el distrito de San Juan Miraflores, en Lima, Perú, 12 de abril de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Testimonio ciudadano

La primera fila en el exterior del colegio estaba compuesta por aproximadamente treinta personas, la mayoría de ellas con la intención de votar antes de dirigirse a sus trabajos. Uno de los ciudadanos entrevistados por RPP Noticias mencionó: “Hoy tenía que ir a trabajar. Tenía que estar a las siete ya en el trabajo, pero pedí permiso para poder votar”.

La presencia de miembros de mesa desde temprano fue confirmada tanto por votantes como por el personal policial, lo que contribuyó a la tranquilidad y el orden en el proceso.

En diálogo con la reportera de RPP Noticias, otra votante relató que esperó durante dos horas el día anterior sin poder sufragar, debido a la falta de ánforas y otros materiales. “Ayer estuve aquí desde temprano, pero no se abrió para nada. Hoy he venido porque la ONPE informó que atendería”, explicó la ciudadana, quien valoró la oportunidad de poder elegir a las autoridades tras el incidente de la jornada previa.

Ciudadanos de Lurín y San Juan de Miraflores acudieron temprano a votar tras la llegada del material electoral reportada por la ONPE. (AP Photo/Guadalupe Pardo)

Jornada pacífica

En San Juan de Miraflores, los exteriores de la institución educativa Alfonso Ugarte también fueron escenario de largas filas desde la madrugada. Este centro, uno de los tres habilitados en el distrito, había suspendido la votación el día anterior por la demora en la entrega del material. RPP Noticias señaló que el cargamento electoral llegó a las cuatro de la mañana y que, al iniciar la jornada, ya se encontraban presentes fiscalizadores y orientadores de la ONPE, así como miembros de mesa.

Una ciudadana que trabaja en el sector salud llegó al colegio a las cinco de la mañana para poder sufragar y acudir a su puesto laboral. “Trabajo en salud y los pacientes no se pueden quedar mucho tiempo solos. Tengo que salir lo más rápido posible”, declaró a RPP Noticias. La misma votante relató que el día anterior esperó hasta las tres de la tarde sin resultado, tras la confirmación oficial de la suspensión.

Otro vecino, que acudió en representación de su hijo, expresó la esperanza de que la jornada se desarrolle sin inconvenientes tras lo ocurrido el día anterior. Al cierre del primer turno matutino, la afluencia aumentó y las filas se extendieron a lo largo de la vereda de la institución.

Personas de diversas edades y condiciones, incluida una mujer embarazada, aguardan su turno en una sala de espera donde se indica atención preferencial. (Paula Díaz Elizalde)

Organización y resguardo

De acuerdo con los reportes recogidos por RPP Noticias, la seguridad estuvo garantizada por efectivos policiales que supervisaron el ingreso y salida de los votantes y vigilaron la llegada del material electoral. Personal de la ONPE se encargó de señalizar los accesos y ubicar los croquis y listas de electores en lugares visibles.

La presencia de los miembros de mesa y el cumplimiento de los horarios pautados permitieron que el proceso avance sin demoras mayores. En ambos distritos, los ciudadanos manifestaron su intención de cumplir con su deber cívico, a pesar de las dificultades registradas en la jornada anterior.

El flujo de electores en Lurín y San Juan de Miraflores refleja la disposición de la población para participar en la jornada electoral organizada por la ONPE. Los testimonios recogidos dan cuenta de una población dispuesta a cumplir con el voto, incluso cuando ello implica reorganizar sus actividades laborales o familiares. La jornada avanzó bajo estricta vigilancia y con la expectativa de que se mantenga la normalidad a lo largo del día.