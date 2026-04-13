Elecciones 2026: Miembros de mesa y personeros continúan en los locales de votación

Denuncian que miembros de mesa continúan en varios locales de votación en Lima. Latina

En las primeras horas de la mañana de este lunes 13 de abril, personeros y miembros de mesa permanecen en distintos locales de votación en el marco de las elecciones generales 2026.

La situación afecta a centros como la I. E. 7240 Jesús de Nazareth, ubicada en Villa El Salvador, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima, donde aún se observa la presencia de personal electoral dentro de los recintos, según información de Latina.

En el caso de la casa de estudios superior, el medio constató que la salida de los miembros de mesa se produjo de manera escalonada. Personal de seguridad del campus informó que el último grupo había abandonado el lugar a las 4:30 de la madrugada; sin embargo, la verificación periodística evidenció que continuaban saliendo personas en pequeños grupos durante varios minutos posteriores.

Los miembros de mesa y personeros continúan en los locales de votación - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Los miembros de mesa informaron a Latina que dentro del local permanecían colegas esperando autorización para retirarse, situación que se prolongó por horas y generó preocupación en quienes debían reincorporarse a sus actividades laborales o asistir a familiares dependientes.

Por su parte, en la IE 7240 Jesús de Nazareth, la permanencia de actores electorales respondió a inconvenientes técnicos. Personal presente en el lugar señaló que las impresoras asignadas para el procesamiento de actas no estaban funcionando, lo que impidió concluir la entrega de los materiales necesarios para el cierre del proceso.

Este contratiempo técnico obligó a decenas de personas a esperar el restablecimiento del servicio, retrasando así su regreso a casa y el cumplimiento de otras obligaciones.

La situación no se restringió a estos dos recintos: según pudo conocer Infobae Perú, en otros centros de votación de Lima también se presentaron casos similares, con miembros de mesa que permanecieron hasta la madrugada aguardando instrucciones y la finalización de los trámites electorales.

Personal de la ONPE también continúa en los locales - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Rompen cédulas por falta de tinta para imprimir actas

Uno de los episodios de mayor alcance surgió a partir de un video compartido en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), en el cual se aprecia a una integrante de mesa atravesando complicaciones técnicas que impiden avanzar con el proceso electoral. La grabación, que se difundió con rapidez, recoge una frase que refleja la tensión vivida en ese instante.

“Se procedió a romper las cédulas porque el sistema no funcionó esta vez. Tampoco teníamos tinta para la impresora, por lo que decidimos levantar la mesa”, señaló un miembro de mesa del colegio I. E. 5031 César Vallejo, en el Callao.

Detalló que los miembros decidieron anular la mesa porque no pudieron imprimir el acta por la ausencia de tinta. Señalaron que recibieron la información de que los insumos llegarían entre las 4 y 5 a. m., pero al no poder esperar más, optaron por proceder con la anulación.