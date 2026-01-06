Perú

Antonio Pavón celebra sus 44 años con serenata junto a su novia Joi Sánchez y su hijo en España: “por más aventuras juntos”

La celebración, cargada de sorpresas, reencuentros y detalles especiales, reflejó el cariño que rodea al torero y la buena energía que continúa sumando en esta nueva etapa de su vida

Guardar
La noche de cumpleaños del torero español se llenó de música y emoción gracias al gesto de su pareja y su hijo, quienes lo sorprendieron junto a mariachis y toda la familia reunida en España (Instagram)

Lejos de los escenarios televisivos y en un entorno más personal, Antonio Pavón celebró su cumpleaños número 44 con una reunión marcada por la cercanía familiar.

El torero, radicado en España desde hace varios años, fue agasajado el 6 de enero con una serenata organizada por su pareja, la modelo Joi Sánchez, y su hijo Antoñito, de 12 años. El momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se aprecia a Pavón visiblemente emocionado, rodeado de amigos y parientes.

La velada transcurrió al ritmo de mariachis y aplausos, en un ambiente distendido que reflejó la etapa de estabilidad personal que atraviesa el español.

Una serenata familiar que marcó la celebración

Rodeado de familiares y amigos,
Rodeado de familiares y amigos, Antonio Pavón celebró sus 44 años con una serenata organizada por Joi Sánchez, un gesto sencillo que convirtió la reunión en un momento cargado de afecto. (Instagram)

La sorpresa tuvo lugar durante una reunión social que se habría desarrollado en el exterior de un restaurante en España. En las imágenes compartidas se observa a Antonio Pavón acompañado de su novia, su hijo y su hermana, mientras un grupo de mariachis interpreta canciones festivas. Los asistentes, entre familiares y amigos cercanos, acompañaron la serenata con aplausos y gestos de complicidad hacia el homenajeado.

Joi Sánchez fue quien compartió el registro del momento con un mensaje directo y afectuoso. “Feliz cumpleaños, mi amor, por muchas más aventuras juntos”, escribió la modelo peruana, frase que rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la pareja. El texto, breve pero cargado de significado, resumió el tono de una noche pensada desde lo emocional más que desde lo ostentoso.

Antoñito, hijo del torero fruto de su relación anterior con Sheyla Rojas, tuvo una participación activa en la celebración. El menor se dejó ver bailando junto a la pareja de su padre, una escena que fue destacada por usuarios en redes sociales como reflejo de una convivencia armoniosa. La presencia del niño aportó un componente familiar que terminó de definir el carácter íntimo del festejo.

Las publicaciones no tardaron en llenarse de mensajes de felicitación. Comentarios como “que sigas cumpliendo con esa alegría y simpatía que te caracteriza”, “eres un gran ser humano y padre” o “que sigas sumando vida rodeado de esa familia tan bonita que formáis” se repitieron entre las respuestas, reforzando la imagen positiva que proyectó la escena.

La vida de Pavón en España y su entorno cercano

La celebración por los 44
La celebración por los 44 años de Antonio Pavón expuso su presente en España, donde ha priorizado la vida familiar y una relación consolidada con Joi Sánchez. (Instagram)

Antonio Pavón reside en España desde hace varios años, donde ha reorganizado su vida personal lejos del foco constante de la televisión peruana. En este contexto, la celebración de su cumpleaños funcionó también como una postal de su presente, marcado por la cercanía con su entorno familiar y por una relación estable con Joi Sánchez.

El torero asumió la crianza cotidiana de su hijo luego de que Sheyla Rojas, madre del menor, se estableciera en México. Antoñito vive actualmente con su padre en España, una situación que ha sido respaldada públicamente por la pareja de Pavón. Ambos han compartido en distintas ocasiones momentos familiares que muestran una dinámica integrada, en la que el menor ocupa un lugar central.

La relación entre Pavón y Sánchez, aunque reservada en algunos aspectos, ha sido visible en redes sociales desde hace varios años. La modelo ha acompañado al torero en distintas etapas, incluidas situaciones complejas que pusieron a prueba el vínculo. La serenata de cumpleaños se presentó así como una muestra de continuidad y respaldo mutuo dentro de esa historia compartida.

Durante la reunión también estuvo presente Alicia, hermana del torero, quien mantiene un vínculo cercano con él y con el resto de la familia. Su participación en el festejo reforzó la idea de un encuentro pensado desde la intimidad, sin grandes producciones, pero con fuerte carga simbólica para el cumpleañero.

Temas Relacionados

Antonio PavónJoi SánchezserenataEspañaperu–entretenimiento

Más Noticias

Tomás Gálvez pidió favores a César Hinostroza, ratifica fiscal: “Hay varios audios, ‘Cuellos Blancos’ existe”

La magistrada destituida Sandra Castro reiteró que el jefe interino del Ministerio Público la removió de su cargo como represalia por haber iniciado la investigación del caso ‘Cuellos Blancos’, en el que él mismo resultó implicado

Tomás Gálvez pidió favores a

Teófilo Cubillas, acompañado de Ricardo Gareca y Edwin Oviedo, visitó el Vaticano para obsequiarle camiseta de antaño de Perú al papa León XIV

El histórico ‘10′ de la selección peruana enrumbó hacia la sede del Vaticano, en un viaje gestionado por el antiguo titular de la FPF, para sostener una breve reunión con Robert Prevost

Teófilo Cubillas, acompañado de Ricardo

Caos en Villa el Salvador: Mujeres se agarran a golpes en Playa Venecia y atacan a salvavidas que intentó separarlas

Video viral en redes sociales muestra una pelea en plena zona costera durante el inicio de la temporada de verano. Comerciantes y vecinos alertaron sobre falta de fiscalización, escasa presencia policial y desorden en un espacio recientemente recuperado

Caos en Villa el Salvador:

Gobernador del Cusco exige sanciones tras choque de trenes a Machu Picchu que dejó un fallecido y más de 100 heridos

La autoridad regional advirtió que nuevos accidentes o paralizaciones son “inviables e innegociables” para el Cusco y el país

Gobernador del Cusco exige sanciones

Tomás Gálvez desactiva equipos especiales: ¿Cómo afecta esta decisión a las investigaciones de estos grupos de trabajo?

Entre los casos se encuentran los relacionados con expresidentes, el caso Cuellos Blancos del Puerto, que investiga una red de corrupción judicial de alto nivel, y las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte

Tomás Gálvez desactiva equipos especiales:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez desactiva equipos especiales:

Tomás Gálvez desactiva equipos especiales: ¿Cómo afecta esta decisión a las investigaciones de estos grupos de trabajo?

José Jerí descarta cambios en el gabinete mientras los crímenes aumentan bajo su estado de emergencia

José Domingo Pérez advierte que cierre de Lava Jato afectará investigaciones y evita responder a Gálvez: “No quiero descender a ese nivel”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

ENTRETENIMIENTO

Mayra Goñi y su regreso

Mayra Goñi y su regreso a la TV como protagonista de la telenovela ‘Valentina Valiente’: “Es un sueño cumplido”

Brunella Torpoco se coloca en el puesto 1 del Top 50 Perú Tropical con su “Mix Chelero 4”

Jazmín Pinedo responde a críticas y defiende su trayectoria en América TV: “Hay que ser un poco más empáticos”

Sam Smith agradecido con Perú tras su reciente visita: “Mi corazón está desbordado de gratitud, este viaje ha sido pura magia”

Madre de Santiago Suárez apoya la venta de marcianos de su hijo: “Cualquier trabajo bueno dignifica”

DEPORTES

Clubes de la Liga 1

Clubes de la Liga 1 avalan ampliación de cupo de extranjeros en sus plantillas para la temporada 2026

Pedro García hizo crucial revelación sobre la transmisión de los partidos de Universitario en la Liga 1: “Vi una posibilidad de entendimiento”

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

Programación de la fecha 1 de la Liga peruana de vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato