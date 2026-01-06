Antonio Pavón celebra sus 44 años con serenata junto a su novia Joi Sánchez y su hijo en España: “por más aventuras juntos”

La noche de cumpleaños del torero español se llenó de música y emoción gracias al gesto de su pareja y su hijo, quienes lo sorprendieron junto a mariachis y toda la familia reunida en España (Instagram)

Lejos de los escenarios televisivos y en un entorno más personal, Antonio Pavón celebró su cumpleaños número 44 con una reunión marcada por la cercanía familiar.

El torero, radicado en España desde hace varios años, fue agasajado el 6 de enero con una serenata organizada por su pareja, la modelo Joi Sánchez, y su hijo Antoñito, de 12 años. El momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se aprecia a Pavón visiblemente emocionado, rodeado de amigos y parientes.

La velada transcurrió al ritmo de mariachis y aplausos, en un ambiente distendido que reflejó la etapa de estabilidad personal que atraviesa el español.

Una serenata familiar que marcó la celebración

Rodeado de familiares y amigos, Antonio Pavón celebró sus 44 años con una serenata organizada por Joi Sánchez, un gesto sencillo que convirtió la reunión en un momento cargado de afecto. (Instagram)

La sorpresa tuvo lugar durante una reunión social que se habría desarrollado en el exterior de un restaurante en España. En las imágenes compartidas se observa a Antonio Pavón acompañado de su novia, su hijo y su hermana, mientras un grupo de mariachis interpreta canciones festivas. Los asistentes, entre familiares y amigos cercanos, acompañaron la serenata con aplausos y gestos de complicidad hacia el homenajeado.

Joi Sánchez fue quien compartió el registro del momento con un mensaje directo y afectuoso. “Feliz cumpleaños, mi amor, por muchas más aventuras juntos”, escribió la modelo peruana, frase que rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la pareja. El texto, breve pero cargado de significado, resumió el tono de una noche pensada desde lo emocional más que desde lo ostentoso.

Antoñito, hijo del torero fruto de su relación anterior con Sheyla Rojas, tuvo una participación activa en la celebración. El menor se dejó ver bailando junto a la pareja de su padre, una escena que fue destacada por usuarios en redes sociales como reflejo de una convivencia armoniosa. La presencia del niño aportó un componente familiar que terminó de definir el carácter íntimo del festejo.

Las publicaciones no tardaron en llenarse de mensajes de felicitación. Comentarios como “que sigas cumpliendo con esa alegría y simpatía que te caracteriza”, “eres un gran ser humano y padre” o “que sigas sumando vida rodeado de esa familia tan bonita que formáis” se repitieron entre las respuestas, reforzando la imagen positiva que proyectó la escena.

La vida de Pavón en España y su entorno cercano

La celebración por los 44 años de Antonio Pavón expuso su presente en España, donde ha priorizado la vida familiar y una relación consolidada con Joi Sánchez. (Instagram)

Antonio Pavón reside en España desde hace varios años, donde ha reorganizado su vida personal lejos del foco constante de la televisión peruana. En este contexto, la celebración de su cumpleaños funcionó también como una postal de su presente, marcado por la cercanía con su entorno familiar y por una relación estable con Joi Sánchez.

El torero asumió la crianza cotidiana de su hijo luego de que Sheyla Rojas, madre del menor, se estableciera en México. Antoñito vive actualmente con su padre en España, una situación que ha sido respaldada públicamente por la pareja de Pavón. Ambos han compartido en distintas ocasiones momentos familiares que muestran una dinámica integrada, en la que el menor ocupa un lugar central.

La relación entre Pavón y Sánchez, aunque reservada en algunos aspectos, ha sido visible en redes sociales desde hace varios años. La modelo ha acompañado al torero en distintas etapas, incluidas situaciones complejas que pusieron a prueba el vínculo. La serenata de cumpleaños se presentó así como una muestra de continuidad y respaldo mutuo dentro de esa historia compartida.

Durante la reunión también estuvo presente Alicia, hermana del torero, quien mantiene un vínculo cercano con él y con el resto de la familia. Su participación en el festejo reforzó la idea de un encuentro pensado desde la intimidad, sin grandes producciones, pero con fuerte carga simbólica para el cumpleañero.