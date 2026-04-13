Auditoría revela irregularidades en transporte y entrega de material electoral de la ONPE. (Foto: Agencia Andina)

Ante el impacto generado por la falta de material electoral en Lima Metropolitana, por Perú, y Orlando y Patterson, en Estados Unidos, el Consejo de Ministros anunció la activación de un protocolo especial para atender los requerimientos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El Poder Ejecutivo ordenó que todos los organismos del Estado centren sus recursos en facilitar el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 este lunes 13 de abril, como respuesta a la ampliación del proceso dispuesta por el JNE.

El comunicado oficial destacó que el Ejecutivo ya venía proporcionando soporte logístico, operativo y de seguridad para el proceso electoral, pero la instrucción actual refuerza la prioridad absoluta a las necesidades del JNE.

El Ministerio de Educación (Minedu), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.), Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas (FF. AA.) recibieron directivas para garantizar la apertura y seguridad en quince locales de votación habilitados para la fecha extraordinaria, según detalló Infobae.

Entre las medidas se incluyó la flexibilización de condiciones laborales para que los ciudadanos puedan sufragar sin impedimentos, así como el despliegue de efectivos de seguridad en los centros habilitados.

El Gobierno subrayó su compromiso con el respeto al proceso democrático y reiteró que mantendrá el apoyo necesario para que la jornada transcurra sin contratiempos.

Ejecutivo ordenó atender con carácter prioritario los requerimientos del JNE para el desarrollo de las Elecciones 2026 este lunes 13 de abril.

El origen de la extensión y la presión institucional

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones de ampliar la votación nació tras las complicaciones en la entrega de kits y documentos para instalar mesas en Lima y dos circunscripciones de Estados Unidos.

El presidente de la República, José María Balcázar, reconoció la responsabilidad directa en la falla logística recae sobre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la empresa tercerizada Servicios Generales Galaga.

El jefe del Estado describió la situación como una “omisión cuestionada”, debido a que más de 50.000 electores resultaron afectados por la falta de insumos.

Investigaciones y responsabilidades en la mira

Mientras se desarrolla la jornada extraordinaria, el Gobierno anunció la apertura de procedimientos disciplinarios y posibles investigaciones fiscales para determinar responsabilidades.

El presidente Balcázar precisó que la ONPE y la empresa Galaga están bajo evaluación de la Junta Nacional de Justicia y de la Fiscalía de Anticorrupción, que revisarán la gestión y posibles deficiencias contractuales.

El mandatario enfatizó que, aunque las fuerzas de seguridad pudieron acompañar la distribución, la competencia principal correspondía a la empresa tercerizada. El cambio en el esquema logístico respecto a procesos anteriores será revisado como parte de la indagatoria.

Colegios en donde se votará el lunes 13 de abril

San Juan de Miraflores

IE Parroquial Virgen de la Asuncion

IE 6041 Alfonso Ugarte

IE 6151 San Luis Gonzaga

Lurín

IE 7078 Virgen de Chapi

IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla

IE 7104 Ramiro Priale Priale

IE 6023 Julio C. Tello Rojas

IE 7239 Santisimo Salvador

IE 7267 Señor de los Milagros

IE 6026 Virgen de Fatima

Pachacámac

IE 7261 Santa Rosa de Collanac

IEP El Universo de Cesar Vallejo

IE Parroquial Virgen del Rosario