¿Continúa la Ley Seca?: Estas son las restricciones que se mantienen todo el lunes 13 hasta el martes 14 de abril

Los ciudadanos no están impedidos de tomar bebidas alcohólicas durante las elecciones, pero la Ley seca impide que se vendan productos. - Crédito Andina

Ante la gran cantidad de peruanos que se quedaron sin votar, principalmente en Lima Metropolitana, durante la jornada del domingo 12 de abril en las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó ampliar la votación por un día adicional.

Según informó la institución, el horario de instalación de mesas de sufragio será el lunes 13, desde las 7 de la mañana, y la votación se realizará hasta las 6 de la tarde, bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El JNE solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros que, a través del Ministerio de Educación, se disponga que los centros educativos permanezcan disponibles para que la ONPE instale las mesas de sufragio.

Además, pidió apoyo en seguridad por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para asegurar la entrega del material electoral y proteger a la ciudadanía. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) fue exhortado a otorgar facilidades a los trabajadores que deban ejercer su voto este lunes.

En total, no se instalaron 211 mesas de votación, lo que afectó a 52.200 electores por problemas en la distribución del material electoral. El retraso se atribuyó a la empresa Servicios Generales Galaga, que no contó con la flota necesaria para abastecer los locales de votación.

En un comunicado oficial, el presidente del JNE explicó que, para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos, se ampliará el horario de instalación de mesas y de votación en Lima y dos circunscripciones del extranjero: Orlando y Paterson en Estados Unidos.

¿Continúa la ‘Ley Seca’?

El Jurado Nacional de Elecciones dispuso que se mantengan todas las prohibiciones vigentes el 12 de abril, incluida la 'Ley Seca’. “Se aplican todas las restricciones y se mantiene la restricción de la Ley Seca, todo continúa”, indicó Grecia Rentería, abogada del gabinete de asesores de la presidencia del JNE.

También continúa la restricción para difundir propaganda electoral en los horarios y lugares donde no se instalaron las mesas de sufragio, como en San Juan de Miraflores, Pachacámac y Lurín. Asimismo, se solicitó no publicar encuestas ni resultados de conteo rápido u otros similares.

‘Ley seca’ no prohíbe consumir

La ‘Ley seca’ es una de las restricciones más famosas que se aplica durante elecciones en Perú. Esta se refiere al artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859, que ha sido actualizada a fines de 2025. Pero, esta no prohíbe consumir bebidas alcohólicas.

Esta medida incluye:

No estará permitida la venta de bebidas alcohólicas de ninguna clase. Es decir, ninguna bebida con un grado de alcohol

También se cerrarám los establecimientos o los espacios de los establecimientos comerciales (tiendas dentro de centros comerciales, por ejemplo; o góndolas en supermercados) dedicados exclusivamente a dicho expendio.

La multa se aplicará a quienes “hagan funcionar establecimientos destinados exclusivamente a expendido de bebidas alcohólicas”.

“Aquellos que hagan funcionar establecimientos destinados exclusivamente a expendio de bebidas alcohólicas podrán ser sancionados con pena privativa de la libertad no mayor de seis meses ymulta no menor a S/3.390(diez por ciento delingreso mínimo vitalmultiplicado por treinta días de multa)“, aclara el texto vigente de la Ley orgánica de Elecciones.

¿Cuando acabará ahora la Ley Seca?

A falta de las disposiciones oficiales, se estima que la extensión de la Ley Seca, al igual que la prórroga de las otras restriciones, debería acabar a las 8 de la mañana del martes 13 de abril.