Perú

¿Dónde recibirá Carlos Álvarez los resultados de las Elecciones 2026?

La figura presidencial permanece en un local de su agrupación política, acompañado por colaboradores, mientras transcurre el conteo oficial tras una campaña marcada por su inesperada incursión en el escenario nacional

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Carlos Álvarez, un hombre de mediana edad con camisa blanca y chaleco marrón, sonríe y saluda con la mano derecha desde el interior de un vehículo oscuro
Carlos Álvarez, candidato del partido Perú para todos, saluda a sus simpatizantes durante el cierre de su campaña para las Elecciones Perú 2026.

Carlos Álvarez aguarda el desenlace electoral en uno de los locales del Partido País Para Todos, acompañado de su círculo más cercano, preparado para conocer el resultado que definirá su futuro político.

El aspirante presidencial, conocido por su trayectoria como comediante y ahora figura central de la campaña, ha decidido permanecer rodeado de quienes lo han respaldado a lo largo de la contienda. “Voy a esperar los resultados oficiales”, expresó el candidato, según transmitió Gestión, tras participar en la jornada electoral.

Un inicio de jornada

La mañana de votación para Carlos Alvarez estuvo marcada por una incidencia inesperada. Al llegar a su centro de sufragio en el Colegio Alfonso Ugarte de San Isidro, el postulante ingresó en un aula incorrecta, lo que lo obligó a revisar los listados de electores antes de localizar la mesa adecuada.

Peru’s presidential candidate Carlos Alvarez leaves after voting at a polling station during the general election, in Lima, Peru April 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Peru’s presidential candidate Carlos Alvarez leaves after voting at a polling station during the general election, in Lima, Peru April 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

El proceso se extendió cerca de 20 minutos, en medio de la dinámica habitual de los centros, donde múltiples mesas conviven en un mismo local, lo que genera confusión para los votantes. Al salir, Álvarez instó a la ciudadanía a ejercer su derecho: “Ojalá todos se ejerzan el sufragio, fortalezcan la democracia”, re

Retrasos y problemas

El episodio protagonizado por el candidato coincidió con demoras en la habilitación de las mesas electorales en el mismo recinto. Según el reporte de Gestión, la mesa asignada a Álvarez se habilitó recién a las 8:56 a.m., casi dos horas después del inicio oficial de la jornada.

De acuerdo con información de ATV Noticias citada por el mismo medio, solo el 70% de las mesas estaban operativas en ese momento, mientras que el resto presentaba problemas debido a la falta de miembros de mesa o dificultades logísticas. “Fallas en el sistema digital utilizado para validar el material electoral” afectaron el inicio, detalló Gestión. Incidentes similares se reportaron en otros distritos de Lima, como San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

Peru's presidential candidate Carlos Alvarez casts his vote at a polling station during the general election, in Lima, Peru April 12, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Cristian Ydona
Peru's presidential candidate Carlos Alvarez casts his vote at a polling station during the general election, in Lima, Peru April 12, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Cristian Ydona

El comediante que se convirtió en candidato

Antes de esta campaña, Carlos Álvarez era conocido en Perú por su trabajo como comediante e imitador de líderes políticos, tanto locales como internacionales. Su fama surgió a partir de sus parodias de figuras como Donald Trump o Javier Milei, además de expresidentes peruanos.

Nacido en Lima el 7 de enero de 1964, el ahora candidato no tiene antecedentes en cargos públicos ni experiencia previa en partidos políticos, según su hoja de vida publicada por el Jurado Nacional de Elecciones.

El salto de Álvarez a la política ocurrió este año, cuando se unió al Partido País Para Todos para aspirar a la presidencia en una contienda con 34 candidatos. CNN identificó como sus principales rivales a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima. En palabras del propio candidato, recogidas por CNN en entrevista con América TV, su campaña se ha basado en mensajes que “han calado en la gente”.

Carlos Alvarez, presidential candidate for the center-right Country for All party, addresses supporters during his closing campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru April 9, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Carlos Alvarez, presidential candidate for the center-right Country for All party, addresses supporters during his closing campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru April 9, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Propuestas y perfil del outsider

El plan de gobierno de Álvarez incluye propuestas en materia de seguridad pública, como el aumento del patrullaje policial y la realización de “intervenciones focalizadas” en áreas con alta incidencia delictiva. También lantea la lucha contra la extorsión y acciones en el ámbito social, como fortalecer la educación y reducir la anemia infantil

Una de sus ideas más comentadas ha sido la propuesta de castigar con pena de muerte el sicariato, aunque especialistas citados por el medio advierten que la Constitución peruana solo contempla esa sanción para delitos de traición a la patria y terrorismo.

Analistas consultados consideran que Álvarez representa la figura del “outsider” político, con una notoriedad construida desde el espectáculo y la sátira. El politólogo Fernando Tuesta, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, subrayó que el candidato “ha hecho reír a generaciones imitando a varios de los que ahora son sus competidores”. Los expertos también señalan que el discurso del postulante se asocia a propuestas de “mano dura”.

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