Perú

Elegantes, con sus mascotas y sonrientes: así votaron los candidatos a la presidencia en las Elecciones Perú 2026

Las figuras políticas acudieron a sufragar en diferentes distritos de Lima en medio de demoras logísticas, mostrando actitudes cordiales y disposiciones afables junto a simpatizantes y medios de comunicación en locales abarrotados

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Un hombre sonriente con camisa blanca sostiene la pata de un perro con chaleco verde, que "estrecha" la mano de una mujer rubia sentada en un escritorio con papeles de votación
Paul Davis Jaimes Blanco, candidato a la presidencia, ejerce su derecho al voto acompañado por su perro de asistencia en el marco de las Elecciones 2026. (Agencia Andina)

En una jornada marcada por imágenes que reflejaron estilos y ánimos diversos, los candidatos a la presidencia de Perú acudieron a votar mostrando elegancia, compañía animal y sonrisas constantes.

Las escenas se repitieron en diferentes distritos de Lima, donde figuras como Álvaro Paz de la Barra destacaron por su porte, Paul Jaimes por la singularidad de llegar junto a su perro, y aspirantes como Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga permanecieron sonrientes y de buen humor durante todo el proceso.

El candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra, del partido Fe en el Perú, emitió su voto en la Escuela Superior de Guerra Aérea de La Molina. Sobresalió entre los aspirantes por su apariencia pulcra y formal, atributo que llamó la atención tanto de simpatizantes como de la prensa.

Hombre sonriente con traje azul y gafas de sol deposita un voto en una urna electoral. Un niño lo mira a su izquierda. Al fondo, una cabina de votación y un cartel de no fumar
Alvaro Paz de la Barra, precandidato presidencial, deposita su voto en una mesa de sufragio, con un joven a su lado, en el marco de las Elecciones 2026. (Agencia Andina)

Antes de acudir a sufragar, participó en el desayuno electoral programado a las 7 de la mañana en la urbanización Los Molinos. En la fórmula presidencial de Fe en el Perú lo acompañaron Yessika Aliaga Narváez y Belén Palacios Rodríguez.

La mascota

Una de las imágenes más singulares de la jornada fue la de Paul Jaimes, candidato por el partido Progresemos, quien llegó para votar en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera, en el Rímac, acompañado por su perro.

Su presencia con la mascota captó la atención de electores y periodistas, consolidándolo como el único aspirante que acudió a sufragar junto a un animal de compañía. Jaimes, rodeado de simpatizantes, ingresó al local para cumplir con el acto electoral, mientras su perro permaneció a su lado en todo momento.

Paul Davis Jaimes Blanco, candidato a Presidente 2026
Paul Jaimes, aspirante de Progresemos, sorprendió al llegar junto a su perro a votar en el Rímac, generando gran atención entre votantes y periodistas.

Sonrisas y buen ánimo

La elección también estuvo marcada por la actitud positiva de varios candidatos, quienes mantuvieron una disposición afable y gestos de cercanía con el público y la prensa.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, votó en la Institución Educativa Libertador San Martín en San Borja, pese a una demora de dos horas en la apertura del local, atribuida a contratiempos logísticos y técnicos.

Keiko Fujimori, con camisa blanca y jeans, sonríe y saluda mientras deposita un voto en una urna electoral de cartón. Detrás, un cartel de prohibiciones
La candidata presidencial Keiko Fujimori sonríe y saluda mientras deposita su voto en una urna de la ONPE durante las Elecciones 2026. (Agencia Andina)

El retraso generó aglomeraciones y expectativa, ya que decenas de periodistas y simpatizantes aguardaban en los exteriores. Tras la espera, Fujimori ingresó al colegio, repartió sonrisas ante las cámaras y agradeció la extensión del horario de votación dispuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Por su parte, Carlos Álvarez, aspirante presidencial, sufragó en un conocido colegio de San Isidro a las 9:14 de la mañana. Su llegada generó un ambiente de expectativa tanto entre votantes como entre representantes de los medios, quienes intentaron obtener declaraciones.

El candidato mostró su cédula ante las cámaras y posó con simpatizantes antes de retirarse, siempre con una sonrisa. Decidió no participar del tradicional desayuno electoral, optando por mantener una actitud reservada y tranquila respecto a los resultados.

Carlos Álvarez, con camisa a rayas azules y blancas, introduce una papeleta en una urna electoral de la ONPE. Al fondo, se aprecia una cabina de votación
El humorista Carlos Álvarez, quien figura entre los candidatos a la presidencia, deposita su voto en una urna de la ONPE durante las Elecciones 2026. (Agencia Andina)

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, votó en un colegio del mismo distrito, acompañado por su candidata a la vicepresidencia, Norma Yarrow. El exalcalde de Lima emitió su voto tras superar dificultades logísticas en el local.

López Aliaga saludó a sus seguidores y posó para fotografías, manteniéndose sonriente durante su permanencia en el recinto, según reportó el diario Ojo. Utilizó su propio lapicero y mostró la cédula electoral conocida como “sábana electoral” antes de firmar el padrón.

Hombre de polo rojo y gorra beige con la inscripción "OPS" sonríe mientras deposita un voto en una urna de la ONPE, haciendo el signo de la victoria con su mano derecha. Una mujer de camiseta marrón lo mira
Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia, deposita su voto en una urna de la ONPE y saluda con el signo de la victoria durante la jornada de las Elecciones 2026. (Agencia Andina)

Incidentes en los locales

La jornada electoral en Lima estuvo marcada por demoras en la apertura de diversos locales, especialmente en colegios de distritos como San Borja, San Isidro y el Rímac.

Según comprobó Infobae Perú, los retrasos se originaron por problemas logísticos en la entrega y distribución del material electoral. En el colegio Libertador San Martín, donde votó Keiko Fujimori, la espera se extendió hasta las nueve de la mañana.

En el local de San Isidro, donde sufragaron Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga, solo 24 de 55 mesas operaban a las ocho de la mañana, lo que generó molestias entre los electores. A pesar de estos contratiempos, los candidatos mantuvieron gestos amables y se mostraron satisfechos de participar en el proceso.

Varias personas hacen fila en un pasillo interior. Una mujer embarazada, un hombre con gorra y otros ciudadanos esperan. Hay un cartel de "Atención Preferencial"
Personas de diversas edades y condiciones, incluida una mujer embarazada, aguardan su turno en una sala de espera donde se indica atención preferencial. (Paula Díaz Elizalde)

Participación ciudadana

De acuerdo con el padrón del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de 27 millones de peruanos estuvieron habilitados para votar en 92,766 mesas de sufragio a nivel nacional, en una elección que marca el retorno al Congreso bicameral.

La ONPE dispuso la extensión del horario de votación desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde en varios locales afectados por demoras. Esta medida buscó garantizar la participación de la mayor cantidad de ciudadanos posible.

Además de los protagonistas mencionados, los demás aspirantes a la presidencia también mostraron disposición y ánimo para participar en la jornada electoral. Las imágenes de candidatos saludando a simpatizantes, posando para fotografías y cumpliendo con el deber cívico reflejaron un ambiente de participación activa.

George Forsyth, un hombre de tez blanca con gorra y camisa blanca, saluda con una mano levantada cerca de una cabina de votación
George Forsyth saluda sonriente tras emitir su voto en una cabina electoral, rodeado por miembros de mesa y una urna de la ONPE. (Agencia Andina)
Fernando Olivera, un hombre de cabello gris y polo verde oliva, sonríe sosteniendo una papeleta en una cabina de votación de ONPE
Fernando Olivera, ex candidato presidencial, ejerce su derecho al voto en la jornada electoral, sonriendo mientras sostiene su cédula frente a las urnas. (Agencia Andina)
Armando Massé, en camisa celeste, deposita un voto en una urna de ONPE, sonríe y da pulgar arriba. Dos personas están sentadas en la mesa de votación
El Dr. Armando Massé emite su voto en una mesa de sufragio durante el proceso electoral, acompañado por miembros de mesa que supervisan la jornada democrática. (Agencia Andina)
José Williams sonríe mientras sostiene una boleta de votación y un bolígrafo sobre una urna de ONPE, con personal electoral sentado detrás
José Williams, candidato a la presidencia, deposita su voto en una mesa electoral supervisada por la ONPE durante las Elecciones 2026. (Agencia Andina)
Un hombre de cabello canoso y camisa a cuadros azul, Rafael Belaúnde, vota dentro de una cabina de votación blanca con el texto "CABINA DE VOTACIÓN" y "ONPE"
El candidato a la presidencia Rafael Belaúnde ejerce su derecho al voto dentro de una cabina electoral identificada con el logo de ONPE durante las Elecciones 2026. (Agencia Andina)

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