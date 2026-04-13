Ampliación de elecciones al 13 de abril: Ministerio de Trabajo pide facilidades laborales para electores y miembros de mesa

En este escenario, el MTPE reafirmó su compromiso de colaborar con el desarrollo del proceso electoral, en coordinación con las autoridades competentes, para asegurar que la jornada ampliada se realice con normalidad. Video: TV Perú

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió un comunicado dirigido a los empleadores luego de la decisión de ampliar la jornada electoral hasta el lunes 13 de abril de 2026. La medida responde a lo dispuesto por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que extendió el proceso en determinadas mesas de Lima donde no se pudo votar el domingo.

En ese contexto, el MTPE exhortó a las empresas a brindar facilidades a sus trabajadores para que puedan ejercer su derecho al sufragio en la jornada adicional. El pedido incluye tanto a los electores como a quienes desempeñarán funciones como miembros de mesa.

El comunicado precisa que los trabajadores que acudan a votar en los locales habilitados deben contar con las condiciones necesarias para trasladarse y participar del proceso electoral sin restricciones laborales. La entidad remarcó que esta exhortación se da en el marco de una situación excepcional derivada de la extensión de los comicios.

Empresas deben dar facilidades para votar este lunes, señala el MTPE

Facilidades laborales y compensación de horas

El MTPE señaló que las horas dejadas de laborar por motivo del sufragio estarán sujetas a compensación posterior. Esta compensación deberá ser acordada entre empleador y trabajador. En caso de no existir consenso, será el empleador quien determine la forma de recuperar el tiempo no trabajado.

Además, el comunicado incluye disposiciones específicas para los ciudadanos que se trasladaron desde otras regiones hacia Lima para votar, así como para quienes asuman el rol de miembros de mesa ante la ausencia de los titulares sorteados.

En estos casos, se establece que podrán gozar de un día de descanso remunerado compensable el martes 14 de abril de 2026. La medida busca garantizar que quienes participen en el proceso electoral no se vean perjudicados en su jornada laboral.

La gente espera en la cola para votar durante las elecciones generales de Perú, en Lima, Perú. 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Alcance para miembros de mesa en jornada extraordinaria

El MTPE también precisó que las disposiciones alcanzan a los ciudadanos que ejercerán como miembros de mesa el lunes 13 de abril, incluso si no completaron el proceso de capacitación previo.

Asimismo, indicó que aquellos miembros de mesa designados por sorteo que sí completaron la capacitación y cumplan efectivamente con su función se regirán por lo establecido en el numeral 3.1 del artículo 3° del Decreto Supremo N° 003-2026-TR.

Con ello, el ministerio busca ordenar los distintos escenarios derivados de la extensión del proceso electoral, en especial ante la necesidad de cubrir mesas que no pudieron instalarse en la jornada original.

Tres personas sonrientes están sentadas en escritorios individuales con letreros "MESA Nº 036411", listas para sus deberes electorales. (Paula Díaz Elizalde)

Extensión de elecciones por fallas en distribución de material

La ampliación de la votación fue dispuesta por el JNE luego de que se confirmara que 211 mesas no lograron instalarse el domingo 12 de abril debido a retrasos en la distribución del material electoral. Esta situación afectó a 63.300 electores que no pudieron emitir su voto.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que la medida se adoptó para evitar que los ciudadanos se vean impedidos de ejercer su derecho al sufragio. En esa línea, se estableció que la instalación de mesas continúe el lunes entre las 7:00 y las 14:00 horas, mientras que la votación se extenderá hasta las 18:00 horas.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el 99,8 % de las mesas sí logró instalarse, pero reconoció el impacto de las demoras en un grupo de locales en Lima y en el extranjero.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los materiales necesarios para la votación ya fueron entregados en los 13 colegios de Lima donde no se instalaron mesas el domingo. | ONPE

La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión del JNE y calificó la ampliación como una medida que permite garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados. Asimismo, destacó que la continuidad del proceso contribuye a preservar la legitimidad de los resultados electorales.

En este escenario, el MTPE reafirmó su compromiso de colaborar con el desarrollo del proceso electoral, en coordinación con las autoridades competentes, para asegurar que la jornada ampliada se realice con normalidad.