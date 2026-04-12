Revelan que empresa que retrasó entrega de material de la ONPE fue proveedora de la MML durante gestión de Rafael López Aliaga

Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga waves after voting at a polling station during the general election, in Lima, Peru April 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

La empresa Servicios Generales Galaga, señalada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como responsable del retraso en la entrega de material electoral, mantuvo vínculos contractuales con entidades del Estado desde 2020, según un informe difundido este domingo por Convoca.

De acuerdo con el portal de investigación, la compañía obtuvo siete contratos y órdenes de servicio con el ente electoral entre 2020 y 2023, por un total de S/ 5,006,875.10, previo al compromiso de repartir el material, equipos informáticos e implementos a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao, donde vive la tercera parte de la población del país.

La firma también contrató con la comuna capitalina para el traslado de materiales, herramientas y equipos destinados a la Subgerencia de Gestión y Fiscalización, por S/ 686,400.

Según la documentación publicada, el contrato con la Municipalidad Metropolitana (MML) tuvo vigencia del 29 de diciembre de 2023 al 29 de diciembre de 2024, durante la gestión del entonces alcalde Rafael López Aliaga, hoy candidato a la Presidencia por Renovación Popular.

El exalcalde de Lima fue uno de los primeros en afirmar, sin pruebas, que habría iniciado “un intento de fraude” en los comicios, al sostener que no era casualidad la ausencia de material electoral en grandes centros de votación de zonas donde, según su criterio, los electores lo respaldan mayoritariamente.

En medio del desorden en la entrega de material, López Aliaga anunció acciones legales contra el jefe del organismo, Piero Corvetto, e incluso pidió su detención inmediata.

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