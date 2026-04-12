Perú

Responde el dueño de la empresa acusada por ONPE de no entregar material electoral: “Eso tendrá que demostrarse”

Juan Charles Alvarado Pfuyo indicó que no se pronunciará respecto a si su empresa tiene responsabilidad en el retraso en la entrega de material electoral que afectó la instalación de 211 mesas de votación a nivel nacional, según ONPE

Guardar
Responde el dueño de la empresa acusada por ONPE de no entregar material electoral: “Tendrán que demostrarlo”. (Video: @MLSinRodeos)

Un total de 211 mesas de votación no pudieron instalarse a nivel nacional, según informó el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, que además señaló como presunta responsable a la empresa Servicios Generales Gálaga, cuyo gerente fue identificado como Juan Charles Alvarado Pfuyo. Sin embargo, al ser consultado por la supuesta responsabilidad, evitó pronunciarse al respecto.

En conversación con Panorama, y al ser consultado por la presunta responsabilidad de su empresa en una falla logística que ha costado miles de votos de ciudadanos alrededor del país, Alvarado Pfuyo indicó que “eso tendrá que demostrarse. Este, yo no le puedo decir si yo soy responsable o no soy responsable”.

Además, el gerente de la empresa señalada indicó que evitará prnunciarse respecto al tema y que guardará el silencio para “ver cómo se mueve esto, qué, qué otras entidades se van pronunciando”

Responde el dueño de la empresa acusada por ONPE de no entregar material electoral: “Tendrán que demostrarlo”. (Foto: Composición - Infobae)
Responde el dueño de la empresa acusada por ONPE de no entregar material electoral: “Tendrán que demostrarlo”. (Foto: Composición - Infobae)

ONPE ya había sancionado tres veces a empresa

A pesar de haber sido contratada en reiteradas ocasiones por la ONPE, la empresa Servicios Generales Galaga registra antecedentes de sanciones económicas vinculadas precisamente al traslado de material electoral. Según información de la Plataforma del Estado Peruano, la compañía fue penalizada en tres oportunidades entre 2020 y 2023, durante la gestión de Piero Corvetto al frente de la entidad.

La primera sanción se produjo en julio de 2020, en el marco de un contrato firmado en diciembre de 2019 para el despliegue y repliegue de material electoral y equipos informáticos durante las elecciones congresales extraordinarias. El servicio fue contratado por S/ 2.982.338,91 y contemplaba penalidades por retrasos injustificados. En ese caso, la empresa fue sancionada con S/ 55.900,00.

Posteriormente, en enero de 2023, la ONPE impuso una segunda penalidad tras detectar incumplimientos en un contrato suscrito en marzo de 2022 para el transporte de carga electoral a nivel nacional en las elecciones regionales y municipales. El monto del servicio ascendía a S/ 4.435,70, mientras que la penalidad aplicada fue de S/ 1.330,71.

En varios locales, sobre todo en Lima, la instalación de mesas se retrasó por la llegada tardía del material electoral, generando largas colas desde temprano.
En varios locales, sobre todo en Lima, la instalación de mesas se retrasó por la llegada tardía del material electoral, generando largas colas desde temprano. Foto: ONPE

Ese mismo año, en septiembre, se registró una tercera sanción. Esta estuvo relacionada con un contrato firmado en junio de 2023 para el despliegue de material electoral y equipos informáticos destinados a comicios municipales complementarios. El acuerdo fue por S/ 68.031,74 y establecía penalidades de hasta el 10% del monto contractual por incumplimientos. En este caso, la empresa fue sancionada con S/ 6.803,17.

A pesar de estos antecedentes, la empresa continuó siendo contratada por la ONPE en distintos procesos electorales entre 2020 y 2023. Esta reiteración en la contratación ha generado cuestionamientos, especialmente tras el reciente incidente que afectó el normal desarrollo de las elecciones generales.

Temas Relacionados

ONPEPiero CorvettoElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Flash Electoral de Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna pone a Keiko Fujimori como primera, mientras que hay empate técnico en el segundo lugar

La candidata de Fuerza Popular ya tendría asegurada su pase a la segunda vuelta. Mientras que su contrincante saldría entre Roberto Sánchez y Ricardo Belmont. Conoce todos los detalles de la boca de urna

Flash Electoral de Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna pone a Keiko Fujimori como primera, mientras que hay empate técnico en el segundo lugar

Rafael López Aliaga estaría liderando las preferencias de votos en Lima, según resultados de boca de urna de Datum

La encuesta a boca de urna de Datum revela un ajustado escenario electoral en Lima, donde la competencia entre los principales candidatos refleja la fragmentación y la tensión que caracterizaron la jornada de votación

Rafael López Aliaga estaría liderando las preferencias de votos en Lima, según resultados de boca de urna de Datum

Elecciones 2026 EN VIVO: cerraron las mesas de votación en Perú y crece la expectativa por el conteo de votos de la ONPE

A las 6:00 de pm (hora local) se cerraron las mesas de votación en todo el país, en una jornada que se ha visto afectada por el retraso de instalación por más de cuatro horas de cientos de mesas de sufragio en Lima.

Elecciones 2026 EN VIVO: cerraron las mesas de votación en Perú y crece la expectativa por el conteo de votos de la ONPE

Jorge Nieto: perfil del candidato de Buen Gobierno que todavía puede llegar a la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

El exministro llega a la instancia decisiva tras un ascenso sostenido en las encuestas, con una propuesta enfocada en seguridad, reformas institucionales y modernización del Estado en un escenario político fragmentado

Jorge Nieto: perfil del candidato de Buen Gobierno que todavía puede llegar a la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

¿Qué candidatos presidenciales pasarían a segunda vuelta en las Elecciones 2026, según flash electoral?

Los resultados a boca de urna de dos encuestadoras coinciden en ubicar a Keiko Fujimori entre los dos principales candidatos con opciones de pasar a la segunda vuelta

¿Qué candidatos presidenciales pasarían a segunda vuelta en las Elecciones 2026, según flash electoral?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO: cerraron las mesas de votación en Perú y crece la expectativa por el conteo de votos de la ONPE

Elecciones 2026 EN VIVO: cerraron las mesas de votación en Perú y crece la expectativa por el conteo de votos de la ONPE

Jorge Nieto: perfil del candidato de Buen Gobierno que todavía puede llegar a la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

¿Qué candidatos presidenciales pasarían a segunda vuelta en las Elecciones 2026, según flash electoral?

Flash Electoral a boca de urna de Datum EN VIVO: estas son las encuestas finales de Elecciones Generales 2026

Ricardo Belmont, el ‘outsider’ de Perú que pasó de tener 2% a todavía pelear por la presidencia

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez se conmueve al ver a su padre votar a los 84 años en las Elecciones 2026

Tula Rodríguez se conmueve al ver a su padre votar a los 84 años en las Elecciones 2026

Magaly Medina molesta con personal de la ONPE por no dejarla declarar tras votación: “Con lo mal que han trabajado hoy”

Álvaro Paz de la Barra sorprendió con curioso outfit al votar y se vuelve tendencia en redes sociales

Isabel Pantoja sorprendió a Lita Pezo con emotiva llamada en vivo en ‘Yo Soy’: “Te invito a que cantes conmigo”

Pamela López fue recibida por sus hijos y le entregaron regalos en su lugar de votación durante su salida de ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Gonzalo Bueno cierra una gran semana en Campinas dentro del top 200: su ascenso en el ranking tras subcampeonato

Gonzalo Bueno cierra una gran semana en Campinas dentro del top 200: su ascenso en el ranking tras subcampeonato

Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, aconseja a Mano Menezes replantear el cambio de sede de la selección peruana a Cusco: “Sirve muy poco”

Spezia de Gianluca Lapadula pierde 2-0 ante Mantova y agrava crisis en la Serie B: sigue último y amenaza con descender

Mabel Olemar en la mira de varios clubes: las opciones que tiene en la Liga Peruana de Vóley

Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026