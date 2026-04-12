Perú

Presidenta de la JNJ propondrá proceso disciplinario contra Piero Corvetto e incluso revisión de su ratificación

Amenaza. María Teresa Cabrera promoverá investigación al jefe de la ONPE por la demora en la instalación de mesas de sufragio. También planteará revisar su ratificación pese a no tener competencia para ello

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Jefe de la ONPE en la mira de la JNJ. Foto: composición JNJ/ONPE
Jefe de la ONPE en la mira de la JNJ. Foto: composición JNJ/ONPE

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, anunció con propondrá el inicio de investigaciones disciplinarias contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por la demora en la instalación de mesas de votación de las Elecciones Generales 2026.

En un comunicado, la presidenta de la JNJ también amenazó con proponer la revisión de la ratificación de Corvetto a pesar de que la institución no tiene competencias para ello. “Las competencias y capacidades deben ser apreciadas en el ejercicio profesional”, dice.

Las facultades constitucionales de la Junta son nombrar, sancionar y ratificar jueces y fiscales de todos los niveles, y a los jefes de la ONPE y el Reniec. En ninguna parte de la Constitución se le otorga la capacidad de revisar un proceso de ratificación ya concluido.

Cabe precisar que hubo una excepción. Cuando empezó a funcionar la JNJ en 2020, el Congreso mediante una ley le otorgó la facultad temporal de revisar los procesos de nombramiento y ratificación que realizó el exConsejo Nacional de la Magistratura (CNM) por presuntas irregularidades en los mismos.

Comunicado de la JNJ.
Comunicado de la JNJ.

Amplían horario de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció este sábado la ampliación del horario de votación hasta las 6:00 de la tarde en todo el Perú durante las elecciones generales de 2026, tras detectarse demoras en la instalación de mesas en diversos distritos de Lima Metropolitana, según reportó la entidad estatal.

El despliegue de más de 100.000 miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas resguarda la seguridad de locales y material electoral durante la jornada, informó la ONPE. Este operativo, coordinado con el Poder Ejecutivo y los organismos electorales, tiene como finalidad garantizar el orden público y la transparencia.

En declaraciones a la prensa, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, señaló que la extensión del horario compensa el tiempo perdido al inicio del proceso, de modo que todos los electores puedan ejercer su derecho al sufragio. Corvetto también ofreció disculpas a los ciudadanos afectados: “Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales pedimos las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”, aseguró.

La decisión fue respaldada por el Jurado Nacional de Elecciones tras el pedido del titular de la ONPE, lo que, según Corvetto, “garantiza que la ciudadanía hoy pueda salir masivamente a votar”.

Aunque el proceso electoral para elegir presidente y otras autoridades inició oficialmente desde las 7:00, a las 10:00 aún no se habían instalado numerosas mesas de votación en regiones como Santiago de Surco, San Borja, San Bartolo y Pucusana en Lima, así como en otros distritos. De acuerdo con la propia ONPE, este retraso abarca 75 instituciones educativas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, representando el 0,72 % del total nacional de locales, que asciende a 10.336.

La ONPE atribuyó la causa del problema al incumplimiento por parte de la empresa Servicios Generales Galaga, encargada del traslado del material electoral en Lima Metropolitana. Este fallo generó la necesidad de activar un plan de contingencia para asegurar la continuidad del proceso.

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