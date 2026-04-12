¿Qué hacer antes de ir a votar en las Elecciones de hoy? Claves para llegar preparado y sufragar sin contratiempos

Ciudadanos peruanos revisan las listas de votación con su DNI para ubicar su mesa de sufragio en el exterior de un local electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada electoral de hoy, domingo 12 de abril, se perfila como uno de los momentos más importantes del calendario político peruano, con la elección del próximo presidente, así como de los representantes a la Cámara de Diputados, el Senado y el Parlamento Andino. Millones de ciudadanos acudirán a las urnas en un proceso que movilizará al país de norte a sur.

Para garantizar el orden y la seguridad, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha coordinado el despliegue de más de 100.000 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que resguardarán los más de 10.000 locales de votación a nivel nacional. El horario de sufragio será de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., por lo que las autoridades recomiendan a los electores planificar su traslado con anticipación y evitar contratiempos.

Dentro de la cámara secreta, cada votante contará con un máximo de dos minutos para emitir su voto, una disposición de la ONPE que busca agilizar el proceso y evitar retrasos en las mesas. Por ello, acudir informado y con la decisión previamente definida será clave para un sufragio rápido, ordenado y sin inconvenientes.

Elecciones 2026: paso a paso del escrutinio y conteo de votos según la ONPE. (Foto: ONPE)

Lleva tu DNI físico para poder emitir tu voto sin problemas

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha reforzado su mensaje para asegurar que ningún ciudadano quede excluido del proceso por cuestiones relacionadas con el Documento Nacional de Identidad (DNI), según información oficial recopilada por Perú Informa. El organismo confirmó que se permitirá votar con DNI vigente o vencido, tanto en formato azul como electrónico. Incluso los jóvenes que hayan cumplido 18 años hasta el 12 de abril podrán sufragar, aunque porten un DNI amarillo, siempre que figuren en el padrón electoral.

Para evitar inconvenientes, el Reniec recomienda llevar el DNI físico, pues es el único medio de identificación válido en el local de votación. La ausencia de este documento es causa suficiente para impedir el voto, incluso si el ciudadano aparece en el padrón. Quienes hayan tramitado un nuevo DNI deben verificar si ya está listo para recogida antes del domingo. Además, se alienta a los electores a revisar con antelación posibles anotaciones u observaciones en el padrón que deban resolverse antes del día de la elección.

Reniec aclara dudas sobre el DNI electrónico y la vigencia del DNI azul y amarillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Verifica tu local de votación y toma tus precauciones para llegar a tiempo

Identificar con antelación el local de votación constituye un paso esencial para evitar confusiones y garantizar la puntualidad, tal como indica el portal oficial de la ONPE. Para ello, se debe ingresar al sitio oficial (https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio) y realizar la consulta con el número de DNI.

El transporte público funcionará con horarios extendidos y una operatividad similar a la de un día laborable, según declaraciones de David Hernández, presidente de la ATU. El Metropolitano prestará servicio de 5:00 a 22:00, y los corredores complementarios, así como los buses alimentadores, lo harán hasta las 23:00. La Línea 1 del Metro de Lima iniciará operaciones a las 5:30 y terminará a las 22:00, incrementando a 350 viajes el domingo electoral, una subida de 96 trayectos respecto a un domingo regular. La Línea 2 funcionará de 6:00 a 23:00 con 290 recorridos planificados.

El transporte convencional circulará desde las 4:30 hasta la medianoche, mientras que el Aerodirecto y los taxis autorizados mantendrán sus horarios habituales. Los conductores del sector transporte podrán votar en horarios diferenciados, portando una credencial emitida por la ATU, sin afectar la continuidad del servicio.

Para garantizar el acceso sin demoras, la entidad recomienda recargar con anticipación las tarjetas Lima Pass o del Metropolitano, así como acudir con margen de tiempo a las estaciones en caso de utilizar la Línea 1 del Metro de Lima o los corredores complementarios.

¿A qué hora puedes votar? Este es el horario oficial

La ONPE ha establecido que las mesas de sufragio abrirán a las 7:00 y cerrarán a las 17:00 en todos los locales del país. Este horario busca distribuir adecuadamente el flujo de votantes y prevenir aglomeraciones, apoyado por el despliegue simultáneo de fuerzas de seguridad y personal electoral capacitado para la ocasión.

Más de 27 millones de peruanos votan hoy: horarios y claves para sufragar sin inconvenientes. (Foto: Agencia Andina)

Durante la jornada, cada ciudadano debe llevar su DNI y respetar las indicaciones de las autoridades de mesa y los agentes presentes. Se aconseja acudir con antelación, ya que el ingreso solo será posible entre el horario estipulado.

La coordinación del Poder Ejecutivo con los organismos electorales tiene como meta preservar el orden público y la transparencia desde la apertura hasta el cierre de los comicios.

Ve con tu voto decidido: cómo prepararte para marcar tu voto sin errores

El proceso de votación en Perú se rige por la Ley Orgánica de Elecciones, que contempla el ejercicio libre, igual y secreto del sufragio. Para facilitar un voto informado y disminuir la probabilidad de errores durante el marcado de la cédula, la ONPE permite que los electores ingresen a la cabina con una ayuda memoria escrita en papel, siempre que sea de uso personal y no se comparta ni exhiba a otros. Los dispositivos electrónicos, cámaras y teléfonos móviles están prohibidos.

Varios ciudadanos peruanos muestran expresiones de duda y reflexión mientras revisan una enorme cédula electoral frente a una pantalla con la silueta de un candidato presidencial y ánforas de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ayuda memoria resulta particularmente útil ante la complejidad de la cédula electoral de 2026, que presenta cinco columnas independientes para cargos diferentes. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, recomendó a los ciudadanos preparar este recurso con anticipación, detallando nombres o listas para cada columna y permitiendo, si así lo desean, ejercer un voto cruzado o lineal.

Emitido el sufragio, la ONPE insta a guardar o destruir la ayuda memoria inmediatamente, ya que el abandono de estos papeles en la cabina puede constituir una infracción y será retirado por el personal electoral para evitar cualquier filtración de preferencias.

Cada votante cuenta con un rango de 1,5 a 2 minutos para marcar su voto, lo que refuerza la necesidad de entrar a la cabina con las decisiones claras. El objetivo, según la ONPE, es que la jornada se desarrolle de forma “rápida y sin dudas”, apoyando el carácter autónomo y consciente del sufragio.