Perú

Elecciones 2026: ATU anunció horario especial del transporte público en Lima y Callao durante el domingo 12 de abril

La Autoridad de Transporte Urbano confirmó que todos los servicios, incluidos el Metropolitano, corredores complementarios y Metro, funcionarán en horarios extendidos

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ATU: Estos son los horarios de los servicios de transporte público para el 1 de mayo
ATU: Estos son los horarios de los servicios de transporte público para el 1 de mayo

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que garantizará la operación de todos los servicios de transporte público durante todo el domingo 12 de abril, día de las Elecciones Generales 2026.

Más de 11 millones de ciudadanos están llamados a las urnas en la capital y el primer puerto, y la continuidad del transporte resulta clave para que cada votante pueda llegar a su local de sufragio.

Según detalló la ATU, los servicios del Metropolitano funcionarán desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., incluyendo sus rutas regulares A, B y C, así como los servicios Expreso 1 y Expreso 5 en franjas específicas.

Los buses alimentadores extenderán su operación hasta las 11:00 p. m.. La entidad informó que el servicio Lechucero continuará con normalidad las noches de viernes y sábado, mientras que los corredores complementarios circularán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

Feriado 8 y 9 de diciembre: este es el horario del Metropolitano
Foto: Andina

El Aerodirecto y los taxis autorizados operarán en sus horarios habituales, asegurando opciones para quienes deban trasladarse durante todo el día.

En el caso del Metro de Lima, la Línea 1 iniciará a las 5:30 a. m. y finalizará a las 10:00 p. m., incrementando a 350 carreras para afrontar la demanda, lo que representa 96 viajes adicionales en comparación a un domingo regular.

La Línea 2 mantendrá su horario de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., con 290 carreras previstas. El transporte convencional comenzará a operar desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, adaptándose a la demanda de la jornada electoral.

Horarios especiales del Metropolitano, Metro de Lima y corredores para hoy feriado 1 de noviembre
Horarios especiales del Metropolitano, Metro de Lima y corredores para este domingo 12 de abril.| Andina

Estrategias para evitar aglomeraciones

El presidente de la ATUDavid Hernández, explicó en declaraciones recogidas por Panamericana Televisión que la planificación para el domingo electoral busca replicar la operatividad de un día laborable.

“Trabajaremos como en un día hábil, no como un domingo regular”, afirmó el funcionario, resaltando la importancia de anticipar las aglomeraciones y asegurar que todos los votantes puedan desplazarse a tiempo.

Una de las medidas adoptadas fue la organización de turnos especiales para los conductores. Según la entidad, los trabajadores del sector podrán acudir a votar en horarios diferenciados, portando su credencial de identificación emitida por la ATU, sin afectar la continuidad del servicio.

La institución exhortó a las autoridades electorales a brindar todas las facilidades necesarias para que los conductores ejerzan su derecho al voto en paralelo al normal funcionamiento de las unidades.

La ATU también anunció acuerdos para optimizar la frecuencia de los servicios de mayor demanda, como el Metropolitano y el Metro de Lima, con el objetivo de evitar congestiones y agilizar el tránsito en los principales corredores y estaciones.

Para los usuarios, la posibilidad de acceder al transporte público desde las primeras horas de la mañana representa una garantía para cumplir con el deber cívico sin contratiempos.

El compromiso de las autoridades y la aplicación de un cronograma especial pretenden que la ciudad mantenga su movilidad habitual durante el proceso electoral.

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