Perú

Elecciones 2026: ¿Se puede llevar ayuda memoria para los procesos electorales del 12 de abril?

La autoridad electoral peruana precisa que los votantes podrán utilizar una nota propia dentro de la cabina para recordar sus elecciones, sin contravenir el principio de secreto del voto

Guardar
Personas de diversas edades observan grandes cédulas electorales con múltiples candidatos, con una silueta de candidato en pantalla y ánforas de la ONPE al fondo.
Varios ciudadanos peruanos muestran expresiones de duda y reflexión mientras revisan una enorme cédula electoral frente a una pantalla con la silueta de un candidato presidencial y ánforas de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha reiterado ante la proximidad de las Elecciones Generales 2026 que los ciudadanos pueden ingresar a la cabina de votación con una ayuda memoria. Esta herramienta personal busca facilitar el proceso de sufragio y reducir los errores durante el marcado de la cédula. La ONPE ha subrayado que portar una ayuda memoria no infringe ninguna norma electoral vigente y constituye un apoyo legítimo para quienes desean recordar sus decisiones en el momento de votar, según información publicada en su portal oficial y replicada por medios nacionales.

¿Qué ha señalado la ONPE sobre la ayuda memoria?

El organismo electoral, dirigido por Piero Corvetto Salinas, explicó que la ayuda memoria debe ser de uso estrictamente personal. No está permitido mostrarla ni compartirla con otros electores dentro del recinto de votación. La finalidad de este recurso es únicamente asistir al votante durante el llenado de la cédula y no influir en el voto de terceros.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), el voto en Perú es personal, libre, igual y secreto. La ONPE ha enfatizado que la presencia de una ayuda memoria no vulnera el principio de secreto del voto, siempre y cuando no se utilice para hacer proselitismo o inducir la preferencia de otros ciudadanos. El uso de dispositivos electrónicos, cámaras o teléfonos móviles dentro de la cabina de votación se encuentra prohibido, mientras que la ayuda memoria escrita en papel es permitida, precisó el organismo en su sitio institucional.

Elecciones 2026: paso a paso del escrutinio y conteo de votos según la ONPE. (Foto: ONPE)
Elecciones 2026: paso a paso del escrutinio y conteo de votos según la ONPE. (Foto: ONPE)

Durante el proceso electoral de 2026, la ONPE ha desplegado materiales informativos y capacitaciones a través de la plataforma ONPEduca. Allí, los electores pueden encontrar guías sobre el llenado correcto de la cédula de sufragio, la validez de los votos emitidos y el funcionamiento de la mesa de votación. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, recomendó a los votantes preparar con anticipación su ayuda memoria, verificando las listas y candidatos en disputa para cada una de las cinco columnas independientes de la cédula, lo que permite ejercer un voto cruzado o lineal según la preferencia individual.

Corvetto resaltó que la complejidad de la cédula de sufragio en esta elección hace recomendable que el ciudadano llegue con claridad respecto a sus opciones: “La cédula consta de cinco columnas distintas, cada una corresponde a un cargo. El elector puede elegir una organización política diferente en cada columna si así lo desea. Una ayuda memoria garantiza que el proceso sea rápido y sin dudas”, puntualizó el funcionario.

La ONPE ha recordado que la ayuda memoria debe ser destruida o guardada de inmediato tras emitir el voto. No corresponde entregarla, desecharla ni dejarla en la cabina, ya que esto podría interpretarse como una infracción al deber de secreto. La República advierte que, en caso de encontrar materiales de este tipo abandonados en el local, el personal electoral está instruido para retirarlos y evitar cualquier riesgo de filtración de preferencias electorales.

Varias personas con chalecos de ONPE cargan cajas electorales en una camioneta blanca; otras caminan por escaleras en un entorno urbano diurno
Personal de la ONPE carga cajas con material electoral en una camioneta como parte de los preparativos para las Elecciones Generales 2026 en Perú.

Canales de consulta de ONPE

El organismo electoral ha habilitado además líneas de consulta y orientación, como el correo informes@onpe.gob.pe y la línea telefónica (01) 4170630, para responder inquietudes sobre el proceso y las regulaciones aplicables al uso de materiales auxiliares como la ayuda memoria. La iniciativa se enmarca en una política de transparencia y accesibilidad, reforzada por la colaboración con plataformas digitales y organizaciones internacionales, de acuerdo con un reporte de Perú Informa.

Las reglas principales que la ONPE ha difundido sobre el uso de ayuda memoria incluyen: debe estar escrita en papel, su uso es individual, no debe ser compartida ni exhibida, y debe retirarse de la cabina tras el voto. La institución insiste en que cualquier material que contravenga el carácter secreto y personal del sufragio será considerado una irregularidad y puede ser motivo de observación en la mesa.

El especialista en educación electoral de la ONPE, Yordan Mañuico, explicó que las aulas contarán con dos cabinas de votación para agilizar el proceso. Además, detalló el paso a paso que deberán seguir los electores este domingo para emitir su voto sin contratiempos. Fuente: ATV Noticias

Información para electores en proceso electoral

La campaña informativa de la ONPE para las Elecciones Generales 2026 también aborda la importancia de un voto informado y autónomo. En este sentido, la ayuda memoria se presenta como una herramienta para que los ciudadanos participen en el proceso con seguridad y exactitud, sobre todo frente a la multiplicidad de candidaturas y partidos en competencia. El organismo ha puesto a disposición información actualizada sobre los candidatos y los mecanismos de capacitación en su portal oficial (ONPE).

En suma, llevar una ayuda memoria a la cabina de votación es una práctica permitida y recomendada por la ONPE para las elecciones de 2026 en Perú. La entidad resalta que el objetivo es favorecer un voto libre y consciente, respetando siempre las normas de secreto y autonomía que rigen el proceso electoral peruano.

Temas Relacionados

ONPEJNEPiero Corvettoayuda memoriaperu-noticiaseleciones 2026Elecciones generales 2026

Más Noticias

Fotos prohibidas, asistencia a adultos mayores y familiares pueden llevar comida a miembros de mesa: ONPE aclara dudas

Más de 25 millones de peruanos están convocados a participar en las elecciones generales de este domingo 12 de abril en todo el país

Fotos prohibidas, asistencia a adultos mayores y familiares pueden llevar comida a miembros de mesa: ONPE aclara dudas

Nekroos eliminó a Gazir y clasificó a cuartos de final tras réplica en Red Bull Batalla 2026

El freestyler peruano paró la batalla en más de dos ocasiones y dejó fuera a uno de los favoritos en Chile

Nekroos eliminó a Gazir y clasificó a cuartos de final tras réplica en Red Bull Batalla 2026

Corte de agua en Lima sur: Sunass exige a Sedapal abastecer de inmediato a más de 9 mil afectados en balnearios

La falla eléctrica en la planta PROVISUR impacta a Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar, y podría extenderse hasta cinco días, según el sistema de monitoreo del regulador

Corte de agua en Lima sur: Sunass exige a Sedapal abastecer de inmediato a más de 9 mil afectados en balnearios

Conoce el pronóstico del clima para Chiclayo este sábado 11 de abril

Chiclayo se encuentra a unos 770 km al norte de Lima, cerca del océano Pacífico, a una altitud de aproximadamente 27 metros sobre el nivel del mar

Conoce el pronóstico del clima para Chiclayo este sábado 11 de abril

Renzo Revoredo se sincera tras fracaso de Perú en Sudamericano Sub 17: “Son los mejores chicos que tenemos, no estamos listos para competir”

El técnico de la ‘bicolor’ dejó preocupante mensaje luego de perder todos sus partidos en el torneo internacional

Renzo Revoredo se sincera tras fracaso de Perú en Sudamericano Sub 17: “Son los mejores chicos que tenemos, no estamos listos para competir”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez designa al polémico fiscal Reggis Chávez como coordinador de las fiscalías anticorrupción

Tomás Gálvez designa al polémico fiscal Reggis Chávez como coordinador de las fiscalías anticorrupción

Elecciones 2026: partidos que ingresen al Congreso recibirán más financiamiento público

PJ congela el proceso contra Francisco Sagasti por el pase al retiro de generales PNP

Jefe de la ONPE confirma que no hay problema en que electores lleven ayuda memoria para votar

TC invita a expertos en hidrocarburos para resolver demanda contra decreto que privatiza Petroperú

ENTRETENIMIENTO

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

Leslie Stewart lanza ‘Ay Mamá’ junto a su hija Ariana Rifai, un pódcast que promueve el diálogo familiar entre generaciones

Hoy gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: Cómo votar, link oficial y quiénes podrían irse del reality

Estudiantes de San Marcos proponen reconocimiento al grupo BTS: “Por su impacto cultural”

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’: “¡A ti nunca te daría ni la hora!"

DEPORTES

Nekroos eliminó a Gazir y clasificó a cuartos de final tras réplica en Red Bull Batalla 2026

Nekroos eliminó a Gazir y clasificó a cuartos de final tras réplica en Red Bull Batalla 2026

Renzo Revoredo se sincera tras fracaso de Perú en Sudamericano Sub 17: “Son los mejores chicos que tenemos, no estamos listos para competir”

Ignacio Buse afronta su segundo ATP 500: debut exigente en Barcelona ante el controversial Corentin Moutet, #31 del mundo

Carlos Zambrano se confiesa con Ricardo Gareca y responde si se deprimió tras ser acusado por abuso sexual: “Derramé mis lágrimas”

Gonzalo Bueno se cita en la final del Challenger de Campinas y buscará su cuarto título en el circuito ante Gustavo Heide