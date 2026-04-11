Elecciones 2026: ¿Se puede llevar ayuda memoria para los procesos electorales del 12 de abril?

Varios ciudadanos peruanos muestran expresiones de duda y reflexión mientras revisan una enorme cédula electoral frente a una pantalla con la silueta de un candidato presidencial y ánforas de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha reiterado ante la proximidad de las Elecciones Generales 2026 que los ciudadanos pueden ingresar a la cabina de votación con una ayuda memoria. Esta herramienta personal busca facilitar el proceso de sufragio y reducir los errores durante el marcado de la cédula. La ONPE ha subrayado que portar una ayuda memoria no infringe ninguna norma electoral vigente y constituye un apoyo legítimo para quienes desean recordar sus decisiones en el momento de votar, según información publicada en su portal oficial y replicada por medios nacionales.

¿Qué ha señalado la ONPE sobre la ayuda memoria?

El organismo electoral, dirigido por Piero Corvetto Salinas, explicó que la ayuda memoria debe ser de uso estrictamente personal. No está permitido mostrarla ni compartirla con otros electores dentro del recinto de votación. La finalidad de este recurso es únicamente asistir al votante durante el llenado de la cédula y no influir en el voto de terceros.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), el voto en Perú es personal, libre, igual y secreto. La ONPE ha enfatizado que la presencia de una ayuda memoria no vulnera el principio de secreto del voto, siempre y cuando no se utilice para hacer proselitismo o inducir la preferencia de otros ciudadanos. El uso de dispositivos electrónicos, cámaras o teléfonos móviles dentro de la cabina de votación se encuentra prohibido, mientras que la ayuda memoria escrita en papel es permitida, precisó el organismo en su sitio institucional.

Elecciones 2026: paso a paso del escrutinio y conteo de votos según la ONPE. (Foto: ONPE)

Durante el proceso electoral de 2026, la ONPE ha desplegado materiales informativos y capacitaciones a través de la plataforma ONPEduca. Allí, los electores pueden encontrar guías sobre el llenado correcto de la cédula de sufragio, la validez de los votos emitidos y el funcionamiento de la mesa de votación. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, recomendó a los votantes preparar con anticipación su ayuda memoria, verificando las listas y candidatos en disputa para cada una de las cinco columnas independientes de la cédula, lo que permite ejercer un voto cruzado o lineal según la preferencia individual.

Corvetto resaltó que la complejidad de la cédula de sufragio en esta elección hace recomendable que el ciudadano llegue con claridad respecto a sus opciones: “La cédula consta de cinco columnas distintas, cada una corresponde a un cargo. El elector puede elegir una organización política diferente en cada columna si así lo desea. Una ayuda memoria garantiza que el proceso sea rápido y sin dudas”, puntualizó el funcionario.

La ONPE ha recordado que la ayuda memoria debe ser destruida o guardada de inmediato tras emitir el voto. No corresponde entregarla, desecharla ni dejarla en la cabina, ya que esto podría interpretarse como una infracción al deber de secreto. La República advierte que, en caso de encontrar materiales de este tipo abandonados en el local, el personal electoral está instruido para retirarlos y evitar cualquier riesgo de filtración de preferencias electorales.

Personal de la ONPE carga cajas con material electoral en una camioneta como parte de los preparativos para las Elecciones Generales 2026 en Perú.

Canales de consulta de ONPE

El organismo electoral ha habilitado además líneas de consulta y orientación, como el correo informes@onpe.gob.pe y la línea telefónica (01) 4170630, para responder inquietudes sobre el proceso y las regulaciones aplicables al uso de materiales auxiliares como la ayuda memoria. La iniciativa se enmarca en una política de transparencia y accesibilidad, reforzada por la colaboración con plataformas digitales y organizaciones internacionales, de acuerdo con un reporte de Perú Informa.

Las reglas principales que la ONPE ha difundido sobre el uso de ayuda memoria incluyen: debe estar escrita en papel, su uso es individual, no debe ser compartida ni exhibida, y debe retirarse de la cabina tras el voto. La institución insiste en que cualquier material que contravenga el carácter secreto y personal del sufragio será considerado una irregularidad y puede ser motivo de observación en la mesa.

El especialista en educación electoral de la ONPE, Yordan Mañuico, explicó que las aulas contarán con dos cabinas de votación para agilizar el proceso. Además, detalló el paso a paso que deberán seguir los electores este domingo para emitir su voto sin contratiempos. Fuente: ATV Noticias

Información para electores en proceso electoral

La campaña informativa de la ONPE para las Elecciones Generales 2026 también aborda la importancia de un voto informado y autónomo. En este sentido, la ayuda memoria se presenta como una herramienta para que los ciudadanos participen en el proceso con seguridad y exactitud, sobre todo frente a la multiplicidad de candidaturas y partidos en competencia. El organismo ha puesto a disposición información actualizada sobre los candidatos y los mecanismos de capacitación en su portal oficial (ONPE).

En suma, llevar una ayuda memoria a la cabina de votación es una práctica permitida y recomendada por la ONPE para las elecciones de 2026 en Perú. La entidad resalta que el objetivo es favorecer un voto libre y consciente, respetando siempre las normas de secreto y autonomía que rigen el proceso electoral peruano.