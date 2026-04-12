Presidente José María Balcázar votó en Chiclayo y pidió a la población de Lima mantener la calma ante retrasos en locales de votación

El presidente encargado de la República, José María Balcázar, ejerció su derecho a voto en Chiclayo, su lugar de residencia oficial. Latina

El presidente encargado de la República del Perú, José María Balcázar, ejerció su derecho al voto este domingo en la ciudad de Chiclayo, dentro de la región Lambayeque, en medio de un tenso clima nacional provocado por demoras en la apertura de mesas electorales en varios distritos de Lima. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso la prórroga de la jornada hasta las 18:00 para garantizar que todos los ciudadanos puedan participar en el proceso, una medida que busca preservar la legitimidad y el desarrollo ordenado de la elección, cuya transparencia es objeto de continuo escrutinio público.

En el transcurso de la mañana, la incertidumbre generada por los contratiempos logísticos contrastó con el proceder del presidente Balcázar en su local de votación. El jefe de Estado ingresó identificándose con su Documento Nacional de Identidad, saludó a los miembros de mesa y pasó a emitir su voto en la mesa 032780, donde firmó el padrón electoral y dejó su huella digital tras completar todos los pasos exigidos por el proceso. Balcázar emitió su voto en Lambayeque, región que representa políticamente, ya que su residencia y base electoral se concentran en esa zona del norte peruano.

En respuesta a inquietudes sobre eventuales irregularidades, Balcázar afirmó que “no existen hasta el momento indicios de fraude o manipulación electoral”. El presidente puntualizó que “lo que queremos es que el público y los votantes cumplan con su deber democrático, que es lo fundamental. Dar la oportunidad para que el recambio de gobierno y de poder se realice en las mejores condiciones. Ese es nuestro deber, porque todos somos demócratas”, según declaraciones recogidas por la prensa.

José María Balcázar, presidente encargado del Perú, emite su voto en Chiclayo mientras la ONPE extiende el horario de votación por demoras en la apertura de mesas electorales. (Foto: X / Presidencia)

Balcázar llama a la calma por retrasos electorales en Lima

Durante un contacto con la prensa tras emitir su voto, José María Balcázar reconoció públicamente las dificultades logísticas registradas en Lima y atribuyó la situación a causas de fuerza mayor, entre las que mencionó complicaciones climatológicas en ciudades como Chiclayo, donde la noche anterior sorprendió una lluvia, lo que también generó ciertos retrasos. La decisión de prorrogar la votación a nivel nacional fue, para Balcázar, necesaria, ya que permite garantizar la participación de todos los electores perjudicados por la demora.

José María Balcázar pidió calma a la población ante demoras en Elecciones 2026: "Muchos querrían que no haya elecciones". Latina TV

El presidente exhortó a los ciudadanos a mantener la calma frente a los inconvenientes. “Que tengan calma y que colaboren, que no se dejen sorprender, porque lo que está en juego es la democracia. Muchos querrían que no haya elecciones. Lo importante es entonces guardar la calma y sobre todo un llamado para que acudan con paciencia a la cabina, porque esa sábana de votación es difícil de manejar. De tal manera, yo creo que ahí necesitamos más tiempo para poder buscar el candidato”, afirmó Balcázar.

Balcázar subrayó la importancia de que los electores concurran en mayor número de personas a cumplir su deber: “Reclamo es que todo el mundo en esta vez concurramos mayor número de personas, porque es la única forma de garantizar una mejor representación”. Aseguró que la ONPE se encuentra resolviendo los problemas y que, en caso de detectarse responsabilidades administrativas, estas deberán ser asumidas.

El presidente también puntualizó sobre el carácter transitorio de las demoras: “Ha habido dificultades logísticas. Eso es problema de la ONPE y se está corrigiendo”, sentenció.

Descarta irregularidades y atribuye los retrasos a causas de “fuerza mayor”

Consultado sobre la posibilidad de sospechas en torno a la transparencia electoral a raíz de la tardía habilitación de mesas, José María Balcázar declaró: “Parece que ha habido una fuerza mayor. (La ONPE) lo ha prorrogado hasta las 18:00. Me parece bien, porque no hay ningún indicio de algún tipo de fraude. Se ha descartado hasta el momento, todo está superándose.”

La jornada de votación se ha visto afectada por el retraso de instalación por mas de cuatro horas.

En relación al ambiente político, Balcázar apuntó que “hasta el momento no hay ningún atisbo de ningún candidato que haga ver de que hay un tipo de irregularidad, que no está reclamando por qué ONPE no tuvo las precauciones necesarias para que estuviera todo como un reloj”. La jornada se ha caracterizado, según el presidente, por la ausencia de denuncias públicas de irregularidades formales por parte de las diferentes candidaturas.

El proceso de votación se ha visto alterado por imprevistos logísticos y climatológicos, pero el presidente reiteró su confianza en el sistema electoral y que el proceso continuará sin contratiempos graves. Según sus palabras: “Sí, por eso me quedo acá en Chiclayo”.

Balcázar permanecerá en Lambayeque hasta el anuncio de los primeros resultados oficiales, que se esperan para después de las 18:00, hora a la que fue extendida la jornada electoral a nivel nacional por indicación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con la finalidad de garantizar que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.