Magaly Medina exhorta a los peruanos a informarse antes de votar: “No podemos darle nuestro voto a alguien solo porque nos hace reír”

Magaly Medina advierte sobre la necesidad de analizar a los candidatos en la jornada electoral.

A menos de 24 horas de la jornada electoral, Magaly Medina compartió con Infobae Perú su visión sobre el proceso que definirá al próximo gobierno del país. En la entrevista, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ lanzó un llamado a la ciudadanía para ejercer un voto responsable y reflexivo, en medio de un panorama marcado por la incertidumbre y la indecisión.

Medina instó a los peruanos a informarse sobre los antecedentes de los candidatos y sus equipos, advirtiendo sobre los riesgos de tomar decisiones apresuradas o dejarse influenciar solo por discursos y promesas.

“Los peruanos debemos detenernos un poquito y tratar de obtener una mínima información de los antecedentes del candidato y también de quienes lo rodean. No podemos ser tan ligeros de darle nuestro voto a alguien solo creyendo en aquello que promete o porque nos hace reír”, señaló la comunicadora.

Medina sostuvo que el país atraviesa un momento en el que urge analizar a profundidad a quienes aspiran a cargos públicos. “El país necesita un gobernante serio, comprometido y capacitado para hacernos crecer y sacarnos de la inseguridad que vivimos”, afirmó la periodista. El mensaje llega en una jornada preelectoral donde, según reconoció la propia conductora, la indecisión predomina entre los votantes.

Tres jóvenes votantes, visiblemente indecisos, deliberan en una cámara de votación de la ONPE antes de emitir su sufragio para las Elecciones Generales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Votará en la mañana

Magaly Medina detalló cómo vivirá la jornada electoral de este domingo, una fecha decisiva para la democracia peruana. “Este domingo espero ir a votar temprano y luego nos reuniremos con amigos para almorzar y esperar el flash electoral”, indicó la presentadora en diálogo con Infobae Perú.

La incertidumbre marca el clima de la actual campaña. Medina reconoció que este domingo 12 de abril afrontará la jornada con gran expectativa y, sobre todo, con mucha angustia.

“Esperaré los resultados con muchísima expectativa y también bastante angustia porque creo que la mayoría de los peruanos no sabe a quién le dará su voto”, declaró la conductora, en un mensaje que refleja el sentir de amplios sectores de la sociedad peruana.

La jornada del domingo será decisiva, y la atención nacional estará puesta en los resultados que surjan de las urnas.

¿Cómo consultar tu local y mesa de votación?

Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas y definir el futuro político del país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha puesto a disposición la plataforma oficial Consulta Electoral ONPE, accesible desde cualquier dispositivo.

Para acceder, solo es necesario ingresar el número de DNI y hacer clic en “Consultar”. El sistema muestra los nombres y apellidos del elector, el distrito de residencia y, en detalle, el nombre del local, dirección exacta, número de mesa, orden en la lista de electores, pabellón, piso y aula asignada. Además, el usuario podrá saber si fue designado miembro de mesa y descargar un croquis o mapa del local.

Se recomienda guardar la información o imprimirla. Esto facilitará el ingreso el día de la elección y evitará contratiempos en caso de problemas con la señal de internet en la puerta del local.

Ciudadanos se alistan para las Elecciones Generales 2026, eligiendo al próximo presidente y a sus siete diputados para el renovado Congreso bicameral. (Composición: Infobae Perú)

Horario y requisitos para votar

Las mesas de sufragio funcionarán desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Se debe portar el DNI, incluso vencido o con foto de menor si ya se es mayor de edad. El RENIEC ha confirmado que quienes cumplan 18 años hasta el 12 de abril o mantengan un DNI amarillo (de menor) podrán votar siempre que figuren en el padrón.

Para quienes votan en el extranjero, el proceso es el mismo. Es indispensable acudir con el DNI peruano y verificar el local asignado, ya que muchos cambios de domicilio no se reflejan si se realizaron después del cierre del padrón electoral.

Multas y miembros de mesa

El voto es obligatorio hasta los 70 años. Las multas por no votar varían según el distrito: S/ 27.50 para zonas de pobreza extrema, S/ 55 para zonas pobres y S/ 110 para zonas no pobres. Los miembros de mesa recibirán una compensación y deben presentarse desde las 6:00 a. m. Si no justifican su inasistencia, la multa es de S/ 275.

Para más detalles y consultas específicas, accede a la plataforma oficial de la ONPE.

Elecciones 2026. (Foto: ONPE)