Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, encabeza el cierre de su campaña presidencial en Villa El Salvador

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien busca la presidencia por cuarta vez y vuelve a figurar entre las favoritas para pasar a segunda vuelta, encabeza este jueves el cierre de su campaña en el distrito limeño de Villa El Salvador.

La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), derrotada en elecciones anteriores por Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), tiene previsto realizar un mitin a partir de las 19:00 horas.

Fujimori estuvo previamente en Chiclayo y Trujillo, tercera ciudad más poblada del país y capital de La Libertad, región que permanece en estado de emergencia debido al incremento de la delincuencia y el crimen organizado.

A diferencia de comicios anteriores, la candidata llega a esta contienda sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Villanella, de quien se divorció en 2022; y libre, tras una sentencia del Tribunal Constitucional, del proceso en el que era acusada de lavado de dinero por la financiación irregular de sus campañas previas.

Ha perdido elecciones anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), consolidando una trayectoria de persistencia política pese a derrotas sucesivas

Las encuestas publicadas hasta el domingo pasado, último día permitido por ley para su difusión, la colocaban a la cabeza de las preferencias, seguida por el cómico Carlos Álvarez y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

“Yo no he sido presidenta, han habido otros presidentes que me han querido echar la culpa a mí, buscando sus excusas. Los presidentes han sido otros y, es por eso, que hoy lo que pido es la oportunidad de serlo”, declaró más temprano en una entevista radial.

Durante la actual campaña, ha logrado el apoyo de una parte significativa del electorado con una propuesta de “mano dura” y un enfoque cada vez más conservador, además de ofrecer liderar “un gobierno que cumpla, que trabaje, que esté en la cancha”.

En los debates presidenciales de las dos últimas semanas apeló, además, al recuerdo del gobierno de su padre para defender un modelo de “paz y orden”.

Sin embargo, sus opositores la acusan de haber contribuido a la inestabilidad política que llevó a Perú a tener ocho presidentes en casi diez años, desde que perdió las elecciones de 2016 y anunció que impulsaría su plan de gobierno desde el Congreso, donde su partido obtuvo la mayoría absoluta.

Su campaña incluye visitas a ciudades como Chiclayo y Trujillo, en una región afectada por el estado de emergencia debido al aumento de la delincuencia y el crimen organizado, tema clave en su discurso de “mano dura”

Perfil

La mayor de los Fujimori, quien pasó en prisión preventiva casi año y medio, entre 2018 e inicios de 2020, estudió Administración de Empresas en la Universidad de Boston (EE.UU.), tras lo cual siguió una Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Columbia.

En 1994, se convirtió en la primera dama más joven en la historia de América, con tan solo 19 años, tras el divorcio de sus padres, un cargo que ejerció hasta noviembre de 2000, cuando su padre renunció a la Presidencia por fax desde Japón en medio de un gigantesco escándalo de corrupción.

Luego de residir durante varios años en Estados Unidos, regresó a Perú en 2005 y al año siguiente fue elegida congresista con la mayor votación para el Congreso.

Años después, durante el Gobierno de Kuczynski, se enfrentó con su hermano Kenji, al oponerse al acercamiento de este con el entonces gobernante para buscar un indulto para su padre, quien cumplía 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, tras haber sido extraditado desde Chile en 2007.