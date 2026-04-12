Keiko Fujimori afirma en desayuno electoral que respetó resultados del 2021 y explica por qué sigue en la política

En la jornada electoral, los candidatos Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga comparten el tradicional desayuno previo a la votación. Fujimori, acompañada de su familia, ofrece un mensaje de esperanza y hace un llamado a una "fiesta democrática".

En la mañana del proceso electoral peruano, Keiko Fujimori inició su tradicional desayuno electoral en Huachipa junto a sus hijas y allegados, luego de visitar la tumba de sus padres en el cementerio Campo Fe del mismo distrito. Durante el encuentro, la candidata manifestó su confianza en el desarrollo de la jornada y exhortó a los peruanos a vivir la votación con serenidad y esperanza por el futuro del país.

Durante el desayuno, Fujimori estuvo acompañada por dirigentes de su entorno, entre ellos Luis Galarreta y Miguel Torres, quienes asistieron con sus familias. La candidata agradeció la presencia de sus colaboradores y de los jóvenes asistentes. Dijo que su motivación surge del respaldo y energía que le transmiten, en especial sus hijas: “Ellas son mi motivación, mi fuerza. En los momentos más difíciles, son ellas las que siempre fueron esa luz al final del túnel. Ella, los jóvenes, son la razón principal por la que hacemos política”.

Keiko Fujimori participa en su tradicional desayuno electoral en Huachipa, Perú, junto a sus hijas, marcando el inicio de la jornada de elecciones. (Captura Latina Noticias)

Afirma que su partido ha respetado los resultados en las últimas elecciones

La candidata de Fuerza Popular afirmó que en procesos electorales anteriores su agrupación ha respetado los resultados, pese a haber presentado observaciones que —según indicó— no fueron atendidas en su momento.

Pidió transmitir un mensaje de serenidad a los demás candidatos. “Creo que en estos momentos lo que se necesita es serenidad, sabiduría y prudencia”, dijo Fujimori.

Remarcó que la elección del 2026 presenta cambios importantes, como la conformación completa del Jurado Nacional de Elecciones y la decisión de mantener las cédulas de votación intactas hasta la proclamación de resultados, lo que —a su juicio— genera mayor confianza para ciudadanos y organizaciones políticas.

Pidió tranquilidad ante las demoras registradas en la instalación de mesas. Solicitó que estas sean subsanadas rápidamente. “Creo que esta es una fiesta que se va a llevar con paz, con mucha esperanza, y esperamos la madurez de todos los candidatos y partidos políticos”, añadió.

FOTO DE ARCHIVO: Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, asiste a una rueda de prensa después de que un juez desestimara el caso "Cocteles" contra Fujimori, en Lima, Perú, 20 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

Fujimori también puso en relieve la labor de los veedores extranjeros y señaló, en palabras textuales, que la observación internacional de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea “ha venido en un número récord en las últimas décadas”.

¿Por qué Keiko Fujimori insiste en la política?

Consultada sobre la razón por la que sigue en política pese al alto costo personal y familiar de su trayectoria, Keiko Fujimori explicó que la actividad implica sacrificios, pero también satisfacciones asociadas al servicio público y a la posibilidad de generar cambios en el país.

Recordó la participación de su padre en la vida política e indicó que la familia lleva con orgullo los logros atribuidos a su gestión, como la lucha contra el terrorismo, la estabilización económica y la reducción de la pobreza en distintas zonas del Perú.

FOTO DE ARCHIVO: La candidata presidencial Keiko Fujimori, que aspira por cuarta vez a la presidencia de Perú, reacciona durante su mitin de cierre de campaña de cara a las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 9 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Han pasado varias décadas desde la participación de mi padre en política. La política significa muchos sacrificios personales y familiares, pero también grandes satisfacciones por poder ayudar y servir”, aseguró. La candidata expresó que hubiera querido que su padre estuviera presente en esta etapa de su vida política. “Me hubiese gustado que quien estuviera acá hablando el día de hoy sea mi padre. Ese era mi anhelo”, concluyó.

Keiko Fujimori ha participado en desayunos electorales desde 1990

En el transcurso del desayuno, Keiko Fujimori compartió una anécdota con su hermana Sachi Fujimori, al contar el número de desayunos electorales en los que han participado juntas desde los años noventa. Entre risas rememoró: “he estado en la del 1990, 1995, 2011, 2016, 2021 y este año. Seis veces”. Indicó que la cifra aumenta si se consideran las segundas vueltas.

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, con su marido Mark Vito Villanella, durante un desayuno en un barrio de bajos recursos, antes de emitir su voto, en Lima, Perú. 6 de junio de 2021. REUTERS/Sebastián Castañeda

El recuento confirma la reiterada presencia de la familia Fujimori en la vida política peruana, desde las campañas de su padre en la década de 1990 hasta las posteriores postulaciones de Keiko. Este dato, explicitado por la propia candidata, da cuenta de la continuidad política en actos de campaña.

Durante el encuentro también participaron los candidatos a la vicepresidencia con sus familias. Sachi Fujimori, mencionada directamente en la reunión, sostuvo el foco familiar del fujimorismo contemporáneo.