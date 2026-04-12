JNE anuncia medidas por mesas de sufragio no instaladas en Lima: “Horario de votación se extiende hasta el 13 de abril”

JNE dispuso que las elecciones generales se extienda hasta este lunes 13 de abril en las mesas que no se pudieron abrir. RPP

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que sostendrá un Pleno ampliado a las 6:00 p. m. con el objetivo de adoptar nuevas medidas frente a los problemas registrados en la instalación de mesas de sufragio durante la jornada electoral. La decisión se da en medio de cuestionamientos por las demoras que afectaron el inicio del proceso en distintos puntos del país.

Según información oficial, este encuentro permitirá evaluar acciones inmediatas ante los hechos ocurridos, en un contexto en el que el propio organismo ha reconocido fallas en la apertura oportuna de mesas. La sesión del Pleno busca establecer lineamientos para garantizar la continuidad del proceso electoral y determinar posibles responsabilidades.

Jurado Nacional de Elecciones evaluará acciones frente a fallas en apertura de mesas de votación. (Foto: JNE)

Peruanos votarán mañana

El JNE en su calidad de ente rector del sistema electoral, anunció una serie de medidas excepcionales ante las deficiencias registradas en la distribución de material electoral, proceso a cargo de la ONPE. La decisión fue adoptada con el objetivo de garantizar que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto, luego de que se reportaran retrasos en la instalación de mesas en Lima Metropolitana y en circunscripciones del extranjero.

Medidas dispuestas por el JNE:

Ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el 13 de abril, desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., según husos horarios.

Extender el horario de votación hasta las 6:00 p. m. del 13 de abril.

Solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros facilitar el uso de centros educativos mediante el Ministerio de Educación.

Disponer apoyo logístico y de seguridad a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Pedir al Ministerio de Trabajo otorgar facilidades a los ciudadanos para que puedan votar.

Garantizar que no se afecte el procesamiento de resultados en los centros de cómputo ni en el portal de la ONPE.

Mantener la prohibición de propaganda electoral y la difusión de encuestas en zonas afectadas.

Disponer que los jurados electorales especiales evalúen las causales que eviten la nulidad de mesas.

Ordenar a la ONPE ejecutar las disposiciones bajo responsabilidad.

Publicar el acuerdo en el portal institucional del JNE.

El organismo precisó que estas disposiciones se aplican en mesas donde no llegó el material electoral, incluyendo Lima Metropolitana y circunscripciones en Orlando (Florida) y Patterson (Nueva Jersey), en Estados Unidos. Asimismo, el JNE señaló que la medida se adopta dentro del marco constitucional y legal vigente, y sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a las autoridades involucradas por las fallas registradas en el proceso logístico.

JNE anuncia medidas ante problemas en instalación de mesas durante jornada electoral. (Foto: JNE/Agencia Andina)

Retrasos en distribución de material electoral

Durante el desarrollo de las elecciones generales 2026, el JNE informó que aproximadamente el 30% de las mesas de votación no fueron instaladas a tiempo a nivel nacional. Esta situación fue atribuida a retrasos en la distribución del material electoral, especialmente en Lima Metropolitana, debido al incumplimiento de la empresa encargada del traslado de los insumos.

Las demoras generaron aglomeraciones y malestar entre los electores, además de afectar el normal desarrollo de la jornada. Ante ello, las autoridades electorales dispusieron medidas como la ampliación del horario para la instalación de mesas hasta las 2:00 p. m. y el cierre de la votación hasta las 6:00 p. m., con el fin de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Un centro de votación muestra un aviso de cierre debido a la falta de material electoral, impidiendo la instalación de las mesas para las Elecciones Generales de 2026. (Difusión)

Posibles sanciones y acciones legales

En paralelo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que iniciará acciones legales contra la empresa encargada de la logística del material electoral, tras detectarse incumplimientos en el servicio de transporte. Esta situación también será parte del análisis del JNE, que evalúa eventuales responsabilidades administrativas y penales.

El organismo electoral ha señalado que los Jurados Electorales Especiales revisarán los casos de manera excepcional, mientras que las conclusiones del Pleno ampliado podrían derivar en nuevas disposiciones para mitigar los efectos de los retrasos. Finalmente, el JNE indicó que se emitirá un balance completo de la jornada electoral, incluyendo las incidencias registradas y las medidas adoptadas frente a este escenario.

Jornada electoral bajo presión: fallas en la entrega de materiales dejan fuera a decenas de miles de electores| ONPE

Más de 63 mil peruanos no pudieron votar

La ONPE reportó que más de 63 mil peruanos no lograron emitir su voto en las elecciones generales de 2026. Esta cifra corresponde principalmente a ciudadanos residentes en el extranjero, quienes enfrentaron diversas dificultades para acceder a los locales de votación dispuestos en sus países de residencia.

Entre los factores identificados por la ONPE se encuentra la falta de actualización del domicilio en el padrón electoral, así como la lejanía de los centros de sufragio y problemas relacionados con el transporte. Estas condiciones afectaron de manera significativa a quienes viven en países con baja cobertura consular o en zonas alejadas de las sedes electorales.

El organismo electoral recordó que el voto es obligatorio en Perú y que la inasistencia acarrea multas. El organismo exhortó a la población a mantener sus datos actualizados y a informarse sobre los procedimientos para la votación en el extranjero, con el objetivo de reducir la cantidad de ciudadanos impedidos de participar en futuros comicios.

Más de 60 mil peruanos no votarán por demoras| Andina