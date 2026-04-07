Perú

Peruanos en el exterior tendrán Jurado Electoral Especial en las Elecciones 2026: su voto podría ser clave en los resultados

Con 1.2 millones de inscritos fuera del país, la comunidad peruana en el exterior tiene un peso comparable al de una gran circunscripción y puede ser decisiva en elecciones de márgenes estrechos

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Tres mujeres en un centro de votación. Una sonríe detrás de una mesa con papeles electorales. Otra revisa una lista de votantes. Una tercera vota en una cabina ONPE
El JNE crea un jurado especial para el voto exterior y llama a más de un millón de peruanos habilitados a participar el 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su presidenta del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 para ciudadanos en el exterior, Maruja Hermoza, anunció la creación de un jurado electoral especial encargado exclusivamente de atender a los peruanos en el extranjero y los convoca a las elecciones del 12 de abril. La institución destaca que más de un millón cien mil ciudadanos están habilitados para votar fuera del país y subraya que el ausentismo electoral ha sido históricamente elevado.

Según el medio de comunicación radial peruano RPP Noticias, si la población peruana fuera del país se concentrara en una sola región, conformaría la cuarta o quinta circunscripción electoral más grande del Perú. El último proceso electoral estuvo marcado por una diferencia ajustada de apenas 50.000 votos, lo que revela el potencial decisivo del electorado en el extranjero, actualmente compuesto por 1.2 millones inscritos para sufragar.

Participar desde el exterior no solo constituye un derecho, sino que permite que cada ciudadano influya en la definición política del Perú para el siguiente ciclo gubernamental. Maruja Hermoza explicó que el 30% de los peruanos habilitados en el extranjero no participa en los comicios. Este nivel de ausentismo se explica, en gran medida, por la distancia, las obligaciones laborales e incluso temores asociados a la situación migratoria. La participación, detalló Hermoza, obedece más al compromiso ciudadano que a la obligatoriedad, ya que quienes no acuden a votar desde el extranjero rara vez pagan la multa correspondiente.

JEE del exterior coordina el voto peruano en 68 países

La creación del Jurando Electoral Especial para los peruanos en el exterior se debe tanto a la magnitud de la diáspora como a la complejidad operativa de organizar elecciones en 68 países y 199 ciudades de los cinco continentes. Por primera vez, existe una jurisdicción específica dedicada a convocar elecciones desde fuera del país, fiscalizar candidatos, acompañar el proceso y resolver impugnaciones.

ONPE: solo el 6% de miembros de mesa se ha capacitado a semanas de las elecciones. (Foto: Agencia Andina)
ONPE: solo el 6% de miembros de mesa se ha capacitado a semanas de las elecciones. (Foto: Agencia Andina)

La coordinación operativa se desarrolla mediante los consulados peruanos, que, junto a la Cancillería, cumplen el rol de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fuera del Perú. El material electoral fue enviado a los consulados el 21 de marzo y la capacitación de funcionarios consulares se refuerza con el despliegue de 35 alumnos de la Escuela de Cancillería —institución de formación profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores— en las sedes con mayor concentración de electores, como Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Santiago y varias ciudades de Estados Unidos.

La jurisdicción establecida atenderá más de 2.500 mesas de votación en el extranjero. Hermoza reconoció que la dispersión geográfica hace imposible contar con presencia física directa en todos los locales. En las ciudades donde se concentra el mayor caudal electoral, como Miami, Buenos Aires, Santiago de Chile y Milán, se desplegarán supervisores para la fiscalización en tiempo real.

El proceso contempla las diferencias horarias significativas: en ciudades como Nueva Zelanda, Australia y Japón, donde la jornada comienza hasta 14 horas antes que en el Perú, los resultados preliminares se publicarán en las actas exteriores, pero solo serán considerados oficialmente a partir del horario central establecido por la ley electoral peruana, asegurando uniformidad y equidad al momento del cómputo final.

JEE insta a la comunidad peruana en el exterior a participar en las elecciones

Como presidenta del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 para ciudadanos en el exterior, Maruja Hermoza dirigió una convocatoria a la comunidad peruana fuera de fronteras para que participe en el proceso eleccionario del 12 de abril. A través del medio radial mencionado, llamó a los connacionales a sumarse al esfuerzo colectivo de esa fecha.

Proyección del Instituto Aklla: cinco partidos dominarían Diputados y Senado en 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
JEE convocó a los peruanos en el exterior a participar en las elecciones del 12 de abril.(Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

“Aprovechamos en hacer un llamado, reconociendo sobre todo el amor por el país. Ellos no van a votar por una multa, porque efectivamente no la pagan, ellos van a votar por ese compromiso, por no desarraigarse de la patria, por pensar en los cinco años futuros que nos vienen a los que estamos aquí y a los que estamos fuera”, sostuvo.

Hermoza remarcó que el voto de los residentes en el exterior suma al diseño del futuro del país, para peruanos dentro y fuera del territorio nacional. Enfatizó que en la última elección la diferencia fue de solo 50.000 votos, mientras que la cantidad de electores habilitados en el extranjero es veinte veces superior, lo que puede definir procesos reñidos.

Hermoza reafirmó que los peruanos en el extranjero tienen, desde este llamado, la facultad de elegir de manera directa a sus representantes en el exterior, lo que incrementa su peso institucional en estas elecciones.

Peruanos en el extranjero
La funcionaria insistió en que la participación no está vinculada a la sanción económica, ya que muy pocos ciudadanos en el extranjero abonan la multa por inasistencia. - crédito Andina /Ricardo Tantas

El boletín de participación, la identidad y los perfiles de los candidatos están disponibles en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Dicho acceso posibilita la comparación de listas, consulta de hojas de vida, domicilios, patrimonios, antecedentes y denuncias, otorgando herramientas al elector para un voto consciente.

Voto exterior podría ser decisivo el 12 de abril

El proceso electoral 2026 será especialmente complejo: los ciudadanos, tanto desde Perú como desde el exterior, deberán elegir presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. El retorno al sistema bicameral significa que los peruanos que viven fuera votarán por un senador nacional, un senador distrital y dos diputados para la circunscripción exterior, informó Hermoza.

En esta elección, treinta y ocho organizaciones políticas han inscrito candidatos: se presentan 31 listas para el Senado múltiple y 32 para Diputados en el exterior. Hay aspirantes domiciliados en ciudades como Buenos Aires, Paterson, Milán y diversas urbes de Estados Unidos, reflejando la diversidad de la comunidad peruana internacional.

En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE
En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE

La cédula electoral fue diseñada para facilitar la identificación de candidatos para quienes votan fuera del país; la información completa de los postulantes está disponible en el portal en línea del Jurado Nacional de Elecciones. Desde esa plataforma, basta con seleccionar el ícono “Si vives fuera del país” para acceder al listado de aspirantes por circunscripción y organización política.

El tamaño y formato de la cédula responden a la pluralidad de opciones y diversidad de listas. Hermoza reiteró la importancia de que los electores consulten previamente la plataforma oficial, conozcan las propuestas y emitan su voto el 12 de abril, dado que el peso de los resultados en el extranjero puede resultar determinante para el proceso democrático nacional.

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