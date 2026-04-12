La jornada electoral de Perú 2026 generó una ola de memes ingeniosos y divertidos que circularon rápidamente en las redes sociales, reflejando el sentir popular con humor y creatividad.

Durante el domingo 12 de abril, las redes sociales en Perú se convirtieron en el escenario principal del ingenio. Los memes fueron protagonistas y acompañaron cada instante de la jornada electoral, regalando risas en medio del deber cívico.

Desde temprano, comenzaron a circular imágenes que retratan momentos conocidos por cualquier votante. El clásico de Los Simpson, con la frase “Cuando no hiciste el cambio de domicilio y volvés al barrio para votar”, se volvió viral, mostrando el esfuerzo de quienes deben regresar a su antiguo distrito para cumplir con el voto.

El apuro por desayunar antes de salir no pasó desapercibido. Una imagen de una mujer cubierta de comida, acompañada por el texto “Yo en el desayuno electoral”, resumió la improvisación de muchos peruanos que salieron de casa apurados.

Un meme de Los Simpson se volvió viral durante las Elecciones Perú 2026, reflejando el humor de los votantes que viajan para ejercer su derecho.

Durante las Elecciones Perú 2026, usuarios de redes sociales compartieron una ola de memes ingeniosos y humorísticos que reflejaron las diversas emociones y situaciones de la jornada electoral.

Un hombre en un traje celeste y gafas de sol, retratado en un meme viral, participa en la jornada de votación durante las Elecciones Perú 2026.

Elecciones 2026: los memes más graciosos que inundaron las redes durante la jornada en Perú

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El entusiasmo patriótico también fue blanco del humor. Homero Simpson aparece en otro meme agitando una bandera peruana bajo el mensaje “yendo a votar todo patriota”. La escena exagera el ánimo de quienes convierten el voto en una celebración.

El DNI también fue protagonista. Un meme muestra a un personaje con una cédula enorme y la frase “Con mi cédula de 2 metros”, reflejando la importancia de no olvidar el documento y el toque cómico que le dan los usuarios.

La expectativa por el resultado final tuvo su propia cuota de humor. La imagen de un hombre gritando “Ayuda” y la frase “Viendo al nuevo presidente” capturaron el nerviosismo y la sorpresa de muchos frente al desenlace de la elección.

Un meme de Dragon Ball con Goku gritando reacciona a la aparición de "Iker Goku" en una lista de votación para las Elecciones Perú 2026, generando hilaridad en redes sociales.

Un caramelo con el logo de la ONPE se ha convertido en un meme viral, simbolizando el humor que inunda las redes sociales peruanas durante la jornada electoral.

La imagen de una mujer llorando y rezando se convirtió en un meme popular para expresar la tensión durante la jornada de las Elecciones Perú 2026.

¿Cuál es el horario extendido para votar en las Elecciones Perú 2026? Detalles de la jornada y sanciones

Los locales de votación abren desde las 7 a.m. y cierran a las 6 p.m., según lo dispuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Inicialmente, el cierre estaba previsto para las 5 p.m., pero la extensión de una hora respondió a demoras en varios centros, especialmente en Lima. De este modo se busca evitar aglomeraciones y facilitar el recuento de votos.

La autoridad electoral sugiere a los votantes organizar su asistencia conforme al último dígito del DNI, aunque esto no modifica el horario oficial. Cada persona puede acudir en cualquier momento dentro del rango permitido.

No asistir a votar implica una multa, establecida de acuerdo a la zona de residencia. En distritos de pobreza extrema, la sanción es de S/ 27,50; en distritos pobres, S/ 55; y en áreas no pobres, la multa asciende a S/ 110, según la Ley 28859.

Miembros de mesa electoral se preparan en un aula con ventanas enrejadas y cortinas rojas, mientras dos votantes esperan desde el umbral de la puerta. (Paula Díaz Elizalde)

Los miembros de mesa enfrentan obligaciones adicionales. De las más de 834 mil personas sorteadas para este rol, quienes no cumplan deben pagar una multa de S/ 275. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pone a disposición una plataforma para consultar el estado de multas o sanciones con solo ingresar el número de DNI.

Entre memes, filas y responsabilidades, la elección presidencial de 2026 en Perú se vivió tanto en los centros de votación como en el universo digital, donde el humor y la creatividad fueron parte esencial del día.