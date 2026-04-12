¿Dónde recibirá Jorge Nieto los resultados de las Elecciones 2026?

El candidato a la Presidencia de Perú por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, saluda durante el evento de cierre de su campaña este jueves, en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco

El candidato presidencial Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, confirmó que recibirá los resultados de las Elecciones 2026 en el local partidario ubicado en el Cercado de Lima. La declaración fue realizada ante los medios de comunicación durante el tradicional desayuno electoral, llevado a cabo en el distrito de Punta Hermosa, donde actualmente reside.

El flash electoral, basado en encuestas a boca de urna de las principales encuestadoras, será difundido por televisión a partir de las 18:00 horas (6 p.m.), debido a la ampliación del horario de votación por los retrasos en la entrega de material electoral, especialmente en Lima Sur. Inicialmente, el flash estaba previsto para las 17:00, pero la Junta Nacional de Elecciones (JNE) decidió ampliar el horario de votación para compensar las demoras en la instalación de mesas.

Nieto acudió en horas de la mañana a ejercer su derecho al voto en un centro educativo de Punta Hermosa. Durante el proceso, protagonizó un incidente al marcar su cédula fuera de la cámara secreta, acción que fue observada por los presentes y que contraviene las normas establecidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para garantizar la privacidad del sufragio. A pesar del hecho, la votación continuó con normalidad y no se registraron mayores inconvenientes en el local.

Jornada sin contratiempos graves

El local de votación donde sufragó Jorge Nieto funcionó con normalidad y sin retrasos logísticos, a diferencia de otros distritos de Lima Metropolitana donde se reportaron demoras en la instalación de mesas y malestar ciudadano.

El símbolo del Partido del Buen Gobierno está inspirado en la iconografía de Guamán Poma de Ayala y busca representar una identidad vinculada a lo andino. (Infobae / Composición)

Tras cumplir con su deber cívico, Nieto reiteró ante la prensa su compromiso con la transparencia del proceso y la importancia de respetar la voluntad popular.

El candidato permanecerá en el local central del Partido del Buen Gobierno en Cercado de Lima junto a su equipo más cercano, a la espera de los primeros resultados oficiales y del avance del escrutinio presidencial.

¿Quién es Jorge Nieto?

Jorge Nieto Montesinos es un sociólogo, consultor y político peruano nacido en Arequipa en 1951, actual candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno. Nieto estudió Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, obtuvo una maestría en Ciencia Política en FLACSO y cursó estudios doctorales en el Colegio de México.

En la función pública, ha sido ministro de Cultura y ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, así como consultor internacional y representante del Perú ante la UNESCO.

Nieto es conocido por su perfil técnico y su trayectoria en gestión pública, elaboración de políticas culturales y defensa nacional. Ha publicado libros sobre democracia y gobernabilidad, y es reconocido por su discurso en favor de la transparencia y la institucionalidad.

En el ámbito familiar, Jorge Nieto es sobrino de Vladimiro Montesinos Torres, exasesor presidencial de Alberto Fujimori y figura central de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia peruana. Además, su hermana Rebeca Nieto Montesinos de Arévalo fue condenada por terrorismo, y su cuñado Pedro Humberto Arévalo Hernández (“Camarada Raymundo”), dirigente de Sendero Luminoso, está prófugo de la justicia por delitos de terrorismo.

Pese a estos lazos familiares, Jorge Nieto no registra antecedentes penales ni ha sido vinculado judicialmente a actividades ilícitas. Su candidatura enfatiza la diferencia entre la responsabilidad individual y los antecedentes familiares, y centra su propuesta en la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana.