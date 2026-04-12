Contraloría interviene sede de la ONPE por retraso en instalación de mesas de votación

Supervisores de Contraloría en la sede de la ONPE.

La Contraloría General de la República intervino la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ante el retraso en la instalación de mesas de votación a raíz de la demora en la entrega del material electoral.

“El despliegue tiene como objetivo verificar los hechos y cautelar la adecuada continuidad del proceso electoral”, comunicó la institución de control en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el pronunciamiento, en total se desplegaron 30 auditores en puntos estratégicos de Lima Metropolitana: sedes de la ONPE y el almacén general de Lurín “priorizando aquellos espacios donde se identificaron las principales contingencias”.

“Las acciones de control están orientadas a supervisar el cumplimiento de los procedimientos logísticos, la oportunidad en la distribución del material electoral, así como a identificar las causas de las incidencias y sus posibles impactos en el normal desarrollo de la jornada”, precisaron.

Según informó la ONPE a la Contraloría, la propia entidad electoral ha venido realizando acciones de control simultaneo “lo que ha permitido advertir oportunamente situaciones que podrían afectar la regularidad del proceso”.

Previamente, efectivos de la Dirección contra la Corrupción de la Policía (Dircocor) y miembros de la Fiscalía arribaron a la sede de la ONPE para llevar a cabo diligencias.

Jefe de la ONPE se disculpó por las demoras y la falta de material electoral que nunca llegó a 211 mesas de sufragio | Latina TV

Afectados

Más de 63 mil ciudadanos peruanos no pudieron votar en las Elecciones 2026 tras la exclusión de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac del proceso electoral por problemas logísticos en la entrega de material electoral, según informó este 12 de abril la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La ONPE precisó que la suma de afectados alcanza a 63 mil 300 electores, una cifra exacta que fue difundida por el jefe del organismo, Piero Corvetto, durante la jornada. El funcionario subrayó que la situación surgió porque no se logró entregar a tiempo los insumos en 15 locales de votación de Lima, lo que impidió que estos recintos abrieran en el horario programado.

A nivel nacional, de las 92 mil 12 mesas de sufragio previstas, solo 211 no fueron habilitadas, todas ellas ubicadas en Lima, de acuerdo con datos oficiales de la entidad. El directivo remarcó que la responsabilidad del inconveniente corresponde a la institución electoral, asegurando que tanto electores como miembros de mesa perjudicados serán eximidos de sanciones y multas.

Corvetto expresó disculpas públicas a quienes resultaron afectados, al tiempo que informó que han iniciado procedimientos administrativos para evitar penalidades a los afectados, reconociendo la causa logística de lo sucedido. La autoridad enfatizó que, pese a los intentos de reparto por río y aire en todo el país, el retraso en la distribución determinó la exclusión de estos distritos en Lima durante la jornada.

Entre los distritos afectados figuran San Juan de Lurigancho, Ate, La Molina, Chorrillos, Independencia, San Juan de Miraflores y Surco. Ciudadanos reportaron retrasos adicionales en Surco, Magdalena, San Isidro, Miraflores y otros puntos de Lima Metropolitana.